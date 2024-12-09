تعد أجهزة استنشاق النيكوتين، والتي تسمى أيضًا أجهزة الاستنشاق، جزءًا من العلاجات البديلة للنيكوتين التي تهدف إلى مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. تتيح هذه الأجهزة الفريدة محاكاة عملية التدخين مع تقديم جرعة مضبوطة من النيكوتين. نظرًا لفعاليتها، فإنها توفر بديلاً سلوكيًا ودوائيًا من خلال الاستجابة لكل من الاعتماد الجسدي (الادمان) والاعتماد السلوكي والنفسي لعملية التدخين.

الأصل ومراحل التطور

تم تطوير أجهزة استنشاق النيكوتين في التسعينيات لتلبية الحاجة إلى بديل للنيكوتين يأخذ في الاعتبار الاعتماد الجسدي على النيكوتين والعادات السلوكية المرتبطة بالتدخين. وقد تم تصميم هذا الجهاز لمحاكاة طريقة وضع السيجارة في الفم، وهو عنصر مهم في الاعتماد السلوكي لدى المدخنين والذي يفسر بشكل خاص فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين. وكان الهدف هو توفير بديل لا يقدم النيكوتين فحسب، بل يقدم أيضًا الدعم النفسي من خلال محاكاة طقوس وعادات التدخين.

تمت الموافقة على أول جهاز استنشاق النيكوتين من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) في عام 1997.1 وقد تم تطويره بواسطة شركة Pharmacia & Upjohn ومن ثم تم تسويقها بواسطة شركة McNeil Consumer Products. يتم تطويره الآن بواسطة شركة Nicorette®، وهو يتميز عن الأشكال الأخرى من بدائل النيكوتين مثل العلكة أو اللصقات بفضل قدرته على محاكاة طقوس وعادات التدخين. هذا النهج الأكثر شمولاً يجعله حلاً مثاليًا للمدخنين الذين لديهم عنصر سلوكي قوي خاص بـ إدمانهم.

منذ طرحه، ازدادت شعبية جهاز الاستنشاق، خاصة بين المدخنين الذين يجدون أن اللصقات لا تلبي الرغبة في التدخين بشكل كافٍ.

أجهزة استنشاق النيكوتين باختصار تزيد من فرص الإقلاع عن التدخين مقارنة بعدم استخدام طرق المساعدة. من خلال محاكاة طقوس وعادات التدخين، فإنها توفر دعمًا سلوكيًا إضافيًا مقارنة ببدائل النيكوتين الأخرى. امتصاص النيكوتين يكون أبطأ من التدخين، الأمر الذي قد يكون محبطا لبعض المدخنين. تكلفة طريقة الإقلاع عن التدخين هذه أعلى من المتوسط ​​بسبب الحاجة إلى شراء العديد من الخراطيش التي تحتوي على النيكوتين.

ما هو الإقلاع عن التدخين باستخدام أجهزة استنشاق النيكوتين؟

يتضمن العلاج باستخدام أجهزة استنشاق النيكوتين استخدام جهاز صغير، أحيانًا على شكل سيجارة، يحتوي على خرطوشة مملوءة بالنيكوتين. عندما يستنشق المستخدم، يتم إطلاق جرعة صغيرة من النيكوتين. تساعد هذه الطريقة في معالجة أعراض الانسحاب الجسدي والحاجة النفسية لمحاكاة فعل التدخين. على عكس السجائر الإلكترونية، تقوم أجهزة الاستنشاق بتوصيل رذاذ يحتوي على النيكوتين فقط.

طريقة العمل

يعمل جهاز الاستنشاق عن طريق توصيل النيكوتين الذي يتم امتصاصه بعد ذلك عبر الفم والحلق بدلاً من الرئتين.2، 3، 4 عندما يستنشق المدخن، يترسب النيكوتين على جدران الفم وتتولى الأغشية المخاطية امتصاصه. تخلق هذه العملية امتصاصًا أبطأ للنيكوتين مقارنةً بالسيجارة، مما يتجنب الارتفاع السريع للنيكوتين في الدم ويساهم في الحفاظ على الاعتماد على التبغ. تساعد آلية التوصيل هذه في الحفاظ على مستوى معتدل من النيكوتين في الدم. بشكل عام، تعمل أجهزة استنشاق النيكوتين بنفس طريقة عمل العلكة.

الجرعة

يبدأ العلاج باستخدام جهاز استنشاق النيكوتين عادةً بالاستخدام المتكرر لحوالي 6 إلى 16 خرطوشة يوميًا اعتمادًا على درجة إدمان المدخن. خرطوشة واحدة تعادل 4 سجائر.

تحتوي كل خرطوشة على ما يقرب من 10 ملغ من النيكوتين ولكن يتم امتصاص جزء صغير فقط (حوالي 2 ملغ) خلال كل جلسة استنشاق تدوم حوالي 20 دقيقة. وينصح باستخدام جهاز الاستنشاق عند ظهور الرغبة في التدخين، مع أخذ سحبات صغيرة ومنتظمة. يستمر العلاج عادةً لمدة 12 أسبوعًا مع تقليل الاستخدام تدريجيًا ليتمكن المستخدم من الابتعاد عن النيكوتين بلطف.

كيف يعمل هذا العلاج؟

يعمل العلاج بالاستنشاق عن طريق تكرار الإحساس الجسدي و الإيمائي للتدخين مع توفير النيكوتين لتخفيف أعراض الانسحاب. يسمح الامتصاص البطيء للنيكوتين بالتحكم في الإدمان دون التسبب في ارتفاعات مفاجئة لنسبة النيكوتين في الدم.2، 4 كما يسمح جهاز الاستنشاق للمدخن بالحفاظ على جزء من الطقوس السلوكية المرتبطة بالتدخين، وهو عامل حاسم في كثير من الأحيان للأشخاص الذين لديهم إدمان شديد على العادات المرتبطة بالتدخين.

فعالية أجهزة استنشاق النيكوتين

لقد ثبت أن أجهزة استنشاق النيكوتين فعالة في العديد من الدراسات السريرية، خاصة عند استخدامها كجزء من برنامج الإقلاع الشامل الذي يتضمن الدعم السلوكي.5، 6، 7، 8 وفقًا لتحليل تلوي أجرته منظمة كوكرين،9 فإن استخدام أجهزة استنشاق النيكوتين تزيد من فرص الإقلاع عن التدخين بنسبة 50 إلى 70% مقارنة بعدم العلاج. يتم تفسير هذه الزيادة في معدل النجاح بشكل خاص من خلال قدرة أجهزة الاستنشاق على الاستجابة لأعراض الانسحاب الجسدي، وذلك بفضل التوصيل المتحكم فيه للنيكوتين، والمحفزات السلوكية المرتبطة بعادات التدخين، بفضل هذه الإيماءة.

تحاكي أجهزة الاستنشاق عملية التدخين جزئيًا، مما يساعد المستخدمين على تلبية الحاجة إلى الإيماءات المرتبطة غالبًا بالتدخين. ويعتبر هذا الارتباط السلوكي عاملاً رئيسياً لدى المدخنين، وخاصة أولئك الذين يربطون السجائر بأوقات محددة من اليوم (مثل فترات راحة العمل، وعند الاستيقاظ مع القهوة أو الشاي، وما إلى ذلك). تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الاستنشاق أثناء تلقي الدعم النفسي أو السلوكي لديهم فرصة أفضل للنجاح على المدى الطويل لأنها تسمح لهم ليس فقط بمعالجة الإدمان الجسدي ولكن أيضًا الجوانب النفسية والسلوكية للحالة.9، 10، 11، 12، 13

وقد أثبتت أبحاث أخرى أيضًا أن فعالية أجهزة الاستنشاق مماثلة لفعالية علكة أو لصقات النيكوتين ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في تلبية الاحتياجات السلوكية.14، 15، 16، ومع ذلك، تعتمد فاعليتها على انتظام استخدام أجهزة الاستنشاق ومدة استخدامها والتزام المدخن باتباع خطة منظمة إلى حد ما. من خلال الجمع بين أجهزة الاستنشاق والدعم الطبي أو العلاجي، يمكن للمدخنين إدارة المحفزات التي غالبًا ما تسبب الانتكاسات والعودة إلى التدخين بشكل أفضل.

المميزات محاكاة لعادة التدخين: إحدى المزايا الرئيسية لأجهزة استنشاق النيكوتين هي قدرتها على محاكاة عملية التدخين، وهو عنصر سلوكي أساسي للعديد من المدخنين. جرعة قابلة للتعديل: يمكن للمستخدم ضبط جرعة النيكوتين وفقًا لاحتياجاته، مما يسمح بتحكم أكثر مرونة. جهاز سري: يمكن استخدام جهاز الاستنشاق في الأماكن التي لا يسمح فيها بالتدخين، مما يوفر بديلاً عمليًا.

العيوب بطء الامتصاص: امتصاص النيكوتين من جهاز الاستنشاق أبطأ من تدخين السجائر، مما قد يحبط بعض المستخدمين الذين يتوقعون راحة فورية من أعراض الانسحاب. التهيج: الاستخدام المتكرر قد يسبب تهيجًا في الفم أو الحلق، مما قد يحد من الالتزام بالعلاج لدى بعض الأشخاص. التكلفة: قد تكون تكلفة العلاج بأجهزة الاستنشاق أعلى من بدائل النيكوتين الأخرى بسبب الحاجة إلى استبدال خراطيش النيكوتين بانتظام.

بعض الدراسات حول أجهزة استنشاق النيكوتين

Moore et al. (2009)5

العنوان: فعالية وسلامة العلاج ببدائل النيكوتين يساعد على الإقلاع عن التدخين: مراجعة منهجية و تحليل تلوي

الناشر: المجلة الطبية البريطانية

ملخص: يقوم هذا التحليل التلوي بتقييم فعالية وسلامة العلاجات البديلة للنيكوتين، بما في ذلك جهاز الاستنشاق، للمساعدة في الحد من التدخين.

النتيجة: استخدام علاجات النيكوتين يزيد بشكل كبير من فرص الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.

Hartmann-Boyce et al. (2013)6

العنوان: فعالية البدائل لمكافحة إدمان التبغ: تحديث كوكرين لمراجعات عام 2012

الناشر: مجلة الإدمان – Addiction

ملخص: تلخص مراجعة كوكرين هذه التدخلات الخاصة بالاعتماد على التبغ، بما في ذلك العلاجات التي تجمع بين الدعم السلوكي وأجهزة استنشاق النيكوتين.

النتيجة: التدخلات المشتركة تزيد من فرص النجاح في الإقلاع عن التدخين.

Aveyard et al. (2012)7

العنوان: موجز التدخلات للإقلاع عن التدخين: مراجعة منهجية و تحليل تلوي

الناشر: مجلة الإدمان – Addiction

ملخص: تبحث هذه الدراسة في تأثير جهاز استنشاق النيكوتين في سياق تدخلات موجزة وانتهازية ضد التدخين.

النتيجة: يعمل جهاز استنشاق النيكوتين على تحسين معدلات الإقلاع عن التدخين بشكل ملحوظ عندما يتم تقديمه مع الدعم السلوكي.

Bryant et al. (2011)8

العنوان: مراجعة منهجية و تحليل تلوي لفعالية التدخلات السلوكية للإقلاع عن التدخين

الناشر: مجلة الإدمان – Addiction

ملخص: تقيم هذه المراجعة فعالية التدخلات السلوكية للإقلاع عن التدخين لدى الفئات السكانية الضعيفة.

النتيجة: الدعم السلوكي مع أجهزة استنشاق النيكوتين يزيد من فرص النجاح لدى المدخنين المعرضين للخطر.

Stead et al. (2016)9

العنوان: العلاج الدوائي المشترك والتدخلات السلوكية للإقلاع عن التدخين

الناشر: قاعدة بيانات منظمة كوكرين للمراجعات المنهجية

ملخص: تبحث هذه الدراسة في تأثير الجمع بين العلاجات الدوائية (بما في ذلك جهاز استنشاق النيكوتين) والدعم السلوكي.

النتيجة: النهج المشترك يزيد من معدلات نجاح الإقلاع عن التدخين بنسبة 50 إلى 70%.

حدود أجهزة استنشاق النيكوتين للإقلاع عن التدخين

على الرغم من أن أجهزة استنشاق النيكوتين فعالة في إدارة بعض جوانب الإقلاع عن التدخين، إلا أنها تعاني من قيود قد تقلل من فعاليتها بالنسبة لبعض المدخنين.

أحد القيود الرئيسية هو الامتصاص البطيء نسبيًا للنيكوتين. على عكس السجائر التي توصل النيكوتين بسرعة إلى الرئتين والدماغ، يقوم جهاز الاستنشاق بتوزيع النيكوتين في المقام الأول من خلال الأغشية المخاطية للفم والحلق، مما يؤدي إلى امتصاص تدريجيًا. بالنسبة للمدخنين الذين يعانون من الإدمان الشديد، قد لا يوفر هذا الامتصاص البطيء راحة فورية من أعراض الانسحاب، مما يجعل جهاز الاستنشاق أقل إرضاءً مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السجائر الإلكترونية أو البدائل سريعة الامتصاص مثل البخاخات.

على الرغم من أن جهاز الاستنشاق يساعد على محاكاة عملية التدخين، إلا أنه لا يعالج المحفزات النفسية العميقة المرتبطة بالتدخين. المواقف العصيبة أو العادات الاجتماعية أو اللحظات الخاصة يمكن أن تسبب الرغبة الشديدة في التدخين والتي لا يمكن التحكم فيها عن طريق إيصال النيكوتين البسيط.

وبدون الدعم النفسي أو السلوكي، قد يواجه المدخنون صعوبة في التغلب على مثل هذه المحفزات. ولهذا السبب يعمل جهاز الاستنشاق بشكل أفضل عند دمجه في برنامج اقلاع أكثر شمولاً يتضمن علاجات سلوكية.10، 13، 14، 17، 18

الاستخدام المتكرر لجهاز الاستنشاق يمكن أن يسبب أيضًا بعض المشاكل العملية. حيث يجب استخدام الجهاز بانتظام للحفاظ على مستوى ثابت من النيكوتين في الجسم وقد يجد بعض المدخنين أن تكرار الاستخدام هذا مقيد بعض الشيء. وبالمقارنة، فإن أساليب اخرى مثل اللصقات، التي تقدم النيكوتين بشكل مستمر على مدى 24 ساعة، تتطلب جهدا يوميا أقل.

ختاماً

تمثل أجهزة استنشاق النيكوتين بديلاً مبتكرًا للمدخنين الذين يتطلعون إلى الإقلاع عن التدخين لأنها تقدم حلاً دوائيًا وسلوكيًا. ومن خلال تقليد عملية التدخين أثناء توصيل النيكوتين بطريقة خاضعة للرقابة، فإنهم يجعلون من الممكن إدارة الاعتماد الجسدي على النيكوتين والرغبة للعادات المرتبطة بتدخين السجائر بشكل فعال. هذا المزيج يجعلها أداة مثيرة للاهتمام، خاصة بالنسبة للمدخنين الذين يحتاجون إلى محاكاة العادات المرتبطة بالتدخين.

ومع ذلك، فإن أجهزة الاستنشاق ليست مناسبة لجميع أنواع المدخنين، وخاصة أولئك الذين لديهم إدمان قوي على النيكوتين و يطلبون امتصاصًا سريعًا للنيكوتين.

تزداد فعالية هذه الأجهزة عند دمجها في برنامج الإقلاع الشامل الذي يتضمن الدعم النفسي أو السلوكي لمعالجة الجوانب العاطفية والسلوكية للإدمان.

على الرغم من أنها ليست منتشرة بكثرة، إلا أن أجهزة الاستنشاق تزيد بشكل كبير من فرص النجاح كجزء من نهج شامل من خلال دعم المدخنين في رحلتهم للإقلاع عن التدخين.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

الطرق الاخرى لـلاقلاع عن التدخين

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