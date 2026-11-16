بود Atlantis LX من شركة Aspire جهاز بكويل قابل للاستبدال. يناسب السحبة المقيّدة كما يناسب السحبة الأكثر انفتاحاً بكثير، ويضم بطارية مدمجة بسعة 3400 ملي أمبير. وبفضل سهولة استخدامه، فهو مناسب للمبتدئين ولمستخدمي الفيب ذوي الخبرة على حد سواء.

بين البود والطقم

يقترب تصميم Atlantis LX من الطقم التقليدي المؤلف من مود وتانك، ومع ذلك يبقى صغير الحجم نسبياً رغم بطاريته البالغة سعتها 3400 ملي أمبير. ولا داعي للقلق بشأن عمر البطارية، فهذا البود يتحمل جلسات الفيب الطويلة دون عناء. وبفضل سهولة استخدامه وتنوع الكويلات المتوفرة له، فهو موجّه لجميع مستخدمي الفيب تقريباً.

المواصفات التقنية

أبعاد البود 119,5 x 30 x 40 ملم وزن البود 242 غرام الشحن USB-C البطارية 3400 مللي أمبير/ساعة نطاق الاستخدام من 5 الى 80 واط سعة التانك 5 مل

تحتوي العلبة على:

جهاز البود

قطع احتياطية

كابل USB

دليل المستخدم

لجميع مستخدمي الفيب

تضم الواجهة الأمامية للبود شاشة ملوّنة وزر التشغيل أثناء السحب. وفي الأسفل، يتيح زرّان ضبط القدرة والتنقل بين القوائم. ويكتمل التصميم بمنفذ USB-C للشحن السريع للبطارية المدمجة البالغة سعتها 3400 ملي أمبير. وهي سعة مريحة جداً تسمح بالفيب لفترات طويلة، كما تلبي متطلبات القدرة للكويلات الأكثر استهلاكاً للطاقة.

أسفل البود، يوجد مفتاح منزلق لقفل الجهاز أو فتحه. ويغني هذا النظام، الذي بات منتشراً أكثر فأكثر، عن الخطوات المعقدة والضغطات المتكررة على زر التشغيل. وعندما يكون Atlantis LX مقفلاً، تتوقف جميع الأزرار عن العمل، ما يتيح وضع البود في الحقيبة دون الحاجة إلى إطفائه.

تعرض الشاشة المعلومات الأساسية، مثل القدرة المختارة بخط كبير لتسهيل قراءتها، وعدد السحبات، وقيمة مقاومة الكويل.

ويوفر الجهاز وضعين للاستخدام: الوضع الذكي (Smart) الذي يقترح القدرة المثالية بحسب مقاومة الكويل، ووضع الواط (Watt) لإعدادات أكثر تخصيصاً. كما يمكن ضبط الرسوم المتحركة على الشاشة والسمة ودرجة السطوع.

لا يطرح الاستخدام أي صعوبة، ما يجعل الجهاز مناسباً للمبتدئين. ويمكن لبود Atlantis LX أن يوفر قدرة تصل إلى 80 واط.

تبلغ سعة الخزان 5 مل. وتتم التعبئة من أسفل الخرطوشة عبر رفع السدادة السيليكونية المرنة للكشف عن فتحة التعبئة. أما التحكم في تدفق الهواء، فيقع في أعلى الخزان: فبتدوير الجزء العلوي منه، يمكن ضبط كمية الهواء التي تبرّد الكويل. وتتمتع هذه القطعة بثبات كافٍ يمنعها من التحرك من تلقاء نفسها، مع إتاحة ضبطها بسهولة.

تتضمن العلبة مبسماً ثانياً مخصصاً للسحبة المباشرة، وهو أعرض وأقصر لتمرير أكبر كمية ممكنة من البخار. ويمكن أيضاً، بحسب التفضيلات الشخصية، استخدام خزان ثانٍ مع البود للانتقال من السحبة غير المباشرة إلى السحبة المباشرة خلال ثوانٍ.

تأتي العلبة مع كويلين: كويل Atlantis SE V2 بمقاومة 0.6 أوم، ويُستخدم بين 18 و23 واط، وكويل SE V2 بمقاومة 0.3 أوم، المصمم للعمل بين 30 و40 واط. وبذلك يمكن استخدام Atlantis LX للسحبة غير المباشرة (MTL) أو المباشرة (DL) بمجرد تغيير الكويل.

وتتوفر كويلات أخرى بمقاومة 0.15 و0.2 و0.4 أوم للفيب بقدرة تصل إلى 80 واط. ويُعد كويل 0.4 أوم حلاً وسطاً ممتازاً لمن يبحثون عن سحبة مباشرة مقيّدة بين 25 و35 واط. أما على صعيد النكهات، فالنتيجة ناجحة. فسواء كنت تفضل السحبة المقيّدة، أو سحبة مباشرة متحكَّماً بها دون 35 واط، أو إنتاج بخار أكثر كثافة، تقدم Aspire خياراً يناسب كل مستخدم. كل شيء دقيق ومفصّل، دون أي خلل، والنكهات واضحة تماماً مع جميع أنواع السوائل الإلكترونية.

باختصار

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بطارية كبيرة السعة

مناسب للسحبة المباشرة وغير المباشرة

جودة النكهات

تنوع الكويلات

سهولة الاستخدام

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