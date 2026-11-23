دخان قديم

أول حاكم في التاريخ احتجّ على التدخين هو جيمس السادس وجيمس الأول، وهما شخص واحد. فقد كان جيمس السادس ملكًا على اسكتلندا، ثم أصبح جيمس الأول، ملكًا على إنجلترا وأيرلندا أيضًا، بعد اتحاد التاجين.

في عام 1604، نشر كتاب A Counterblaste to Tobacco (ردّ مضادّ على التبغ)، وأعلن فيه صراحةً كراهيته للتبغ. ويستند فيه إلى النظريات الطبية السائدة في عصره، ويلوم الأمريكيين الأصليين على تصدير التبغ إلى أوروبا (مع التذكير بأن هؤلاء لم يطلبوا شيئًا من أحد قبل وصول كريستوفر كولومبوس)، بل ويشتكي حتى من التدخين السلبي، إلى درجة يمكن معها اعتباره مخترع هذا المفهوم.

بل أكثر من ذلك، فرض الملك جيمس أول ضريبة على التبغ منذ عام 1604، تُطبَّق على البضاعة عند تفريغها من السفن، قبل أن يجعل منه احتكارًا للدولة في عام 1624.

أفلا يحقّ لكم إذن أن تخجلوا، وأن تمتنعوا عن هذه البدعة القذرة، الوضيعة في أساسها، المتلقّاة بحماقة، والمُساء فهمها إلى هذا الحدّ في حسن استعمالها؟ مقتطف من A Counterblaste to Tobacco

بعد قرن ونصف، وصف الفيلسوف البريطاني جيريمي بنثام الكتاب بأنه مثال نموذجي على «النفور الهمجي». غير أن الإنصاف يقتضي ردّ الاعتبار للملك: فإذا كان نفوره من التبغ نابعًا فعلًا من كراهية شخصية، وكانت الأمراض التي ذكرها من نسج الخيال، فإن حدسه العام كان صائبًا.

باسم الدين

استمرت تجارة التبغ في العالم بعد ذلك دون عوائق تُذكر سوى الضرائب، التي كانت تهدف أصلًا إلى ملء خزائن الدول أكثر من حماية الصحة العامة. وظلّ الحال كذلك حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر.

في تلك الفترة، ظهر في أمريكا شديدة التديّن مفهوم «الاعتدال» (Temperance)، وهو حركة تدعو إلى الانضباط الذاتي لأغراض دينية.

باختصار، كانت حركة الاعتدال تحارب كل ما يتعارض مع ضبط النفس، وكل ما هو مكلف وعديم الفائدة، وكل ما يمكن اعتباره مُهينًا أو «نجسًا»، وكل ما يتنافى مع واجب الحفاظ على الجسد، وأخيرًا كل ما يقترب من العادات التي تُعدّ «مُفسِدة»، بمعنى أنها «تدفع إلى الرذيلة».

أهدافها: الكحول، الذي اعتُبر العدو العام رقم واحد، والقمار، والجنس «الترفيهي»، وبالطبع التبغ بجميع أشكاله. استمرت الحركة حتى أواخر القرن التاسع عشر. وعندها قرّر أنصارها التركيز على أهداف أقل، ولكن بمثابرة أكبر.

في زمن آل كابوني

ركّزت الحركة بشكل خاص على الكحول باعتباره العدو العام رقم واحد، وهي استراتيجية آتت ثمارها، إذ أفضت إلى إقرار التعديل الثامن عشر للدستور الأمريكي وقانون فولستيد في عام 1919، وهي الحقبة المعروفة باسم «الحظر».

لكن أنصار الاعتدال، وإن كرّسوا جهودًا أقل للمعارك الجانبية، لم يتخلّوا عنها كليًا. فقد تفرّع عن الحركة تيار يكرّس جهوده لمكافحة تدخين الأطفال. وكانت الجمعيات ترى أن التدخين يعيق النمو، ويُضعف القدرات البدنية، ويرسّخ عادة يصعب التخلص منها، ويُخلّ بالانضباط المدرسي والعسكري، ويمهّد للإدمان في سن الرشد.

وقد تجاوزت الحركة الحدود الأمريكية، ففي المملكة المتحدة، كانت منظمات مثل «Boys’ Brigade» (كتيبة الفتيان)، التي تأسست عام 1883، و«الرابطة الدولية لمكافحة السجائر» (International Anti-Cigarette League)، التي تأسست عام 1901، تجعل الفتيان يوقّعون تعهّدًا بعدم التدخين قبل سن 21.

الفكرة؟ بما أننا لا نستطيع القضاء على التدخين لدى البالغين، فلنحلّ المشكلة من جذورها. نعم: فكرة «جيل بلا تبغ» عمرها قرن ونصف. المشكلة: أنها لم تنجح قط.

معركة الفوهرر

أول زعيم سياسي في التاريخ الحديث أطلق حملة وقائية ضد التبغ كان هو نفسه مدخنًا سابقًا. فقد اكتسب هذه العادة خلال الحرب العالمية الأولى، إذ كانت السيجارة بالنسبة إليه، كما لكثير من رفاقه، وسيلة لرفع المعنويات، ونوعًا من التعويذة التي تُقدَّم على أنها متعة في خنادق كانت تفتقر إلى المتع.

بعد عودته من الحرب، بدأت الطموحات السياسية تكبر لدى الجندي الشاب. ومع تنامي نفوذه شيئًا فشيئًا، لاحظ ذات يوم أن التبغ يُبحّ صوته ويُتعبه، فيُفقد خطاباته الحماسية شيئًا من فعاليتها. وبين عامَي 1920 و1922، أقلع عن التدخين. وكحال كثير من المدخنين السابقين، أصبحت رائحة تبغ الآخرين لا تُطاق بالنسبة إليه.

تقدّمت المسيرة السياسية للشاب حتى وصل إلى السلطة. وعندها اتخذ تدابير لمكافحة السجائر: حظر التدخين في المدارس والمستشفيات والأماكن العامة، وحملات وقائية واسعة ضد التدخين، وتمويل جمعيات مكافحة السجائر، وقيود صارمة على الإعلان، وإنشاء معاهد بحثية حول أضرار السجائر وتمويلها، وضرائب مرتفعة.

نعم، إنها إحدى مفارقات التاريخ: في عام 1936، كان أدولف هتلر قد طبّق تقريبًا جميع تدابير مكافحة التبغ التي لا تزال الدول تعتمدها حتى اليوم.

بل وصل الأمر إلى انتهازية الدولة، إذ فكّر الفوهرر لبعض الوقت في حظر التبغ، ثم عدل عن ذلك حين رأى حجم الضرائب التي يدرّها. وقد بلغت هذه الضرائب ما يصل إلى جزء من اثني عشر من ميزانية الرايخ في عام 1945، وفقًا للمؤرخين، ولا سيما دراسة Tobacco policies in Nazi Germany: not as simple as it seems لإليونور باخينغر ومارتن ماكي وآنا غيلمور (المكتبة الوطنية الأمريكية للطب).

ومن الطرائف أن الجنود الألمان كانوا يتلقّون السجائر ضمن حصصهم اليومية، بمن فيهم أفراد «شبيبة هتلر»، المؤلفة من أطفال ومراهقين. كما كان أعضاء الحزب النازي وقوات الـSS يحصلون على تبغ معفى من الضرائب. لقد كان التناقض بالنسبة إلى النازيين أسلوب حياة.

ما بعد الحرب

على أنقاض الحرب العالمية، كانت الأولوية لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم التجارة. وفي هذا السياق تحديدًا، أُولع الأوروبيون بمنتجين جديدين جلبهما الجنود الأمريكيون: العلكة والسجائر الصناعية الشقراء.

كان التبغ يُستهلك بالطبع في أوروبا منذ اكتشاف أمريكا، لكن قبل الحرب العالمية الثانية، كان في الغالب تبغًا داكنًا يُدخَّن أو يُمضغ، وأحيانًا لا يزال يُستنشق كسعوط. أما السجائر الشقراء فكانت جديدة كليًا، وارتبطت بالحداثة والوفرة الأمريكية وهيبة المحرِّر.

في ألمانيا المحتلة، أصبحت السجائر الأمريكية شكلًا من أشكال العملة. فبعد أن فقدت العملة الرسمية جزءًا كبيرًا من قيمتها، صار بالإمكان مقايضة السلع اليومية بالسجائر: إذ تذكر الروايات، بحسب الأماكن والفترات، عشرات السجائر مقابل دجاجة أو خبز. ومع ذلك، بدأت الأصوات تتعالى منذ ذلك الحين.

في عامَي 1950 و1951، نشر ريتشارد دول وأوستن برادفورد هيل في المملكة المتحدة دراسة كبرى من نوع الحالات والشواهد حول سرطان الرئة لدى المدخنين. وتابعت دراستهما «دراسة الأطباء البريطانيين» (British Doctors Study)، التي انطلقت في أوائل الخمسينيات، معدلات الوفيات لدى الأطباء المدخنين وغير المدخنين على مدى عدة عقود. وفي عام 1959، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا خلص إلى أن التدخين سبب رئيسي لسرطان الرئة.

ومنذ تلك الفترة، تغيّرت طبيعة النقاش: لم يعد الأمر يتعلق أساسًا بالأخلاق أو بالاعتدال، بل بسياسة وقائية قائمة على معدلات الوفيات والأمراض.

التبغ، العدو الجديد

بدأت الحكومات تُعلم المستهلكين وتحدّ من الترويج للتبغ، ولكن بحذر. فالتبغ ظلّ نشاطًا قانونيًا، مربحًا للغاية وخاضعًا لضرائب مرتفعة.

في فرنسا، شكّل قانون فاي (Loi Veil) الصادر عام 1976، والذي يحمل اسم وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي، أول نص وطني حديث كبير: فقد فرض التحذيرات الصحية، ونظّم الإعلان، وبدأ في تقييد التدخين في بعض الأماكن.

في الثمانينيات، أثبتت الأبحاث أن دخان التبغ لا يهدد المدخنين وحدهم. وأصبح التدخين السلبي حجة محورية، لا سيما لحماية الأطفال والأزواج والموظفين.

وهي أيضًا الفترة التي انكشفت فيها استراتيجيات صناعة التبغ: الطعن في الأدلة العلمية، وتمويل دراسات مؤاتية، والترويج لخطاب «حرية الاختيار»، وزرع الشك لدى الرأي العام بشأن المخاطر.

في الولايات المتحدة، رفع المدعون العامون في عدة ولايات دعاوى ضد المصنّعين لاسترداد التكاليف الصحية المرتبطة بالتدخين. وتنص «اتفاقية التسوية الرئيسية» (Master Settlement Agreement) لعام 1998، الموقّعة مع 46 ولاية، على دفع نحو 206 مليارات دولار خلال السنوات الخمس والعشرين الأولى، وتفرض قيودًا على التسويق، لا سيما تجاه الشباب.

في فرنسا، شكّل قانون إيفان (Loi Évin) لعام 1991 خطوة كبرى: إذ حظر تقريبًا كل أشكال الإعلان المباشر وغير المباشر عن التبغ، ونظّم الرعاية، وعزّز الحماية من الدخان في الأماكن الجماعية. وماذا عن البيع للقُصّر؟ كان عليه أن ينتظر. ففي 31 يوليو 2003، حُظر بيع التبغ لمن هم دون السادسة عشرة، ولم يُرفع السن إلى 18 عامًا إلا في 21 يوليو 2009. وكان لا بد من انتظار 25 مايو 2010 لكي تجعل المراسيم التطبيقية هذا الإجراء الأخير نافذًا.

الجمعيات تدخل المعركة

في عام 1945، استأنفت جمعية «Ligue contre le tabac» (رابطة مكافحة التبغ) نشاطها في فرنسا. وهو الاسم الجديد، منذ عام 1939، لـ«الجمعية الفرنسية لمكافحة الإفراط في التبغ» (Association française contre l’abus du tabac)، ومن قبلها «جمعية مكافحة الإفراط في التبغ» (Société contre l’abus du tabac) التي تأسست عام 1868. ثم غيّرت اسمها مجددًا في عام 1959 لتصبح «الوقاية من التدخين – اللجنة الوطنية للحق في الهواء النقي»، ثم مرة أخرى في عام 1968 لتصبح «اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين» (Comité national contre le tabagisme)، أو CNCT.

عملت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين أساسًا على الصعيدين الطبي والتربوي. فهي تنشر المعلومات حول مخاطر التبغ، وتتواصل مع السلطات العامة، وتدافع عن فكرة أن التدخين ليس مجرد خيار فردي، بل مشكلة من مشكلات الصحة العامة.

كان السياق صعبًا: فالسيجارة حاضرة بقوة في المجتمع الفرنسي، والدولة لا تزال تسيطر مباشرة على جزء كبير من القطاع عبر شركة SEITA الحكومية التي كانت تحتكر التبغ في فرنسا، والمعارف حول المخاطر أقل انتشارًا مما هي عليه اليوم.

في عام 1973، تأسست جمعية أخرى: «حقوق غير المدخنين» (Droits des non-fumeurs)، أو DNF. وقد نقلت هذه الجمعية محور النقاش: لم يعد الأمر يقتصر على إقناع المدخن بحماية صحته، بل أصبح دفاعًا عن حق الآخرين في عدم التعرض للدخان. وقد رافقت الجمعية الموظفين في مطالبهم بتخصيص أماكن لغير المدخنين في الشركات، ووضعت آليات لمراقبة تطبيق القوانين القائمة، وتدخّلت في المدارس، والأهم من ذلك أنها رفعت دعاوى قضائية ضد المؤسسات التي لا تطبّق القانون.

حصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في عام 1977 على صفة «جمعية ذات منفعة عامة»، وهي صفة رسمية تمنحها الدولة الفرنسية لبعض الجمعيات وتخوّلها أهلية قانونية أوسع، ثم تلتها DNF بالاعتراف بمهمتها في خدمة الصالح العام في عام 1990.

ثورة قانون إيفان

شكّل القانون الذي اقترحه وزير الصحة كلود إيفان، والذي أُقرّ في عام 1991، منعطفًا كبيرًا في مكافحة التبغ في فرنسا. فقد حظر الإعلان المباشر وغير المباشر عن التبغ، وعزّز مبدأ الحماية في الأماكن الجماعية.

في هذا السياق، تأسّس في عام 1991 تحالف وطني، سُمّي في البداية «التحالف ضد التدخين» (Alliance contre le tabagisme)، ثم «التحالف ضد التبغ» (Alliance contre le tabac). وقد أُسّس بمبادرة من البروفيسور موريس توبيانا، طبيب الأورام الفرنسي، وضمّ جمعيات طبية وجمعيات للصحة العامة وللدفاع عن غير المدخنين ولمكافحة السرطان.

أتاح هذا الاتحاد للجمعيات أن تتحدث بصوت واحد. وكانت أهدافه آنذاك الدفاع عن قانون إيفان وفرض تطبيقه، ومكافحة لوبي التبغ، ودعم رفع الضرائب، والحصول على أماكن خالية تمامًا من الدخان، ومنع الالتفاف على حظر الإعلان، والترويج لسياسات أوروبية ودولية مشتركة.

ابتداءً من عام 1991، كلّفت وزارة الصحة أيضًا اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بالمساهمة في تطبيق القانون وملاحقة المخالفات الإعلانية. وأصبحت اللجنة نشطة بشكل خاص في المجال القضائي، إذ طعنت في حملات أو ممارسات اعتُبرت إعلانًا مقنّعًا، واستصدرت أحكامًا بإدانة عدة مصنّعين وموزّعين. وفي عام 2016، اعتمدت فرنسا العبوات المحايدة (التغليف الموحّد).

آخر التغييرات: في عام 2025، أصبح «التحالف ضد التبغ» يحمل اسم «Contre-Feu» (أي «النار المضادة»، وهي تقنية في مكافحة الحرائق تقوم على إشعال نار لإيقاف حريق)، وهو ما يعكس أيضًا تغييرًا في التوجّه. إذ باتت الجمعية تعطي الأولوية لمكافحة منتجات التبغ ومنتجات النيكوتين الجديدة.

الطريق الخطأ

إن مكافحة التدخين غنية إذن بالتاريخ والحكايات، صنعتها شخصيات متفاوتة في جاذبيتها، وحلّ فيها العلم في نهاية المطاف محلّ الحدس في إثبات أن الخصم كان آفة حقًا. وتشترك جميع هذه الجهود في سمة واحدة: لقد فشلت في القضاء على التدخين. لكنها حققت مع ذلك بعض النتائج.

في فرنسا، قدّرت دراسة أُجريت عام 1953 نسبة انتشار التدخين بـ77% لدى الرجال و35% لدى النساء. وبينما انخفضت النسبة لدى الرجال إلى 40% في التسعينيات، ارتفع التدخين لدى النساء إلى 37% خلال الفترة نفسها.

عند النظر إلى المنحنيات، يتبيّن أن أكبر الانخفاضات تتزامن مع قانون إيفان، الذي أثبت بذلك فعاليته، تلاها ركود حتى مطلع الألفية الثالثة. ثم أصبح الانخفاض منتظمًا مع ظهور السيجارة الإلكترونية.

ومع ذلك، لم تعتبر جمعيات مكافحة التدخين الفيب حليفًا. وكانت DNF أول من بادر، إذ عارضت الجمعية في عام 2013 تطبيع السيجارة الإلكترونية، مستندةً على وجه الخصوص إلى حذر منظمة الصحة العالمية وغياب البيانات العلمية طويلة الأمد. ولم يكن هذا الحذر يعني بعد أن الجمعيات تساوي تمامًا بين الفيب والسيجارة، بل كان خوفها الرئيسي يتمثل في ظهور إدمان جديد على النيكوتين وعودة تطبيع حركة التدخين.

ابتداءً من عام 2014، أصبح الموضوع مؤسسيًا. فقد أصدر المجلس الأعلى للصحة العامة (HCSP)، وهو هيئة خبراء استشارية تقدّم آراءها للحكومة الفرنسية في المسائل الصحية، أول رأي له حول مخاطر السيجارة الإلكترونية وفوائدها في عام 2014، ثم أعاد النظر فيه بطلب من وزارة الصحة في عام 2015. وشاركت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين وDNF في الأعمال والمشاورات.

في عام 2016، اعترفت DNF بشكل أوضح بأن السيجارة الإلكترونية يمكن أن تساعد بعض المدخنين على الإقلاع عن التبغ، مع مطالبتها بتنظيم صارم. وظلّت الجمعية قلقة من التجاوزات التجارية والإعلان ونفوذ مصنّعي التبغ.

أجهزة «البَف» وذرائع واهية

عندما ظهرت أجهزة «البَف» (puffs)، كما تُسمّى السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في فرنسا، هبّت جميع الجمعيات للتصدي لها، وكانت محقّة في ذلك: فالظاهرة بالكاد كانت تُخفي استهدافها للشباب. وانتهى الأمر كله بحظرها.

ومع ذلك، واصلت Contre-Feu معركتها، مع تغيير جذري في خطابها: فالفيب لم يعد حليفًا محتملًا في مكافحة التدخين، بل امتدادًا لصناعة التبغ، وخطة ماكرة لمواصلة بيع النيكوتين. وصار النيكوتين يُصنَّف عدوًا بدلًا من التبغ، وهو فرق دقيق، لكنه جوهري.

أما الإجابة عن سؤال «لماذا؟» فهي صعبة، وإن كانت هناك بعض الخيوط. وأما السؤال الآخر، «ما مستقبل هذه الاستراتيجية؟»، فالتاريخ يجيب عنه: الفشل، كما هو الحال دائمًا.