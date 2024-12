بعد سنوات قليلة من ظهورها، أثبتت السجائر الإلكترونية نفسها كأداة مفضلة للإقلاع عن التدخين لـ ملايين المدخنين حول العالم. بفضل هذا الجهاز، ولأول مرة، يمكن للمدخنين أن يجدوا متعة في الإقلاع عن التدخين. وهو الشعور الغائب فإن رحلة الإقلاع عن التدخين المعقدة .

الأصل ومراحل التطور

تعود أول براءة اختراع لـ السجائر الإلكترونية إلى بداية القرن العشرين، ففي عام 2003 تم اختراع السيجارة الإلكترونية بالشكل الذي نعرفه اليوم. ثمرة عمل هون ليك – Hon Lik، الصيدلي من أصل صيني الذي فقد والده بسبب سرطان الرئة، ليستغرق الجهاز حوالي عشر سنوات قبل أن يبدأ اعتماده على نطاق واسع من قبل المدخنين في جميع أنحاء العالم.

اليوم، يمثل الفيب جزءًا كاملاً ومهما من قطاع الإقلاع عن التدخين. وقد تم اعتماد المنتج من قبل ملايين من المدخنين حول العالم، وازدهرت المتاجر المتخصصة، التي تسمى متاجر الفيب، في شوارع عشرات البلدان.

السجائر الإلكترونية باختصار طريقة الاقلاع عن التدخين التي أقرها العلم بأنها الأكثر فعالية. وسيلة لمعالجة الاعتماد الجسدي على النيكوتين بالإضافة إلى الأنماط السلوكية للتدخين. طريقة تسمح لك بالإقلاع عن التدخين باستمتاع. اختيار سيجارتك الإلكترونية الأولى عامل مهم في نجاح الإقلاع. فعالية أقل للإقلاع عن التدخين في حالة وجود جرعة غير صحيحة من النيكوتين في السائل أو جهاز فيب لا يناسب المدخن.

ماذا يعني الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية؟

الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية يعني ببساطة استبدال سجائر التبغ بـ سيجارة إلكترونية. تعمل باستخدام مقاومة او كويل يقوم بتسخين سائل يحتوي على النيكوتين، ويستنشق مستخدمها البخار الناتج. نظرًا لعمل الجهاز الذي لا يتضمن أي عملية احتراق، فإن البخار الناتج عن جهاز الفيب يحتوي على مواد سامة أقل بكثير من دخان السجائر.1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8

على عكس الطرق الأخرى للإقلاع عن التدخين، فإن استخدام السجائر الإلكترونية ليس علاجًا دوائيًا ولكنه يعتمد على مبدأ تقليل مخاطر التدخين. ومع السيجارة الإلكترونية يستبدل المدخن حرق التبغ بطريقة أخرى لاستهلاك النيكوتين، تقلل الضرر على الصحة بشكل كبير.

المملكة المتحدة هي إحدى الدول التي تبنت استخدام السجائر الإلكترونية على نطاق واسع في مكافحة التدخين. منذ عام 2015، وفي كل عام تجدد وزارة الصحة البريطانية رأيها الذي ينص على أن السجائر الإلكترونية “أقل ضررًا بنسبة 95% على الأقل” من التدخين.9

كيف تساعد السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين

يعتمد أسلوب عمل السجائر الإلكترونية إلى حد كبير على قدرتها على محاكاة وتقليد أحاسيس التدخين. في الوقت الذي يكون النيكوتين الموجود في السوائل الإلكترونية يساعد على تقليل الاعراض الجسدية للاقلاع عن التدخين. حيث يتم علاج الجانب النفسي والسلوكي من خلال الحفاظ على عادة التدخين، بالإضافة إلى معالجة الإدمان على النيكوتين. وقد أكدت العديد من الدراسات العلمية أن الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية ناجح جدا بسبب التجربة التي توفرها هذه الأجهزة.10، 11

تعتمد فعالية السجائر الإلكترونية أيضًا على جرعة أو نسبة النيكوتين التي يستنشقها المستخدم. وبما أن كل مدخن يختلف عن الآخر، فإن هذه الكمية تختلف من فرد إلى آخر.12، 13، 14 لذلك لا يمكن تلخيص الحاجة إلى النيكوتين في جملة بسيطة مثل “إذا كنت تدخن الكثير من السجائر، فأنت بحاجة إلى الكثير من النيكوتين” “. تعتمد جرعة النيكوتين الممتصة عند التدخين على عوامل كثيرة غير عدد السجائر المستهلكة. على سبيل المثال، شدة السحبة، طولها، المسافة بين كل منها، سرعة امتصاص النيكوتين، الخ.

إذا كانت هذه الاختلافات تجعل من الصعب تحديد حاجة كل فرد للنيكوتين، فإن هذه المشكلة تكون أكثر وضوحًا وسهولة مع السجائر الإلكترونية. نظرًا لوجود العديد من نماذج أجهزة السجائر الإلكترونية، فإن توصيل النيكوتين يختلف لكل منها. 15، 16. حيث لا يختلف مستوى النيكوتين الموجود في السائل الإلكتروني فحسب، بل أيضًا قوة الطاقة المستخدمة في الـ vape، و طريقة الاستنشاق أيضا تضيف متغيرات جديدة للتجربة.

كيف يعمل هذا العلاج؟

الإقلاع عن التدخين باستخدام السجائر الإلكترونية كما قلنا يعتمد على استبدال التدخين بالفيب، وبعد ذلك الإقلاع عن الفيب. بمرور الوقت، وعندما يشعر المدخن بانه مستعد، يمكنه الانتقال الى السوائل الإلكترونية التي تحتوي على كمية أقل من النيكوتين، حتى يتمكن من التوقف تمامًا عن التدخين الإلكتروني.

من المهم ملاحظة أن بعض المدخنين يختارون إطالة استخدام السجائر الإلكترونية لعدة أشهر، وأحيانًا عدة سنوات. وهذه إحدى مزايا السجائر الإلكترونية مقارنة بالعلاجات الدوائية أو بدائل النيكوتين الأخرى: فالتدخين الإلكتروني يسمح للمدخن بالشعور بالمتعة. من خلال مئات النكهات المختلفة في السوائل الإلكترونية، سيكون الإقلاع عن التدخين مع الفيب ممتعًا قبل كل شيء. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا النهج يتعرض لانتقادات من قبل بعض الخبراء الذين يرون أنه “استبدال للإدمان”.

فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين

تم إثبات فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين في العديد من الدراسات. 17، 18، 19، 20 وأهمها هو التحليل التلوي الذي أجرته منظمة كوكرين الشهيرة، 21 والذي قارن بين فعالية السجائر الإلكترونية مقارنة بفعالية بدائل النيكوتين، مثل اللصقات والعلكة وأجهزة استنشاق النيكوتين وغيرها. ويشير الباحثون في نتائجهم إلى أن السجائر الإلكترونية فعالة في الإقلاع عن التدخين بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بالبدائل المذكورة سابقا.

هناك نقطة مهمة يجب ملاحظتها: امتدت هذه الدراسة لعدة سنوات، وكان الباحثون يقومون كل شهر بتحديثها لتشمل بحثًا جديدًا حول هذا الموضوع. وبالتالي، تم تأكيد فعالية السجائر الإلكترونية مقارنة ببدائل النيكوتين شهريًا من أكتوبر 2020 إلى يوليو 2024، وهو التاريخ الذي توقفت فيه هذه المراجعة. وقد وجدت أبحاث أخرى نتائج مماثلة.22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29

لاحظ أيضًا: أظهرت إحدى الدراسات أن السجائر الإلكترونية أتاحت للمدخنين الإقلاع عن التدخين الذين لم يرغبوا في ذلك أصلا،30 بينما أظهر تحليل تلوي آخر أجرته شركة كوكرين أن تبخير السجائر الإلكترونية أكثر فعالية بثلاث مرات من لصقات النيكوتين.31

المميزات الحفاظ على العادات: لا يسمح لك الفيب بالحفاظ على بعض عادات وحركات التدخين فحسب، بل يسمح لك أيضًا بالحفاظ على جميع الطقوس الاجتماعية المصاحبة له. على سبيل المثال، من الممكن أخذ “استراحة للتدخين” في العمل، أو مرافقة قهوتك بجهاز الفيب، أو “الفيب” في حالات التوتر، وما إلى ذلك. المتعة: تتوفر آلاف السوائل الإلكترونية، وتقدم آلاف النكهات المختلفة. أثبتت العديد من الدراسات32، 33، 34 أن هذا الاختيار يساهم في الشعور بالمتعة عند الـvaping وبالتالي في فعالية الإقلاع عن التدخين بالسجائر الإلكترونية. الفعالية: تعتبر السجائر الإلكترونية حالياً هي الطريقة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين. تعالج الاعتماد الجسدي والنفسي: إذا كانت الأدوية أو بدائل النيكوتين تعالج فقط الاعتماد الجسدي وهو الادمان على النيكوتين، فإن السجائر الإلكترونية تجعل من الممكن أيضًا علاج الاعتماد النفسي والسلوكي من خلال الاستمرار في محاكاة التدخين.35، 36 عمل مزدوج يتجنب الاضطرار إلى مضاعفة العلاجات .

العيوب سمية منخفضة ولكنها موجودة: إذا كانت سمية السجائر الإلكترونية أقل بكثير من سمية التدخين، فإن استنشاق بخارها يبقى يحمل بعض المخاطر. خطر استمرار الإدمان على النيكوتين: على الرغم من أن النيكوتين، بالجرعات التي يتم استخدامها في السجائر الإلكترونية، لا يمثل أي خطر على الصحة، إلا يبقى من الافضل عدم استهلاكه على الإطلاق. إذا تمكن المدخن الذي تحول إلى السجائر الإلكترونية من التوقف عن التدخين الإلكتروني بمرور الوقت، فلا توجد مشكلة. ولكن إذا اختار الاستمرار، بدافع الحاجة أو المتعة البسيطة، فإن إدمان النيكوتين سيستمر. معدات معقدة في بعض الأحيان: في حين أن بعض نماذج السجائر الإلكترونية، مثل البودات على سبيل المثال، مصممة خصيصًا لتكون سهلة الاستخدام للغاية، فإن البعض الآخر يتطلب بعض المهارات التقنية. الأمر الذي يمكن أن يزعج بعض المدخنين الذين يبحثون عن طريقة للإقلاع عن التدخين يمكن الوصول إليها بسهولة. التكلفة: على عكس بدائل النيكوتين الطبية في بعض البلدان، لا يتم تعويض السجائر الإلكترونية من قبل التأمين الصحي. وبالتالي فإن البدء باستخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يمثل استثمارًا ماليا عند الإقلاع عن التدخين. الحفاظ على العادات: إذا كان الحفاظ على العادات أحد المزايا الرئيسية للـ vaping عند الإقلاع عن التدخين، فهو أيضًا أحد عيوبه. حيث أن المدخن من خلال التحول إلى السجائر الإلكترونية فهو لا يتخلى عن هذه العادات التي قد تزيد من فترة الإدمان على النيكوتين.

بعض الدراسات عن السجائر الإلكترونية

وسرعان ما أصبحت السجائر الإلكترونية تحظى بشعبية كبيرة بين المدخنين في جميع أنحاء العالم. أدى هذا الاعتماد الواسع النطاق للأداة إلى اهتمام المجتمع العلمي بها عن كثب، بعد سنوات قليلة فقط من وصولها إلى السوق. اليوم، هناك المئات من الدراسات العلمية حول السجائر الإلكترونية، إليك بعض الأمثلة.

Hartmann-Boyce & Al. (2021)22

العنوان: السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين

الناشر: قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية

ملخص: يقارن هذا التحليل التلوي لمنظمة كوكرين فعالية السجائر الإلكترونية مع أو بدون النيكوتين مع أساليب الإقلاع الأخرى، بما في ذلك بدائل النيكوتين. وأظهرت النتائج أن السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين تزيد فرص الإقلاع عن التدخين بنحو الضعف مقارنة ببدائل النيكوتين الأخرى.

النتيجة: السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين لها فعالية مضاعفة مقابل بدائل النيكوتين في المساعدة على الإقلاع عن التدخين.

Kotz & Al. (2022)27

العنوان: فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين – مقارنة مع العلاج ببدائل النيكوتين وعدم استخدام مساعدات الإقلاع المبنية على الأدلة بين السكان الألمان

الناشر: Dtsch Arztebl Int

ملخص: مقارنة فعالية السجائر الإلكترونية مع بدائل النيكوتين وغياب الوسائل القائمة على الأدلة للإقلاع عن التدخين.

النتيجة: أثبتت السجائر الإلكترونية أنها أكثر فعالية من بدائل النيكوتين في المساعدة على التوقف عن التدخين.

Auer & Al. (2024)30

العنوان: أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية للإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة New England الطبية

ملخص: قارن الباحثون معدلات الامتناع عن التدخين لمدة 6 أشهر بين مجموعة من مستخدمي السجائر الإلكترونية ومجموعة تلقت بدائل النيكوتين.

النتيجة: كانت السجائر الإلكترونية أكثر فعالية بمقدار 1.77 مرة في الإقلاع عن التدخين.

Lindson & Al. (2023)31

العنوان: العلاجات الدوائية والسجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين لدى البالغين: التحليلات الوصفية بحسب المكونات

الناشر: قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية

الملخص: قارن هذا التحليل التلوي فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين مع بدائل النيكوتين والأدوية.

النتيجة: السجائر الإلكترونية كانت أكثر فعالية 3 مرات من لصقات النيكوتين، وفعالة مثل عقار الفارنيكلين.

Kasza & Al. (2022)33

العنوان: تختلف الارتباطات بين امتصاص النيكوتين و الإقلاع عن تدخين السجائر حسب طريقة المدخنين للإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة الإدمان – Addiction

ملخص: أظهرت هذه الدراسة الطولية أن المدخنين الذين استخدموا السجائر الإلكترونية يوميًا لديهم معدلات أعلى للإقلاع عن التدخين، وخاصة أولئك الذين لم يخططوا في الأصل للإقلاع عن التدخين.

النتيجة: يرتبط استخدام السجائر الإلكترونية اليومي بقوة مع الإقلاع عن التدخين بين المدخنين الذين ليس لديهم خطط أولية للإقلاع عن التدخين.

حدود السجائر الإلكترونية

على الرغم من أن السجائر الإلكترونية معترف بها حاليًا من قبل المجتمع العلمي باعتبارها الأداة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين، إلا أنها ليست سحرية ولها حدود معينة يجب أخذها بعين الاعتبار.

في البداية، المدخن الذي يستبدل التدخين بالفيب، على الرغم من أنه سيقلل إلى حد كبير من كمية المركبات الضارة في جسمه، إلا أنه سيظل معرضًا لـ بخار السجائر الإلكترونية، وهو أمر غير ضار تمامًا. لم تثبت أي دراسة جادة حتى الآن أن استخدام السجائر الإلكترونية يرتبط بأي مشاكل صحية كبيرة، 37، 38، 39 ولكن تظل الدراسات الوبائية الكبيرة ضرورية لتكون قادرة على تقدير المخاطر الكامنة في استخدام السجائر الإلكترونية على المدى الطويل وبشكل دقيق.

وإن بعض المدخنين الذين يجربون السجائر الإلكترونية لا ينجحون تمامًا في الإقلاع عن التدخين. على الرغم من أن هذه الحقيقة غالبًا ما تكون علامة على مشاكل في جرعة النيكوتين في السائل الإلكتروني، أو وجود نوع من السجائر الإلكترونية غير مناسب للمدخنين، إلا أن هؤلاء المستخدمين المزدوجين لا يستفيدون من جميع الفوائد الصحية المرتبطة بالتوقف عن استخدام التبغ من خلال استمرارهم في التدخين والفيب في نفس الوقت.

وأخيرا، تعتمد فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين على عوامل عديدة. على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرًا على اختيار السوائل الإلكترونية بمستوى النيكوتين الذي يناسب المدخن بناءً على ملفه الشخصي، ولكن اختيار جهاز الفيب المناسب أيضًا. وأن لا يكون معقدًا للغاية، والانتباه ال طريقة الاستنشاق امر في غاية الاهمية.40، 41 هناك الكثير من العناصر التي، إذا لم يتم احترامها، يمكن أن تدفع المدخن إلى الاعتقاد بأن ” السجائر الإلكترونية غير مناسبة”. وفي هذا السياق، يعد الحصول على المشورة من أحد المتاجر المتخصصة او المستخدمين ذوي الخبرة أمرًا بالغ الأهمية لوضع كل الفرص في صفك للإقلاع بنجاح.

ختاماً

من المعروف أن السجائر الإلكترونية فعالة تقريبًا ضعف فعالية بدائل النيكوتين، فسيكون من الصعب عدم التوصية بها كأداة للإقلاع عن التدخين. فهي قادرة على معالجة الاعتماد الجسدي والادمان على النيكوتين وكذلك الأنماط النفسية للتدخين، فهي طريقة مثيرة للاهتمام بشكل خاص للإقلاع عن التدخين.

بالإضافة إلى قدرتها على إشباع الاحتياجات الجسدية والنفسية، تعد السجائر الإلكترونية أيضًا إحدى الطرق النادرة التي تتيح لك الاستمتاع بالإقلاع عن التدخين. الإقلاع عن التدخين هي مرحلة غالبًا ما يصعب اجتيازها. واجتيازها بنجاح مع تجنب أعراض الانسحاب، دون أي معاناة تجعل بالتأكيد السجائر الإلكترونية أداة فريدة من نوعها في ترسانة مكافحة التدخين. والتي تعتبر أيضاً الأكثر فعالية علمياً من قبل منظمة كوكرين.

ومع ذلك، فإن السجائر الإلكترونية يعني الاستمرار في استهلاك النيكوتين، وهي حقيقة يمكن أن تزعج المدخنين الذين يبحثون عن التوقف التام. ولهذا السبب يوصى في كثير من الأحيان باستخدام الفيب للمدخنين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين، ولكن دون التوقف عن استهلاك النيكوتين.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.



الطرق الاخرى لـلاقلاع عن التدخين

