افضل طريقة لبدء العام الجديد هي اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، هل أنت مستعد؟ ستجد هنا جميع الطرق والدراسات التي تبين اهمية هذا القرار. نسلط الضوء ايضا على دور وفاعلية السجائر الإلكترونية كافضل طرق الإقلاع عن التدخين.!

الإقلاع عن التدخين، افضل قرار!

عندما نقول عام جديد، فهذا يعني قرارات جيدة واهداف جديدة. تختلف الاهداف باختلاف الاشخاص، فمنهم من يضع هدف التقدم في العمل او النجاح في الدراسة او حتى انقاص القليل من الوزن. لكن تبقى القرارات والاهداف الاكثر اهمية هي تلك التي تتعلق بتحسين صحتك، ولا يوجد قرار اهم من الإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحتك وصحة من حولك.

على الرغم من معرفتنا الجيدة بالمخاطر العديدة للتدخين، فإن استهلاك التبغ لا يزال مسؤولاً عن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم. لتجنب جميع هذا، هناك حل واحد فقط: التوقف عن التدخين.

ولمساعدتك، يدعوك فريق تحرير في Vaping Post لاكتشاف أهم 20 طريقة للإقلاع عن التدخين. الأدوية، بدائل النيكوتين، أو حتى الطرق العلاج البديل، لقد اعددنا بحثا مفصلا لكل طريقة من الطرق من أجل معرفة مدى فعاليتها بالتفصيل. من لصقات النيكوتين إلى السجائر الإلكترونية، أو أكياس النيكوتين أو العلاج بالقوة المغناطيسية، تمت دراسة كل طريقة للإقلاع عن التدخين بعناية، بدءًا من فعاليتها وفقًا للدراسات العلمية حولها، وحتى طريقة عملها والتكلفة المالية التي تمثلها.

السجائر الإلكترونية افضل طرق الإقلاع عن التدخين

في الوقت الذي تحاول فيه العديد من الجهات اثارة القلق عبر نشر معلومات خاطئة مثل أن السجائر الإلكترونية تسبب إدمان جيل كامل على النيكوتين، السجائر الالكترونية اخطر من السجائر التقليدية وغيرها الكثير من المعلومات الخاطئة.

تسلط العديد من الدراسات الضوء على ان السجائر الإلكترونية واحدة من الأدوات الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين، متفوقة على الطرق التقليدية مثل العلاج ببدائل النيكوتين و التدخلات النفسية السلوكية.

لتتمكن هذا العام، من اتخاذ قرار الاقلاع عن التدخين! تجدون هنا جميع الدراسات التي تبين دور وفاعلية السجائر الإلكترونية كافضل طرق الإقلاع عن التدخين.