تعتبر طريقة الإقلاع عن التدخين الفجائي بين عشية وضحاها دون استخدام وسائل مساعدة من أقدم الطرق وأكثرها شعبية للإقلاع عن التدخين. يطلق عليها باللغة الانجليزية Cold turkey ويعود أصل هذا التعبير إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين ويشير إلى فكرة التوقف عن العادة بشكل مفاجئ ودون مساعدة.

ويأتي المصطلح بشكل خاص من المقارنة بين المظهر الجسدي لشخص يفتقر إلى مادة اعتاد عليها، ويصبح جلده باردًا وخشنًا بعض الشيء مثل جلد “الديك الرومي البارد”.

الأصل ومراحل التطور

طريقة الاقلاع عن التدخين بشكل مفاجئ، هي وسيلة للإقلاع عن التدخين بين عشية وضحاها، دون أي مساعدة. وبهذه الطريقة يتوقف المدخن عن التدخين ببساطة ولا يستخدم أي دواء أو بدائل للنيكوتين، ولا يتبع أي علاج. وهي أقدم طريقة للإقلاع عن التدخين حيث تم استخدامها قبل وقت طويل من ابتكار بدائل النيكوتين.

في منتصف القرن العشرين، ومع ارتفاع معدلات التدخين وظهور أولى حملات التوعية حول مخاطر التدخين، أصبح الإقلاع المفاجئ نهجًا شائعًا بين المدخنين الذين يسعون إلى الإقلاع عن التدخين. ولا بد من القول أنه قبل اختراع جميع الطرق المتاحة اليوم، لم يكن بإمكان المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التبغ الاعتماد إلا على إرادتهم.

ما تحتاج لمعرفته عن الإقلاع المفاجئ التوقف عن التدخين طوال اليوم دون أي مساعدة. طريقة يصعب تحملها بسبب شدة الأعراض الناتجة عن نقص النيكوتين. 5% فقط من المدخنين يتمكنون من الإقلاع عن التدخين بهذه الطريقة.

على ماذا تعتمد طريقة الإقلاع المفاجئ؟

يمكن تلخيص طريقة الإقلاع المفاجئ في ثلاث نقاط:

– التوقف عن التدخين بين عشية وضحاها.

– لا تستخدم بدائل النيكوتين (اللصقات والعلكة وغيرها)، ولا أي أدوية أو علاجات.

– اعتمد على إرادتك فقط.

وبهذه الطريقة لا يتخذ المدخن أي إجراءات تدريجية، بل يقرر ببساطة التوقف عن استخدام التبغ فورًا. طريقة يتم اختيارها بشكل عام من قبل المستهلكين عقب حدث شخصي معين، مثل حدوث مشكلة صحية، أو ولادة طفل، وما إلى ذلك.

كيف تعمل هذه الطريقة؟

النيكوتين، المادة المسببة للإدمان الموجودة في التبغ (رغم أنها ليست الوحيدة)، يتم التخلص منها بسرعة من الجسم بعد آخر سيجارة. في المتوسط، يستغرق الأمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام حتى تختفي تمامًا من جسم المدخن. من ناحية أخرى، إذا اختفى النيكوتين من الجسم، فإن الإدمان على التدخين لا يكون بسببه فقط، بل له جانب النفسي، الذي يكون مصحوبا عادة بالحركات والطقوس الخاصة بتدخين السيجارة، وهذا يستمر لفترة أطول بكثير.

مراحل الإقلاع عن التدخين بشكل مفاجئ:

– الأيام الأولى (من 1 إلى 3 أيام): تظهر أعراض الانسحاب الأولى بعد وقت قصير من التوقف. وتشمل بشكل عام الرغبة الشديدة في التدخين، أو العصبية، أو الصداع، أو صعوبة النوم، أو زيادة الشهية، أو الشعور العام بالتوعك. غالبًا ما تبلغ هذه الأعراض ذروتها خلال الـ 72 ساعة الأولى.

– من الأسبوع الأول إلى الشهر الأول: تبدأ الأعراض الجسدية في التلاشي منذ الأسبوع الأول، لكن الرغبة الشديدة في التدخين قد تظل موجودة، وإن كانت أقل تكرارًا من السابق. تكمن الصعوبة الرئيسية في إدارة العادات والمحفزات العاطفية (التوتر، الملل، الطقوس الاجتماعية، وما إلى ذلك).

– الشهر الأول إلى 3 أشهر: يستمر الجسم والدماغ في التكيف مع غياب النيكوتين. ومع ذلك، يظل خطر الانتكاس مرتفعًا، خاصة إذا لم يتم تجنب المحفزات أو المواقف الاجتماعية التي تساعد على التدخين. ومع ذلك، فإن الرغبة في التدخين تتضاءل أكثر فأكثر.

– بعد 3 أشهر: من الممكن أن تستمر الرغبة في التدخين، ولكنها بشكل عام أقل تواتراً، وقبل كل شيء، أقل حدة. يبدأ المدخن بالشعور بالفوائد طويلة المدى لجسم خالٍ من التدخين.

فعالية الإقلاع عن التدخين بشكل مفاجئ

تعتمد فعالية طريقة الإقلاع عن التدخين بشكل مفاجئ فقط على إرادة المدخن. يعتبر الإقلاع عن التدخين عملية معقدة بشكل خاص، حيث أن القليل من الأشخاص هم القادرون على التوقف عن التدخين دون أي مساعدة.

المميزات مجانية وبسيطة: هذه الطريقة لا تتطلب أي استثمار مالي مثل شراء ادوات او ادوية. السرعة: التوقف فوري ولا يحتاج المدخن إلى المرور بمرحلة الإقلاع التدريجي عن التدخين. نتائج طويلة المدى: يجد بعض المدخنين أن التوقف المفاجئ يساعد على التخلص من هذه العادة نهائياً، دون الاعتماد على البدائل التي غالباً ما تؤدي إلى استمرار استهلاك النيكوتين.

العيوب أعراض انسحاب أكثر شدة: التوقف فجأة يمكن أن يسبب أعراض انسحاب يصعب التحكم فيها، خاصة في الأيام والأسابيع الأولى. ارتفاع معدل الانتكاس: حوالي 95% من الأشخاص الذين جربوا طريقة الإقلاع عن التدخين بشكل مفاجئ يعودون الى التدخين خلال العام الاول. بمعنى آخر، 5% فقط من المدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين دون مساعدة ينجحون على المدى الطويل! غير مناسبة للجميع: قد يجد الأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على النيكوتين أو حالات معينة، مثل متلازمة الاكتئاب أو القلق، هذه الطريقة صعبة ومرهقة للغاية.

بعض الدراسات حول الإقلاع عن التدخين بهذه الطريقة

Cheong & Al. (2007)1

– العنوان: هل طريقة الإقلاع عن التدخين تؤثر على النجاح؟ مقارنة بين الطرق المفاجئة والتدريجية باستخدام بيانات من الدراسة الدولية لتقييم سياسات مكافحة التبغ

– الناشر: أبحاث النيكوتين والتبغ – Nicotine & Tobacco Research

– ملخص: قارنت هذه الدراسة طرق الإقلاع المفاجئ عن التدخين والتوقف التدريجي في أكثر من 8000 مدخن من أربع دول، وقامت بتحليل معدلات النجاح ومدة الامتناع عن التدخين.

– النتيجة: المدخنون الذين استخدموا طريقة الإقلاع المفاجئ كانوا أكثر عرضة للامتناع عن التدخين لمدة شهر أو أكثر بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بأولئك الذين يستخدمون الطريقة التدريجية (22% مقابل 12%).

Lindson-Hawley N. et al. (2016)2

– العنوان: التوقف التدريجي مقابل التوقف المفاجئ عن التدخين: تجربة المقارنة العشوائية و المضبوطة

– الناشر: مجلة الطب الباطني (2016)

– ملخص: قارنت هذه الدراسة فعالية الإقلاع التدريجي عن التدخين مع الإقلاع المفاجئ. وشملت أكثر من 700 مدخن تم تقسيمهم بين مجموعة الإقلاع المفاجئ والمجموعة التي أقلعت بشكل تدريجي. أظهرت النتائج قصيرة المدى (4 أسابيع) أن المدخنين في المجموعة التي توقفت فجأة كان لديهم معدل امتناع أعلى من أولئك الذين توقفوا تدريجياً.

– النتيجة: المشاركون الذين أقلعوا فجأة كانوا أكثر عرضة للامتناع عن التدخين بعد 4 أسابيع، لكن معدلات النجاح تقاربت بعد 6 أشهر، مع اختلاف بسيط بين المجموعتين على المدى الطويل.

Hughes JR, Keely J, et al. (2004)3

– العنوان: هل الإقلاع المفاجئ عن التدخين هو أفضل طريقة للإقلاع عن التدخين؟

– الناشر : مجلة الإدمان (2004)

– ملخص: قامت هذه المراجعة بتحليل العديد من الدراسات لمقارنة معدل النجاح بين المدخنين الذين أقلعوا عن التدخين فجأة وأولئك الذين يستخدمون الأساليب التقدمية أو وسائل المساعدة على الإقلاع عن التدخين. وخلصت إلى أنه على الرغم من أن الإقلاع فجأة يرتبط بمعدلات نجاح فورية عالية، إلا أن هناك خطر متزايد للانتكاس والعودة الى التدخين على المدى الطويل، ويحتاج العديد من المدخنين إلى عدة محاولات قبل النجاح.

– النتيجة: على الرغم من أن التوقف المفاجئ يمكن أن ينجح بالنسبة لبعض الأشخاص، إلا أنه يزيد من مخاطر الانتكاس على المدى الطويل، خاصة في غياب الدعم أو المساعدة النفسية.

Balamurugan & Al. (2019)4

– العنوان: الإقلاع المفاجئ عن التدخين: رؤى من الميدان حول الإقلاع عن التدخين

– الناشر: Public Health Open Access

– ملخص: اكتشفت هذه الدراسة النوعية تصورات المدخنين الذين يستخدمون طريقة الإقلاع المفاجئ عن التدخين، ودراسة أسباب نجاحهم أو فشلهم.

– النتيجة: المدخنون الناجحون يعزون نجاحهم إلى الدافع الشخصي القوي والإعداد العقلي المسبق.

Fiore & Al. (1990)5

– العنوان: الطرق المستخدمة للإقلاع عن التدخين في الولايات المتحدة. هل تساعد طرق التوقف؟

– الناشر: JAMA

– ملخص: قامت هذه الدراسة بتحليل طرق الإقلاع عن التدخين التي يستخدمها المدخنون في الولايات المتحدة، ومقارنة طرق الإقلاع عن التدخين والإقلاع المفاجئ.

– النتيجة: نجح 47.5% من المدخنين الذين أقلعوا عن التدخين باستخدام طريقة الإقلاع المفاجئ، مقارنة بـ 23.6% ممن استخدموا الطرق الاخرى في الإقلاع عن التدخين.

حدود طريقة الإقلاع المفاجئ عن التدخين

كما هو الحال مع جميع طرق الإقلاع عن التدخين، فإن التوقف عن التدخين فجأة له عدة قيود.

المشكلة الرئيسية في هذا النهج هي ارتفاع مستوى الانتكاسات والعودة إلى التدخين. إن الإقلاع عن النيكوتين فجأة يؤدي حتمًا إلى أعراض انسحاب أكثر قوة وصعوبة في التحكم مثل العصبية أو الصداع أو حتى مشاكل النوم. وهذه الآثار الجانبية غالباً ما تكون سبباً في الرغبة القوية في العودة إلى السجائر للتخفيف منها. وتشير الإحصائيات 6، 7 إلى أن 3 إلى 6% فقط من الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين بهذه الطريقة ينجحون على المدى الطويل دون مساعدة إضافية.

إن طريقة الإقلاع المفاجئ عن التدخين لا تأخذ بعين الاعتبار البعد النفسي للمشكلة. بالنسبة للعديد من المدخنين، لا يعد التدخين إدمانًا جسديًا للنيكوتين فحسب، بل هو أيضًا سلوك متأصل في الروتين اليومي. وفي غياب استراتيجيات للتغلب عليه، تقل فرص التعامل مع هذه المحفزات دون العودة إلى السجائر بشكل كبير.

هناك قيد آخر مهم لهذه الطريقة يكمن في الضغط الناتج عن التوقف المفاجئ عن التدخين. قد يعاني المدخنون الذين يقلعون عن التدخين بهذه الطريقة من قلق متزايد، وفي بعض الأحيان من اكتئاب مؤقت. و يعود هذا الى التغير المفاجئ في استهلاك النيكوتين الذي، للتذكير، يعمل على دوائر الدماغ المرتبطة بالمتعة والاسترخاء. يمكن أن يزيد هذا الضغط من صعوبة الاستمرار في الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل 8، 9، 10، 11، 12 لأن المدخنين يمكن أن يربطوا الإقلاع عن التدخين بتجربة سلبية. يكفي لجعل المحاولات المستقبلية أكثر تعقيدًا.

وأخيرا، فإن التوقف عن التدخين فجأة، بين عشية وضحاها، يفتقر إلى تحديد طبيعة كل شخص، وهو أمر ضروري جدا في عملية الإقلاع عن التدخين. كل مدخن لديه ملف شخصي مختلف وتاريخ استهلاكي، ومستوى متفاوت من الإدمان ودوافعهم الخاصة للإقلاع عن التدخين. لا تتكيف هذه الطريقة مع كل مدخن على عكس الاستراتيجيات الخاضعة للإشراف والتي تسمح بتخصيص الجهود وفقًا للاحتياجات الفردية.

ختاماً

إن طريقة الإقلاع المفاجئ، على الرغم من أنها واحدة من أبسط الطرق للإقلاع عن التدخين، إلا أنها تقدم نتائج متغيرة للغاية اعتمادًا على كل مدخن. تكمن ميزته الرئيسية في بساطته لأنه لا يتطلب أي دواء أو بديل للنيكوتين أو أي علاج نفسي آخر. بالنسبة للمدخنين الذين يريدون استراحة نظيفة من السجائر والذين لديهم دوافع خاصة، يمكن أن توفر هذه الطريقة طريقًا مباشرًا للامتناع عن التدخين.

على الرغم من أن التوقف المفاجئ عن التدخين هو وسيلة بسيطة للتنفيذ، إلا أن فعاليته على المدى الطويل موضع شك بسبب ارتفاع معدلات الانتكاس. بدون دعم خارجي، سواء طبي أو نفسي أو اجتماعي، يكافح العديد من المدخنين للتغلب على مصاعب الأسابيع الأولى من الانسحاب والتي تكون خلالها أعراض الانسحاب الجسدية والنفسية أقوى. قد يكون من الصعب جدًا التغلب على الرغبة في التدخين، إلى جانب العادات الراسخة.

تظل طريقة الإقلاع المفاجئ خيارًا صالحًا للأشخاص الذين لديهم دوافع خاصة وقادرون على الاستعداد ذهنيًا لمواجهة تحديات الإقلاع عن التدخين. هذا النوع من الإقلاع يفضله بشكل عام الأفراد الذين يريدون أن يثبتوا لأنفسهم أنهم قادرون على النجاح من تلقاء أنفسهم، أو عندما تأتي فكرة الإقلاع بعد حدث مهم مثل ظهور مشكلة صحية خطيرة، ولادة طفل، الخ

ولزيادة فرص نجاح هذه الطريقة، يوصى بالاستعداد النفسي وتوقع اللحظات التي ستكون فيها الرغبات أقوى لتجنب هذه المواقف. على سبيل المثال، عدم متابعة زملاء العمل أثناء استراحة السجائر، أو شغل يديك بعد تناول الطعام أو أثناء الاستمتاع بقهوتك الصباحية، وما إلى ذلك. الهدف هو مقاومة الرغبة في التدخين في الأوقات التي تعودت فيها على القيام بهذه العادة.

على الرغم من أن التوقف المفاجئ لا يناسب جميع المدخنين، إلا أنه يوفر للبعض الحرية في الإقلاع عن التدخين بسرعة. غالبًا ما يعبر المدخنون الذين يتمكنون من التغلب على العقبات الأولى بهذه الطريقة عن شعورهم بالفخر والسيطرة على صحتهم. ومع ذلك، تظل طريقة الإقلاع عن التدخين هذه هي الأكثر تعقيدًا في التنفيذ.

هذه المقالة لا تشكل نصيحة طبية. إذا كنت في شك، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

الطرق الاخرى لـلاقلاع عن التدخين

المصادر :

1 Wynder, E. L., & Graham, E. A. (1950). Tobacco smoking as a possible etiologic factor in bronchiogenic carcinoma: A study of six hundred and eighty-four proved cases. Journal of the American Medical Association, 143(4), 329–336. https://doi.org/10.1001/jama.1950.02910390001001

2 Gritz, E. R., Carr, C. R., & Marcus, A. C. (1991). The tobacco withdrawal syndrome in unaided quitters. British Journal of Addiction, 86(1), 57-69. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1991.tb02629.x

3 Hughes, J. R. (1992). Tobacco withdrawal in self-quitters. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 60(5), 689-697. https://doi.org/10.1037/0022-006X.60.5.689

4 Cummings, K. M., Giovino, G., Jaén, C. R., & Emrich, L. J. (1985). Reports of smoking withdrawal symptoms over a 21-day period of abstinence. Addictive Behaviors, 10(4), 373-381. https://doi.org/10.1016/0306-4603(85)90034-6

5 Cohen, S., Lichtenstein, E., Prochaska, J. O., Rossi, J. S., Gritz, E. R., Carr, C. R., Orleans, C. T., Schoenbach, V. J., Biener, L., & Abrams, D. B. (1989). Debunking myths about self-quitting: Evidence from 10 prospective studies of persons who attempt to quit smoking by themselves. American Psychologist, 44(11), 1355-1365. https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.11.1355

6 Kawazoe, S., & Shinkai, T. (2015). Nicotine dependence. Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine, 73(9), 1516-1521. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16483-5_4082

7 Green, S. H., Bayer, R., & Fairchild, A. L. (2016). Evidence, policy, and e-cigarettes—Will England reframe the debate? The New England Journal of Medicine, 374(14), 1301-1303. https://doi.org/10.1056/NEJMp1601154

8 Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Lindson N, Bullen C, Begh R, Theodoulou A, Notley C, Rigotti NA, Turner T, Butler AR, Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD010216. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub4

9 Foulds, J., Ramström, L., Burke, M., & Fagerström, K. (2003). Effect of smokeless tobacco (snus) on smoking and public health in Sweden. Tobacco Control, 12(4), 349–359. https://doi.org/10.1136/tc.12.4.349

10 Ramström, L., & Foulds, J. (2006). Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden. Tobacco Control, 15(3), 210–214. https://doi.org/10.1136/tc.2005.014969

11 Kopperud, S. E., Ansteinsson, V., Mdala, I., Becher, R., & Valen, H. (2023). Oral lesions associated with daily use of snus, a moist smokeless tobacco product. A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Acta Odontologica Scandinavica, 1-6. https://doi.org/10.1080/00016357.2023.2178502

12 Azzopardi, D., Liu, C., & Murphy, J. J. (2021). Chemical characterization of tobacco-free “modern” oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums. Drug and Chemical Toxicology, 45(3), 2246-2254. https://doi.org/10.1080/01480545.2021.1925691

13 Salokannel, M., & Ollila, E. (2021). Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift (NAT), 38, 540-554. https://doi.org/10.1177/1455072521995704

14 Simonavicius, E., McNeill, A., Shahab, L., & Brose, L. (2018). Heat-not-burn tobacco products: a systematic literature review. Tobacco Control, 28(5), 582-594. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2018-054419

15 Leigh, N. J., Tran, P. L., O’Connor, R., & Goniewicz, M. (2018). Cytotoxic effects of heated tobacco products (HTP) on human bronchial epithelial cells. Tobacco Control, 27(Suppl 1), s26-s29. https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/Suppl_1/s26

16 Dusautoir, R., Zarcone, G., Verriele, M., Garçon, G., Fronval, I., Beauval, N., Allorge, D., Riffault, V., Locoge, N., Lo-Guidice, J., & Anthérieu, S. (2020). Comparison of the chemical composition of aerosols from heated tobacco products, electronic cigarettes, and tobacco cigarettes and their toxic impacts on human bronchial epithelial BEAS-2B cells. Journal of Hazardous Materials, 401, 123417. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123417

17 Majek, P., Jankowski, M., & Brożek, G. (2023). Acute health effects of heated tobacco products: comparative analysis with traditional cigarettes and electronic cigarettes in young adults. ERJ Open Research, 9, 00595-2022. https://doi.org/10.1183/23120541.00595-2022

18 Tønnesen, P., Paoletti, P., Gustavsson, G., Russell, M. A., Saracci, R., Gulsvik, A., Rijcken, B., & Sawe, U. (1999). Higher dosage nicotine patches increase one-year smoking cessation rates: Results from the European CEASE trial. European Respiratory Journal, 13(2), 238-246. https://doi.org/10.1034/j.1399-3003.1999.13b04.x

19 Ferguson, S. G., Gitchell, J. G., Shiffman, S., & Sembower, M. (2009). Prediction of abstinence at 10 weeks based on smoking status at 2 weeks during a quit attempt: Secondary analysis of two parallel, 10-week, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trials of 21-mg nicotine patch in adult smokers. Clinical Therapeutics, 31(9), 1957-1965. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2009.08.029

20 Burke, P., Chivers, A., Clements, J., Dawes, M., Eastwood, I., Ebbs, D., Godlee, R., Harrington, R., Kearley, K., Maclennan, N., Mant, D., Murray, J., Nichols, M., Oss, H. V., Stern, D., Stevens, R., Thurston, D., Wilson, R., & Wood, S. (1993). Effectiveness of a nicotine patch in helping people stop smoking: Results of a randomised trial in general practice. British Medical Journal, 306, 1304-1308. https://doi.org/10.1136/bmj.306.6888.1304

21 Hughes, J., Hatsukami, D., Pickens, R., Krahn, D., Malin, S., & Luknic, A. (1984). Effect of nicotine on the tobacco withdrawal syndrome. Psychopharmacology, 83(1), 82-87. https://doi.org/10.1007/BF00427428

22 West, R., & Shiffman, S. (2001). Effect of oral nicotine dosing forms on cigarette withdrawal symptoms and craving: A systematic review. Psychopharmacology, 155(2), 115-122. https://doi.org/10.1007/s002130100712

23 Hatsukami, D., McBride, C., Pirie, P., Hellerstedt, W., & Lando, H. (1991). Effects of nicotine gum on prevalence and severity of withdrawal in female cigarette smokers. Journal of Substance Abuse, 3(4), 427-440. https://doi.org/10.1016/S0899-3289(10)80024-0

24 Shiffman, S. (2008). Effect of nicotine lozenges on affective smoking withdrawal symptoms: secondary analysis of a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Clinical Therapeutics, 30(8), 1461-1475. https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2008.07.019

25 Kotlyar, M., Lindgren, B., Vuchetich, J., Le, C., Mills, A. M., Amiot, E., & Hatsukami, D. (2017). Timing of nicotine lozenge administration to minimize trigger induced craving and withdrawal symptoms. Addictive Behaviors, 71, 18-24. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.02.018

26 Ebbert, J. O., Severson, H. H., Croghan, I. T., Danaher, B. G., & Schroeder, D. R. (2009). A randomized clinical trial of nicotine lozenge for smokeless tobacco use. Nicotine & Tobacco Research, 11(12), 1415-1423. https://doi.org/10.1093/ntr/ntp154

27 Schneider, N. G., Olmstead, R., Nilsson, F., & Franzon, M. (1996). Efficacy of a nicotine inhaler in smoking cessation: a double-blind, placebo-controlled trial. Addiction, 91(9), 1293-1306.

28 Hjalmarson, A., Nilsson, F., Sjöström, L., & Wiklund, O. (1997). The nicotine inhaler in smoking cessation. Archives of Internal Medicine, 157(15), 1721-1728. https://doi.org/10.1001/archinte.1997.00440360143016

29 Bohadana, A., Nilsson, F., Rasmussen, T., & Martinet, Y. (2000). Nicotine inhaler and nicotine patch as a combination therapy for smoking cessation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Archives of Internal Medicine, 160(20), 3128-3134. https://doi.org/10.1001/archinte.160.20.3128

30 Hjalmarson, A., Franzon, M., Westin, Å., & Wiklund, O. (1994). Effect of nicotine nasal spray on smoking cessation. A randomized, placebo-controlled, double-blind study. Archives of Internal Medicine, 154(22), 2567-2572. https://doi.org/10.1001/archinte.1994.00420220059007

31 Sutherland, G., Stapleton, J., Russell, M. A. H., Jarvis, M., Hajek, P., Belcher, M., & Feyerabend, C. (1992). Randomised controlled trial of nasal nicotine spray in smoking cessation. The Lancet, 340(8815), 324-329. https://doi.org/10.1016/0140-6736(92)91403-U

32 Nides, M., Danielsson, T., Saunders, F., Perfekt, R., Kapikian, R., Solla, J., Leischow, S., & Myers, A. E. (2018). Efficacy and safety of a nicotine mouth spray for smoking cessation; a randomized, multicenter, controlled study in a naturalistic setting. Nicotine & Tobacco Research. https://doi.org/10.1093/ntr/nty246

33 Hind, D., Tappenden, P., Peters, J., & Kenjegalieva, K. (2009). Varenicline in the management of smoking cessation: a single technology appraisal. Health Technology Assessment, 13(Suppl 2), 9-13. https://doi.org/10.3310/hta13suppl2/02

34 Jorenby, D. E., Hays, J. T., Rigotti, N. A., Azoulay, S., Watsky, E. J., Williams, K. E., Billing, C. B., Gong, J., & Reeves, K. R. (2006). Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA, 296(1), 56-63. https://doi.org/10.1001/jama.296.1.56

35 Hayford, K. E., Patten, C. A., Rummans, T. A., Schroeder, D. R., Offord, K. P., Croghan, I. T., Glover, E. D., Sachs, D. P., & Hurt, R. D. (1999). Efficacy of bupropion for smoking cessation in smokers with a former history of major depression or alcoholism. The British Journal of Psychiatry, 174(2), 173-178. https://doi.org/10.1192/BJP.174.2.173

36 Hurt, R. D., Sachs, D. P., Glover, E. D., Offord, K. P., Johnston, J. A., Dale, L. C., Khayrallah, M. A., Schroeder, D. R., Glover, P. N., Sullivan, C. R., Croghan, I. T., & Sullivan, P. M. (1997). A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 337(17), 1195-1202. https://doi.org/10.1097/00008483-199803000-00010

37 Aubin, H., Lebargy, F., Berlin, I., Bidaut-Mazel, C., Chemali-Hudry, J., & Lagrue, G. (2004). Efficacy of bupropion and predictors of successful outcome in a sample of French smokers: a randomized placebo-controlled trial. Addiction, 99(9), 1206-1218. https://doi.org/10.1111/J.1360-0443.2004.00814.X

38 West, R., Zatónski, W., Cedzyńska, M., Lewandowska, D., Pazik, J., Aveyard, P., & Stapleton, J. (2011). Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 365(13), 1193-1200. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1102035

39 Hajek, P., McRobbie, H., & Myers, K. (2013). Efficacy of cytisine in helping smokers quit: systematic review and meta-analysis. Thorax, 68(11), 1037-1042. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2012-203035

40 Walker, N., Howe, C., Glover, M., McRobbie, H., Barnes, J., Nosa, V., Parag, V., Bassett, B., & Bullen, C. (2014). Cytisine versus nicotine for smoking cessation. The New England Journal of Medicine, 371(25), 2353-2362. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1407764

41 Killen, J. D., Fortmann, S. P., Schatzberg, A. F., Arredondo, C., Murphy, G. M., Hayward, C., Celio, M., Cromp, D., Fong, D., & Pandurangi, M. (2008). Extended cognitive behavior therapy for cigarette smoking cessation. Addiction, 103(8), 1381-1390. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2008.02273.x

42 Kapson, H. S., & Haaga, D. A. F. (2010). Depression vulnerability moderates the effects of cognitive behavior therapy in a randomized controlled trial for smoking cessation. Behavior Therapy, 41(4), 447-460. https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.10.001

43 Possenti, I., Scala, M., Lugo, A., Clancy, L., Keogan, S., & Gallus, S. (2023). The effectiveness of Allen Carr’s method for smoking cessation: A systematic review. Tobacco Prevention & Cessation, 9. https://doi.org/10.18332/tpc/172314

44 Wood, K., Albery, I., Moss, A., White, S., & Frings, D. (2017). Study protocol for a randomised controlled trial of Allen Carr’s Easyway programme versus Lambeth and Southwark NHS for smoking cessation. BMJ Open, 7, e016867. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016867

45 Dijkstra, A., Zuidema, R., Vos, D., & van Kalken, M. (2014). The effectiveness of the Allen Carr smoking cessation training in companies tested in a quasi-experimental design. BMC Public Health, 14, 952. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-952

46 Dickson-Spillmann, M., Haug, S., & Schaub, M. (2013). Group hypnosis vs. relaxation for smoking cessation in adults: A cluster-randomised controlled trial. BMC Public Health, 13, 1227. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-1227

47 Barnes, J., Dong, C., McRobbie, H., Walker, N., Mehta, M., & Stead, L. (2010). Hypnotherapy for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, CD001008. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001008.pub2

48 Lynn, S. J., Green, J. P., Accardi, M., & Cleere, C. (2010). Hypnosis and smoking cessation: The state of the science. American Journal of Clinical Hypnosis, 52(3), 177-181. https://doi.org/10.1080/00029157.2010.10401717

49 Spiegel, D., Frischholz, E. J., Fleiss, J. L., & Spiegel, H. (1993). Predictors of smoking abstinence following a single-session restructuring intervention with self-hypnosis. American Journal of Psychiatry, 150(7), 1090-1097. https://doi.org/10.1176/ajp.150.7.1090

50 Tahiri, M., Mottillo, S., Joseph, L., Pilote, L., & Eisenberg, M. J. (2012). Alternative smoking cessation aids: A meta-analysis of randomized controlled trials. The American Journal of Medicine, 125(6), 576-584. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2011.09.028

51 Ashenden, R., Silagy, C., Lodge, M., & Fowler, G. (1997). A meta-analysis of the effectiveness of acupuncture in smoking cessation. Drug and Alcohol Review, 16(1), 33-40. https://doi.org/10.1080/09595239700186311

52 White, A., Rampes, H., Liu, J. P., Stead, L., & Campbell, J. (2014). Acupuncture and related interventions for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014(1), CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009.pub4

53 Cai, C. Y., Changxin, Z., Ung, W., Lei, Z., & Kean, L. S. (2000). Laser acupuncture for adolescent smokers–a randomized double-blind controlled trial. The American Journal of Chinese Medicine, 28(3-4), 443-449. https://doi.org/10.1142/S0192415X00000520

54 White, A., Rampes, H., & Ernst, E. (2002). Acupuncture for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2, CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009

55 White, A., Rampes, H., Liu, J. P., Stead, L., & Campbell, J. L. (2011). Acupuncture and related interventions for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2011(1), CD000009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000009.pub3