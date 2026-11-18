أبرز ما يجب معرفته يهدف برنامج Swap to Stop إلى توزيع عُدد سجائر إلكترونية مجانًا على نحو مدخن من كل خمسة في إنجلترا؛

في أواخر 2024، لم يكن قد سمع بالبرنامج سوى 11% من المدخنين والمقلعين حديثًا، ولم يشارك فيه سوى نحو 3%؛

من بين غير المهتمين أو الرافضين، لا يعتقد 57% أن السيجارة الإلكترونية أقل ضررًا من التبغ؛

لا يدرك سوى 38% من المدخنين المشمولين بالاستطلاع أن التدخين الإلكتروني أقل خطرًا من التدخين؛

عندما يُعرض البرنامج، يقبله معظم المعنيين، ويرى جميع المشاركين تقريبًا أنه مفيد.

عُدّة مجانية لمدخن من كل خمسة

في أبريل 2023، أعلنت الحكومة البريطانية عن برنامج هو الأول من نوعه في العالم: تقديم عُدّة سيجارة إلكترونية للمبتدئين، مصحوبة بدعم سلوكي، لمليون مدخن في إنجلترا، أي نحو مدخن من كل خمسة. ويُنفَّذ البرنامج، المسمّى Swap to Stop («استبدِل لتُقلع»)، عبر السلطات المحلية التي تطلب العُدد أو قسائم الشراء من الدولة. وقد وُزّعت أولى الأجهزة في حدود مارس 2024.

نحو 3% فقط شاركوا

لقياس مدى انتشار البرنامج، حلّل باحثون من كلية كينغز في لندن ومشروع ITC الدولي لمكافحة التبغ إجابات 2009 مدخنين ومقلعين حديثًا في إنجلترا، جُمعت بين يوليو ونوفمبر 2024. وتُظهر نتائجهم، المنشورة في مجلة BMC Public Health، أن انتشار البرنامج ظل في الواقع محدودًا جدًا.

أولًا، لم يسمع بـ Swap to Stop سوى 11% من المشاركين في الاستطلاع. ومن بين هؤلاء، عُرض البرنامج على 44%، وشارك فيه 63% منهم. وبجمع هذه المراحل، يتبيّن أن نحو 3% فقط من المدخنين والمقلعين حديثًا شاركوا فعليًا، وهي نسبة بعيدة جدًا عن هدف الوصول إلى مدخن من كل خمسة.

ومع ذلك، يلقى البرنامج قبولًا لدى من يعرفونه. فمن بين المطّلعين عليه ممن لم يُعرض عليهم بعد، أبدى 55% اهتمامهم به. كما رأى 96% من المشاركين أنه مفيد.

سيجارة إلكترونية يُنظر إليها كخطر

في المقابل، هناك مدخنون بريطانيون لا يريدونه. وعند سؤالهم عن الأسباب، ذكر غير المهتمين أو الرافضون أولًا عدم اهتمامهم بالسيجارة الإلكترونية (61%)، ثم مخاوفهم: 58% لا يرونها آمنة، و57% لا يعتقدون أنها أقل ضررًا من السجائر، و54% يشكّون في أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين.

وهذه المفاهيم الخاطئة ليست هامشية. ففي العينة بأكملها، لا يعتقد سوى 38% من المدخنين والمقلعين حديثًا أن التدخين الإلكتروني أقل ضررًا من التدخين. وذلك في بلد تؤكد فيه السلطات الصحية هذا الأمر منذ سنوات.

شكّلت التصورات الخاطئة عن مخاطر التدخين الإلكتروني عائقًا رئيسيًا أمام المشاركة. Martine Skumlien et al.

ويذكّر الباحثون بأن هذه التصورات عائق معروف أمام التحوّل من السجائر إلى السيجارة الإلكترونية. ويُرجَّح أنها تتغذى خصوصًا من رسائل الصحة العامة المتضاربة ومن التغطية الإعلامية السلبية. ومن هنا دعوتهم إلى تواصل واضح بشأن المخاطر النسبية للتبغ والتدخين الإلكتروني.

برنامج بقي شبه مجهول

ويزيد ضعفُ معرفة الناس بالبرنامج نفسه من حدة المشكلة. إذ يعتمد Swap to Stop على الترويج المحلي الذي تتولاه خدمات المساعدة على الإقلاع عن التدخين، من دون حملة وطنية في وسائل الإعلام ولا علامة موحّدة. وبحسب الباحثين، ربما لم يدرك بعض المستفيدين أن العُدّة التي حصلوا عليها تابعة لبرنامج Swap to Stop. لذلك يوصون بإطلاق حملات وطنية.

غير أن هذه الأرقام السيئة تستدعي بعض التحفّظ، إذ لا تغطي الدراسة سوى السنة الأولى من التطبيق، في حين أن كثيرًا من السلطات المحلية لم تطلق برامجها فعليًا إلا في 2025. وقد وجد استطلاع آخر، نُشر في مجلة Nicotine & Tobacco Research وأُجري بين يناير 2024 وديسمبر 2025 على 6950 مدخنًا ومقلعًا حديثًا، نسبة معرفة أعلى بالبرنامج بلغت 24%.

وتشير بيانات أخرى إلى أن البرنامج يؤتي ثماره. فبحسب باحثين من جامعة كلية لندن (UCL) وكلية كينغز، تبع إطلاقَه ارتفاعٌ مستمر في اللجوء إلى السيجارة الإلكترونية للإقلاع عن التدخين: نحو 125 ألف شخص إضافي استخدموها لمحاولة الإقلاع خلال عام واحد. كما أظهرت تجربة عشوائية بريطانية حديثة أن عُدّة السيجارة الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين، حتى من دون مرافقة.