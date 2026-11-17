ما يجب تذكّره تنقل تغريدة بوليماركت مقالًا لصحيفة نيويورك بوست مبنيًا بالكامل على شهادات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي؛

تزعم فيه شابة من كاليفورنيا أن يدها المكسورة تعافت بعد انتقالها من الفيب إلى السجائر؛

يذكّر الأطباء الذين يستشهد بهم المقال في نهايته بأن معظم الأمراض المرتبطة بالتبغ ناتجة عن الاحتراق؛

البيانات تناقض هذا الادعاء: ففي الولايات المتحدة، يبقى التدخين لدى طلاب المدارس الثانوية عند أدنى مستوى تاريخي له، وفي فرنسا، انخفضت نسبة المدخنين يوميًا بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا من 29% إلى 18% بين عامي 2021 و2024.

تغريدة، ومقال، ومقاطع فيديو

في 12 نوفمبر 2026، نشرت منصة بوليماركت (Polymarket)، وهي منصة للمراهنات الإلكترونية على الأحداث الجارية، تغريدة على منصة إكس شوهدت أكثر من 7 ملايين مرة: «عاجل: يُقال إن الجيل زد يتجه بشكل متزايد إلى السجائر، بوصفها «بديلًا نباتيًا» للفيب».

JUST IN: Gen Z reportedly increasingly turning to cigarettes as a “plant-based alternative” to vapes. — Polymarket (@Polymarket) November 12, 2026

ومع أن التغريدة لا تذكر أي مصدر، فإنها في الواقع تنقل مقالًا لصحيفة نيويورك بوست نُشر قبل يومين بعنوان Gen Z fueling tobacco sales as wild claims cigarettes are ‘healthier’ than vaping go viral: ‘plant-based alternative’. وفي هذا المقال، تُنسب عبارة «البديل النباتي» إلى مستخدم شاب على تيك توك لم يُذكر اسمه.

ويقوم المقال بأكمله على مواقع التواصل الاجتماعي: منشورات ونقاشات ومقاطع فيديو لشباب ينتمون إلى الجيل زد، أي المولودين عمومًا بين عامي 1997 و2012. وأقل ما يمكن قوله هو أن المرء يأمل ألا يفكر جميع أبناء هذا الجيل بالطريقة نفسها.

في تقريرها الصادر في فبراير 2026، والذي استند إلى تحليل نحو 2500 دراسة، خلصت الوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية والبيئة والصحة المهنية (ANSES) إلى أن السجائر الإلكترونية أقل خطورة من التبغ في جميع الآثار التي جرى تقييمها، وإن لم تكن خالية من المخاطر. ويكمن الفرق في الاحتراق: فبحسب وكالة الصحة العامة الفرنسية، يحتوي دخان السجائر على أكثر من 7000 مادة، منها 70 مادة مسرطنة على الأقل، إضافة إلى أول أكسيد الكربون. وفي غياب الاحتراق، يحتوي البخار على كميات أقل بكثير: إذ رصدت ANSES فيه مستويات من الألدهيدات أقل بنسبة تتراوح بين 80% وما يقارب 100% مقارنة بدخان السجائر.

فعلى سبيل المثال، تزعم شابة من كاليفورنيا، شوهد مقطع الفيديو الذي نشرته على تيك توك 4.2 مليون مرة، أنها استعادت نشاطها وأن يدها المكسورة تعافت بعد انتقالها من الفيب إلى السجائر. وقصتها تستحق أن تُروى بالتفصيل: فبعد أن كُسرت يدها ولم تلاحظ أي تحسّن بعد ستة أسابيع، شرح لها طبيبها أن النيكوتين يضيّق الأوعية الدموية ويبطئ بالتالي عملية الشفاء. فقررت حينها التخلص من الفيب، وكلما شعرت بالحاجة إلى النيكوتين، أشعلت سيجارة بدلًا من استخدام لصقة نيكوتين أو اتباع برنامج للإقلاع يوافق عليه طبيبها.

«في موعد المراجعة التالي، كان الشفاء قد تقدّم بشكل ملحوظ»، تروي الشابة. «لا أقول إن السجائر مفيدة للصحة، لكن علاقة الناس بالسجائر أكثر قابلية للاستمرار من علاقتهم بالفيب.» وتضيف أنه بعد تخليها عن الفيب وعودتها إلى التبغ، زال عنها «الضباب الذهني» واستعادت نشاطها.

طبيب الشابة ليس مخطئًا: فالنيكوتين يضيّق الأوعية الدموية فعلًا. لكن وفقًا لمراجعة منهجية نُشرت في مجلة Annals of Surgery، يبدو تأثيره الخاص على آليات التئام الجروح، شأنه شأن بدائل النيكوتين العلاجية، هامشيًا. أما التدخين، فيؤخر بالفعل التئام العظام: إذ يُظهر تحليل تلوي شمل 122 دراسة نُشر في مجلة EClinicalMedicine أن المدخنين يسجلون معدلات أعلى بكثير من عدم التئام الكسور ومن الالتهابات العميقة. وأخيرًا، يستغرق كسر اليد عادةً ما بين ستة وثمانية أسابيع ليلتئم، بحسب مستشفى سانت جورج في لندن. وبالتالي، قد لا يكون التحسن الذي لاحظته في موعد المراجعة التالي سوى نتيجة للمدة الطبيعية للشفاء.

وبحسب رأيها، للتدخين ميزة أخرى أيضًا. «الفيب يعزل الناس»، توضح. «كل واحد يجلس في زاويته مع جهازه. أما السجائر فتجمع الناس. يخرج أحدهم إلى الشرفة، فيلحق به آخرون، وفجأة تجد نفسك في أحاديث حقيقية بلا هواتف.» ويبدو أنه من المستحيل أن يجتمع الناس بالطريقة نفسها أثناء استخدام الفيب.

ويستشهد المقال أيضًا بصانعة محتوى تؤكد أن السجائر «مفيدة للصحة الروحية». ويوافقها أحد متابعيها الرأي، إذ يرى أن استراحة السيجارة فرصة «للخروج إلى الهواء الطلق والعودة إلى الواقع».

تكتسب فكرة أن السجائر أكثر «طبيعية» أو أقل خطورة من الفيب مزيدًا من الانتشار. ففي الولايات المتحدة، ارتفعت نسبة البالغين الذين يعتبرون الفيب أكثر ضررًا من التدخين من 2.8% في عام 2012 إلى 30.4% في عام 2022، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nicotine & Tobacco Research، سبق أن حلّلناها بالتفصيل. ويذكّر معدّوها بأن هذا التصور يرتبط بزيادة احتمال الانتقال من الفيب إلى السجائر. وفي المملكة المتحدة، لجأ 19% ممن حاولوا الإقلاع عن الفيب باستخدام وسيلة محددة إلى السجائر، وفقًا لمسح Smokefree GB لعام 2026. أما الطابع «الطبيعي» للتبغ، فلا يغيّر شيئًا: فحرق أي نبات، طبيعيًا كان أم لا، ينتج القطران وأول أكسيد الكربون وعددًا هائلًا من المواد السامة، ومنها مواد مسرطنة. فالاحتراق هو ما يجعل الدخان خطيرًا، وليس مصدر ما يحترق.

وإذا كانت بعض هذه الادعاءات والتعليقات تثير الابتسام، فإن تعليقات أخرى تكشف جهلًا حقيقيًا بمخاطر التدخين. فعلى سبيل المثال، يوضح شاب من نيويورك يبلغ 22 عامًا أن التدخين يتطلب جهدًا أكبر، إذ يجب شراء السجائر وإشعالها وتدخينها. وإن كانت الصياغة غير موفقة بعض الشيء، فمن السهل فهم ما يقصده. لكن المشكلة تكمن أساسًا في الاستنتاج الذي يلي ذلك: فبحسب رأيه، كل هذا الجهد يجعل المرء يدخّن بوتيرة أقل مما يستخدم الفيب، وهو ما يعني أنه أفضل للصحة.

التدخين القليل ليس تدخينًا بلا مخاطر. فوفقًا لتحليل تلوي شمل 141 دراسة أترابية نُشر في مجلة BMJ، يواجه الرجل الذي يدخّن سيجارة واحدة فقط في اليوم 46% من الخطر الزائد للإصابة بأمراض القلب التاجية الذي يواجهه من يدخّن علبة يوميًا، و41% من خطره الزائد للإصابة بالسكتة الدماغية. أما لدى النساء، فتبلغ هاتان النسبتان 31% و34%. وبالتالي، لا يتناسب الخطر مع عدد السجائر، ويخلص الباحثون إلى أنه لا يوجد مستوى آمن من التدخين بالنسبة للقلب. فالعبرة ليست بعدد المرات، بل بالتعرض لنواتج الاحتراق، وهو بالضبط ما يتيح الفيب تجنّبه.

وللعالم العربي تجربته مع هذا النوع من الادعاءات التي تنتشر على مواقع التواصل. ففي فبراير 2026، ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على مروّج فيديو زعم أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد مخدّرة، قبل أن يعترف باختلاق القصة لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح من التفاعل.

ولحسن الحظ، يُختتم مقال نيويورك بوست بآراء عدد من المختصين في مجال الصحة.

إذ ترى الدكتورة كارول آيزنستات، الطبيبة والمديرة الطبية لعيادة Line Eraser M.D. في ولاية نيوجيرسي، أن تقديم التدخين على أنه أفضل للصحة من الفيب أمر «مقلق»، مذكّرةً بأنه إذا كان النيكوتين هو المسؤول عن الإدمان، فإن احتراق التبغ يتسبب في عبء مرضي كبير لا نجده مع الفيب.

وهو ما تؤكده الدكتورة سيلفي ستايسي، الطبيبة الحاصلة على ماجستير في الصحة العامة والمتخصصة في طب الإدمان، التي توضح أن «الغالبية العظمى من الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين ناتجة عن الاحتراق»، وأن «الانتقال إلى السجائر لتقليل [مخاطر الفيب] لا معنى له بالتأكيد».

لنأمل أن تكون نيويورك بوست على تيك توك، وأن يقرأ الجيل زد هذا المقال يومًا ما.

ماذا تقول الأرقام؟

يبقى السؤال الجوهري: هل يدخّن الجيل زد أكثر من السابق؟ تُظهر أحدث البيانات المتاحة أن الجواب لا، بل العكس تمامًا. ففي الولايات المتحدة، انتقلت نسبة طلاب الصفين العاشر والثاني عشر الذين دخّنوا خلال الشهر السابق من 2.6% في عام 2023 إلى 2% في عام 2024، ثم إلى 2.2% في عام 2025، من دون أي تغيّر ملحوظ، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة The Lancet Regional Health – Americas. ولدى من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، لم تتجاوز نسبة المدخنين 3.4% في عام 2024، مقابل 14.8% يستخدمون السجائر الإلكترونية، بحسب تحليل نُشر في مجلة NEJM Evidence.

وفي فرنسا، وفقًا للمقياس الصحي لوكالة الصحة العامة الفرنسية، انخفضت نسبة المدخنين يوميًا بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا من 29% في عام 2021 إلى 18% في عام 2024. أما لدى طلاب المرحلة الثانوية، فقد رصد المرصد الفرنسي للمخدرات والاتجاهات الإدمانية (OFDT) انخفاض التدخين اليومي إلى الثلث بين عامي 2018 و2024.