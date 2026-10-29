ما يجب معرفته قارنت تجربة عشوائية أُجريت في المملكة المتحدة على 1170 مدخنًا، ومُوّلت من أموال عامة، بين ثلاث طرق للمساعدة على الإقلاع عن التدخين؛

بعد ستة أشهر، أقلع عن التدخين 11.3% من المشاركين الذين تلقّوا عُدّة سيجارة إلكترونية دون متابعة، مقابل 6.4% ممن تلقّوا رسائل دعم عبر البريد الإلكتروني؛

ومع أربعة أسابيع من المتابعة الهاتفية، ارتفع معدل الإقلاع إلى 21.1%؛

كان معظم المشاركين الذين أقلعوا عن التدخين لا يزالون يستخدمون السيجارة الإلكترونية بعد عام، مع سوائل إلكترونية تحتوي على نسب متناقصة من النيكوتين.

سؤال لم يُحسم بعد

لم يعد هناك أي شك في أن السيجارة الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين: فـمراجعة كوكرين، التي تجمع التجارب العشوائية حول هذا الموضوع، تخلص بدرجة يقين عالية إلى أنها أكثر فعالية من بدائل النيكوتين. لكن معظم هذه التجارب كانت تقدّم السيجارة الإلكترونية مع دعم سلوكي على عدة جلسات. وكان هذا هو الحال، على سبيل المثال، في التجربة البريطانية المنشورة عام 2019 في مجلة New England Journal of Medicine، حيث كانت السيجارة الإلكترونية، مع أربعة أسابيع من المتابعة وجهًا لوجه، أكثر فعالية بنحو الضعف من بدائل النيكوتين (18.0% أقلعوا بعد عام مقابل 9.9%).

غير أن هذا الدعم ليس متاحًا دائمًا، ولا يرغب فيه جميع المدخنين. كما تعتبر كوكرين أن البيانات المتعلقة بمقارنة السيجارة الإلكترونية بالدعم السلوكي وحده أو بغياب أي مساعدة أقل موثوقية، بسبب طريقة تصميم الدراسات المتوفرة. وهذا تحديدًا هو السؤال الذي سعت إلى الإجابة عنه تجربة جديدة أجرتها جامعة كوين ماري في لندن، نُشرت في مجلة NEJM Evidence، وموّلها المعهد الوطني البريطاني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR)، وهو هيئة عامة.

مقارنة بين ثلاث مجموعات

جنّد الباحثون 1170 بالغًا يدخنون يوميًا ويرغبون في الإقلاع. وكان المشاركون يدخنون في المتوسط 19 سيجارة يوميًا، ويبلغ متوسط أعمارهم 48 عامًا، وقد سبق لمعظمهم أن جرّبوا وسائل للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. ووُزّعوا عشوائيًا على ثلاث مجموعات:

تلقّت المجموعة الأولى رسائل بريد إلكتروني آلية من برنامج SmokeFree التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، تتضمن نصائح ورسائل تحفيزية يومية لمدة 28 يومًا؛

وتلقّت المجموعة الثانية عُدّة سيجارة إلكترونية عبر البريد، مع شرح واحد فقط لطريقة استخدامها؛

وتلقّت المجموعة الأخيرة العُدّة نفسها، إضافة إلى مكالمة هاتفية في يوم الإقلاع، ثم مكالمة أسبوعية لمدة أربعة أسابيع.

تألّفت العُدّة من بطارية وخزان (كليروميزر)، وعبوتين سعة كل منهما 10 مل من سائل إلكتروني بتركيز 18 ملغ/مل (بنكهتي التبغ والفراولة)، وخمس مقاومات احتياطية، ودليل لشراء المزيد من المستلزمات. وكان من المفترض أن تكفي لنحو أسبوعين، يشتري بعدها المشاركون بأنفسهم ما يحتاجون إليه.

وكان المعيار الرئيسي لهذه الدراسة صارمًا، إذ تمثّل في الإقلاع المستمر لمدة ستة أشهر، مع التحقق منه بقياس أول أكسيد الكربون (CO) في هواء الزفير. أما المشاركون الذين انقطع التواصل معهم، فقد احتُسبوا مدخنين.

النتائج بعد ستة أشهر واثني عشر شهرًا

المعيار البريد الإلكتروني (ن = 389) السيجارة الإلكترونية وحدها (ن = 389) السيجارة الإلكترونية + المتابعة (ن = 388) إقلاع مؤكد بعد 6 أشهر 6.4% 11.3% 21.1% إقلاع مؤكد بعد 12 شهرًا 5.4% 9.0% 16.8% استخدام السيجارة الإلكترونية بعد 6 أشهر 21.9% 50.6% 59.5% المصدر: Myers Smith وآخرون، NEJM Evidence، 2026. إقلاع مستمر مؤكد بقياس أول أكسيد الكربون؛ احتُسب المشاركون الذين انقطع التواصل معهم مدخنين.

بعد ستة أشهر، كانت فرص إقلاع المشاركين الذين تلقّوا السيجارة الإلكترونية وحدها أعلى بـ1.76 مرة مقارنة بمجموعة البريد الإلكتروني. وأدّت إضافة المتابعة الهاتفية إلى رفع هذه الفرص بمقدار 1.87 مرة إضافية مقارنة بالسيجارة الإلكترونية وحدها. وبعد عام، ظلّ أثر المتابعة قائمًا، لكن الفارق بين السيجارة الإلكترونية وحدها والبريد الإلكتروني لم يعد ذا دلالة إحصائية.

غير أن مجموعة البريد الإلكتروني ربما تكون قد “تلوّثت” إلى حد كبير بالسيجارة الإلكترونية: فقد كان نحو ربع المشاركين فيها يستخدمونها بعد ستة أشهر (24.4%)، وكان 68% ممن أقلعوا عن التدخين في هذه المجموعة يستخدمون سيجارة إلكترونية. ووفقًا للباحثين، فإن التحليل الرئيسي يقلّل بالتالي من حجم الفارق مع السيجارة الإلكترونية وحدها. فعند استبعاد المشاركين في مجموعة البريد الإلكتروني الذين استخدموا السيجارة الإلكترونية، ينخفض معدل الإقلاع في هذه المجموعة إلى 2.7%، أي أقل بأربع مرات منه مع السيجارة الإلكترونية وحدها.

أما بالنسبة إلى من لم يقلعوا عن التدخين، فيبدو أن السيجارة الإلكترونية ساعدت أيضًا على تقليل التدخين: فبعد ستة أشهر، انخفض متوسط استهلاكهم اليومي بمقدار 6.4 سجائر في مجموعة البريد الإلكتروني، و8.2 مع السيجارة الإلكترونية وحدها، و9.6 مع السيجارة الإلكترونية والمتابعة.

متابعة تشجّع على استخدام السيجارة الإلكترونية

هل ساعدت المتابعة الهاتفية فعلًا؟ بحسب الباحثين، شجّعت المتابعة المشاركين بالدرجة الأولى على استخدام سيجارتهم الإلكترونية في بداية محاولتهم: فبعد أربعة أسابيع، كان 74.2% من المشاركين الذين خضعوا للمتابعة لا يزالون يستخدمونها، مقابل 63.8% في مجموعة السيجارة الإلكترونية وحدها. في المقابل، كانت نسبة مستخدمي السيجارة الإلكترونية متقاربة في المجموعتين لدى من أقلعوا عن التدخين. وبالتالي، يبدو أن الدعم شجّع على تبنّي السيجارة الإلكترونية أكثر مما جعلها هي نفسها أكثر فعالية.

ويبقى معدل الإقلاع بعد ستة أشهر في مجموعة السيجارة الإلكترونية والمتابعة أقل منه في تجربة 2019 التي قدّمت متابعة وجهًا لوجه (21.1% مقابل 35.4%، بحسب الباحثين). وبعد عام، تقلّص الفارق (16.8% مقابل 18.0%)، ما يشير، بحسبهم، إلى أن أفضلية المتابعة وجهًا لوجه تتلاشى مع الوقت. ووفق معيار أقل صرامة، أي عدم التدخين خلال الأيام السبعة الأخيرة، تقاربت أيضًا مجموعتا السيجارة الإلكترونية وحدها والسيجارة الإلكترونية مع المتابعة بعد عام (27.5% مقابل 32.6%).

استخدام يستمر

بعد عام، كان 83% من المشاركين الذين أقلعوا عن التدخين لا يزالون يستخدمون السيجارة الإلكترونية، وهي نسبة مماثلة لتلك المسجّلة في تجربة 2019. لكنهم كانوا يخفّضون جرعة النيكوتين: ففي مجموعة السيجارة الإلكترونية وحدها، انخفض التركيز الوسيط للنيكوتين من 12 ملغ/مل بعد أربعة أسابيع إلى 6 ملغ/مل بعد عام، وكان نحو 5% من المستجيبين يستخدمون سائلًا إلكترونيًا خاليًا من النيكوتين بعد عام.

ويقرّ الباحثون بأن الاستخدام المطوّل للسيجارة الإلكترونية ينطوي على الأرجح على مخاطر تنفسية وقلبية وعائية، وإن كانت لا تمثّل سوى جزء بسيط من مخاطر التبغ. كما يذكّرون بأن مواصلة استخدامها قد تمنع العودة إلى السجائر: إذ وجدت التجربة العشوائية الوحيدة المتاحة حول هذا الموضوع حالات انتكاس أقل لدى المدخنين السابقين الذين يستخدمون السيجارة الإلكترونية.

حجة لصالح برنامج Swap to Stop

يرى الباحثون أن هذه النتائج تعزّز الممارسة البريطانية القائمة على توزيع عُدد السيجارة الإلكترونية مجانًا على المسجّلين في خدمات المساعدة على الإقلاع، سواء التزموا ببرنامج دعم متعدد الجلسات أم لا. ويعهد برنامج Swap to Stop، الذي أُطلق عام 2023، بهذه العُدد إلى السلطات المحلية.

بعض القيود الواجب أخذها في الاعتبار

كسائر الدراسات العلمية، تنطوي هذه الدراسة على عدة قيود.

أولًا، لا يكشف قياس أول أكسيد الكربون، المستخدم للتحقق من الإقلاع، إلا عن التدخين خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما أن نسبة 2.7% التي قدّمها الباحثون لمجموعة البريد الإلكتروني ناتجة عن تحليل يستبعد من استخدموا السيجارة الإلكترونية، أي جزءًا كبيرًا من حالات النجاح في هذه المجموعة. وبالتالي، قد يكون الفارق بين المجموعتين مبالغًا فيه.

ولا يمكن بالضرورة تعميم نتائج هذه الدراسة على العالم بأسره، إذ كان السائل الإلكتروني المقدَّم منكّهًا، في حين حظرت بعض الدول النكهات باستثناء نكهة التبغ.

وأخيرًا، ربما أقبل المشاركون، المطمئنون بفضل إطار التجربة، على السيجارة الإلكترونية بسهولة أكبر من المدخنين العاديين، في حين لا يزال 52% من المدخنين في المملكة المتحدة يعتبرونها مضرة بقدر التبغ أو أكثر. وهو قيد يبيّن قبل كل شيء أهمية تقديم معلومات صحيحة عن مخاطر السيجارة الإلكترونية مقارنة بالتدخين.