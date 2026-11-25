أهم ما يجب معرفته تابعت دراسة أمريكية لمدة 28 يومًا 42 مستخدمًا مزدوجًا كانوا يرغبون في الإقلاع عن التدخين والتدخين الإلكتروني معًا.

تشير نتائجها إلى أن الرغبة في التدخين والرغبة في التدخين الإلكتروني لا تتغيران معًا إلا قليلًا.

في الأيام التي كانت فيها الرغبة في التدخين قوية، كان المشاركون يجدون صعوبة أكبر في الاستغناء عن السيجارة، والأمر نفسه بالنسبة إلى السيجارة الإلكترونية. في المقابل، لم تكن الرغبة في التدخين مرتبطة باستخدام السيجارة الإلكترونية، والعكس صحيح.

بحسب الباحثين، لا يغذّي النيكوتين وحده الاستخدام المزدوج: فالحركات المرتبطة بالاستخدام والنكهات وسياق الاستخدام قد تؤدي دورًا أيضًا.

رغبة واحدة أم رغبتان؟

يواصل جزء من المدخنين الذين يبدؤون استخدام السيجارة الإلكترونية التدخين بالتوازي معها. ويطرح هؤلاء المستخدمون المزدوجون، كما يُطلق عليهم أحيانًا، سؤالًا يبدو بسيطًا: عندما “يشعرون بالرغبة”، هل يرغبون في النيكوتين فحسب؟ أم في التدخين تحديدًا؟ أم في التدخين الإلكتروني؟

وللإجابة عن هذا السؤال عواقب ملموسة جدًا. فإذا كان الأمر كله يتلخص في الحاجة إلى النيكوتين، فإن لصقة النيكوتين، على سبيل المثال، يُفترض أن تكفي لتهدئة الرغبتين. أما إذا كان كل منتج يثير رغبة خاصة به، فلن يحل النيكوتين وحده المشكلة، وسيتعين التعامل مع كل رغبة على حدة.

ولمحاولة الإجابة عن هذا السؤال، أعاد فريق من الجامعة الطبية لولاية كارولاينا الجنوبية (MUSC) تحليل بيانات تجربة تمهيدية شملت 46 مستخدمًا مزدوجًا أمريكيًا، في دراسة نُشرت في مجلة Nicotine & Tobacco Research. وكان جميعهم يرغبون في الإقلاع عن المنتجين. وكانوا يستخدمون السيجارة الإلكترونية 25 يومًا على الأقل شهريًا منذ عام على الأقل، ويدخنون أربعة أيام على الأقل في الأسبوع. ووُزّع المشاركون عشوائيًا على ثلاث جرعات من بدائل النيكوتين (لصقات وأقراص استحلاب) لمدة 28 يومًا.

وكان المشاركون يملؤون كل يوم استبيانًا عن اليوم السابق: هل دخنوا، أو استخدموا السيجارة الإلكترونية، أو تناولوا بدائل النيكوتين؟ كما كانوا يقيّمون رغبتهم في التدخين ورغبتهم في التدخين الإلكتروني باستخدام استبيانين. وشمل التحليل النهائي 42 مشاركًا و709 استبيانات يومية.

لكل رغبة منتجها

الملاحظة الأولى: لم تتغير الرغبة في التدخين والرغبة في التدخين الإلكتروني معًا إلا قليلًا. فقد بلغ متوسط الارتباط بينهما، المحسوب يومًا بيوم، 0.18 فقط، في حين أن القيمة 1 تعني أنهما تتغيران بالطريقة نفسها تمامًا.

الملاحظة الثانية: كانت كل رغبة مرتبطة باستهلاك المنتج الخاص بها. فعلى المقياس المستخدم، كانت كل نقطة إضافية في الرغبة في التدخين تخفض بنحو 15% فرص قضاء اليوم دون سيجارة. أما بالنسبة إلى السيجارة الإلكترونية، فقد بلغ هذا الانخفاض نحو 14%.

في المقابل، لم يلاحظ الباحثون أي تأثير متبادل بين المنتجين. فالرغبة في التدخين لم تكن مرتبطة باستخدام السيجارة الإلكترونية من عدمه، والرغبة في التدخين الإلكتروني لم تكن مرتبطة بالتدخين.

وبحسب الباحثين، فإن الاستخدام المزدوج تغذّيه إذن رغبتان منفصلتان، خاصتان بكل منتج، إضافة إلى الاعتماد على النيكوتين. وفي هذا الصدد، يطرحون عدة فرضيات: الحركات المرتبطة بالاستخدام، والنكهات، وسياق الاستخدام (إذ غالبًا ما تُستخدم السيجارة الإلكترونية في الأماكن التي يُمنع فيها التدخين)، وخصائص الجهاز نفسه، من ولاعة السيجارة إلى الأضواء الموجودة على السيجارة الإلكترونية.

ويشير الباحثون في استنتاجاتهم إلى أن برامج الإقلاع الموجهة إلى المستخدمين المزدوجين ستكون أكثر فائدة إذا تعاملت مع الرغبة في التدخين والرغبة في التدخين الإلكتروني كلٍّ على حدة، بدلًا من الاعتماد على النيكوتين وحده. ولم تُظهر بدائل النيكوتين، التي استُخدمت في المتوسط 11.8 يومًا من أصل 28، أي تأثير واضح في التحليلات.

نتائج تحتاج إلى تأكيد

ككل الأبحاث، لهذه الدراسة نقاط ضعفها.

أولًا، كان عدد المشاركين محدودًا جدًا، ولم يُملأ نحو 40% من الاستبيانات اليومية. ثانيًا، لم يكن المشاركون مدخنين بشكل عام: فهم بحكم التعريف أشخاص لم تحلّ السيجارة الإلكترونية لديهم محل السيجارة التقليدية، إذ استمروا في التدخين. ولذلك لا تقول هذه النتائج شيئًا عن المدخنين الذين تحولوا بالكامل إلى السيجارة الإلكترونية.

والأهم من ذلك أن المشاركين كانوا يبلّغون عن الرغبة والاستهلاك في اليوم نفسه، عن اليوم السابق. ولذلك يستحيل معرفة اتجاه العلاقة: هل الرغبة هي التي تدفع إلى الاستهلاك، أم أن عدم التدخين هو الذي يقلل الرغبة المُبلَّغ عنها؟ يتحدث الباحثون عن رغبة “تتنبأ” بالامتناع، لكن تصميم الدراسة لا يسمح في الواقع إلا بقياس ارتباط.

نقطة أخرى: لم تكن الاستبيانات المستخدمة تقيس الرغبة فحسب، إذ كانت تسأل أيضًا عما إذا كان الشخص ينوي التدخين أو استخدام السيجارة الإلكترونية. ومن المنطقي أن يكون من كان ينوي استخدام السيجارة الإلكترونية أكثر احتمالًا لأن يكون قد استخدمها فعلًا. فالعلاقة بين كل رغبة واستهلاك المنتج المقابل لها تلقائية جزئيًا، وليس فيها ما يثير الدهشة.

وماذا عن النكهات؟

ومن القيود المهمة أيضًا أن الباحثين لم يدرسوا دور النكهات. ومع ذلك، تتوافق فرضيتهم مع تجربة أجرتها جامعة ديوك ونُشرت في مجلة Addictive Behaviors، شاركت في إعدادها تريسي سميث، وهي أيضًا من مؤلفي هذه الدراسة الجديدة. ففي هذه التجربة، خلال جلسات في المختبر، كان على 41 مستخدمًا مزدوجًا أن يختاروا مرارًا بين نفثتين من السيجارة الإلكترونية، أو نفثتين من السيجارة التقليدية، أو لا شيء. وعندما قُدّمت لهم سيجارة إلكترونية وسائل إلكتروني من الدراسة، بدلًا من أجهزتهم الخاصة، كانوا يختارون السيجارة التقليدية أكثر، سواء كان السائل بنكهة التبغ أم لا.

وإذا جُمعت هذه البيانات معًا، فإنها تبدو متجهة في الاتجاه نفسه: ما يُبقي المستخدم المزدوج إلى جانب السيجارة الإلكترونية، أو يعيده إلى السيجارة التقليدية، قد لا يكون النيكوتين وحده، بل المنتج نفسه أيضًا. ورغم قيودها، تذكّر هذه الأبحاث بمدى أهمية أن يُقدَّم للمدخنين جهاز يناسب تفضيلاتهم.