أهم ما يجب معرفته في 9 نوفمبر 2026، أصدر مجلس التدقيق التنظيمي (RSB) التابع للمفوضية الأوروبية رأيًا سلبيًا بشأن تقييم الأثر الخاص بمراجعة توجيه منتجات التبغ (TPD) وتوجيه إعلانات التبغ.

لا يحكم هذا المجلس على الأهداف السياسية، بل يراقب جودة التحليلات التي تبني عليها المفوضية مقترحاتها التشريعية.

لرأيه وزن حقيقي: فمن دون رأي إيجابي، لا يمكن عادةً عرض مقترح مرفق بتقييم أثر على المفوضين لاعتماده، إلا بقرار سياسي من هيئة المفوضين.

يُقال إن المجلس شكّك خصوصًا في تناسب الإجراءات المقترحة، وفي الأدلة على وجود «تأثير البوابة» من السجائر الإلكترونية إلى التدخين، وفي الأساس القانوني لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.

المقترح الخاص بالنسخة الثالثة من التوجيه (TPD3)، الذي كان متوقعًا قبل نهاية 2026، قد يتأجل إلى عام 2027.

رأي سلبي جديد

كشفت النشرة البروكسلية Europe.Table عن الخبر في 12 نوفمبر 2026. فقد اعتمد مجلس التدقيق التنظيمي (Regulatory Scrutiny Board، RSB) في 9 نوفمبر رأيًا سلبيًا بشأن تقييم الأثر الذي يُفترض أن يرافق مراجعة توجيه منتجات التبغ (TPD) وتوجيه إعلانات التبغ (TAD).

هذه هي النكسة الثانية من هذا النوع التي يتعرض لها الملف في أقل من عام. ففي 12 ديسمبر 2025، سبق للمجلس نفسه أن أصدر رأيًا سلبيًا بشأن تقييم التوجيه الحالي. وقد أخذ على الوثيقة خصوصًا أنها لم تحدد كيفية تطبيق القواعد على منتجات النيكوتين الجديدة، وأنها تجاهلت الانسجام مع توجيه ضرائب التبغ. ومع ذلك، نشرت المفوضية تقرير التقييم في 2 أبريل 2026، وهو تقرير تجاهل تمامًا مبدأ الحد من أضرار التبغ نفسه.

وأكد متحدث باسم المفوضية أن المؤسسة تعمل الآن على تقديم هذا المقترح المهم في أقرب وقت ممكن، من دون أن يحدد جدولًا زمنيًا.

ما هو مجلس التدقيق التنظيمي؟

أُنشئ المجلس بقرار من رئيس المفوضية الأوروبية في 19 مايو 2015، في إطار برنامج «تحسين التشريع» (Better Regulation). وقد حلّ محل مجلس تقييم الأثر الذي كان قائمًا منذ 2006، والذي سبق أن درس عام 2012 تقييم الأثر الخاص بالتوجيه الحالي.

وبحسب الصفحة الرسمية للمفوضية، يتألف المجلس من تسعة أعضاء: رئيس، وأربعة من كبار موظفي المفوضية، وأربعة خبراء من خارجها.

ويعمل جميعهم بدوام كامل لصالح المجلس، من دون أي مسؤولية سياسية أخرى، لولاية مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويعمل المجلس باستقلالية عن المديريات العامة التي تصوغ النصوص، وعن أي مؤسسة أوروبية أخرى.

رقابة على الجودة

يفحص المجلس جميع تقييمات الأثر التي ترافق المبادرات الجديدة للمفوضية، إضافة إلى مجموعة مختارة من تقييمات التشريعات القائمة. ويتمثل دوره في التحقق من جودة العمل التحضيري: هل المشكلات محددة بوضوح؟ هل قورنت الخيارات؟ هل قيست الآثار بالأرقام؟ هل الأدلة متينة؟

لا يبدي المجلس رأيه في الجدوى السياسية لأي إجراء، ولا يقرر المبادرات ولا أهدافها: فهذا من اختصاص هيئة المفوضين. وتنقسم آراؤه إلى ثلاثة أنواع: إيجابي، أو إيجابي مع تحفظات، أو سلبي.

رأي له وزنه

بالنسبة إلى تقييم الأثر، لا يُعدّ رأي المجلس مجرد إجراء شكلي. فقواعد المفوضية تشترط رأيًا إيجابيًا، ولو مع تحفظات، لكي يمكن عرض المبادرة للاعتماد. وفي حال صدور رأي سلبي، يتعين على المديرية العامة مراجعة عملها وإعادة تقديمه.

وإذا أصدر المجلس رأيًا سلبيًا ثانيًا بشأن التقييم نفسه، لا يمكن للمبادرة أن تتقدم من دون قرار سياسي، ويعود عندئذ إلى هيئة المفوضين أمر الحسم. وقد ذكّر المجلس بذلك مجددًا عام 2026 في رأيه السلبي الثاني بشأن مشروع قانون الابتكار الأوروبي: فرأيه «نهائي كقاعدة عامة»، ولا يبقى أمام الجهة المسؤولة سوى طلب توجيهات سياسية.

غير أن هذا القفل ليس مطلقًا. ففي عام 2021، تلقى مشروع توجيه العناية الواجبة للشركات في مجال الاستدامة رأيًا سلبيًا أول في 7 مايو، ثم ثانيًا في 26 نوفمبر. ورغم أن الملف تأخر نحو عام، قدمت المفوضية مقترحها في 23 فبراير 2022.

أما بالنسبة إلى التقييمات، فإن الرأي السلبي لا يمنع نشر التقرير. وهذا ما يفسر صدور تقرير تقييم توجيه منتجات التبغ في أبريل رغم رأي ديسمبر 2025.

وفي حالة النسخة الثالثة من التوجيه، يتعلق الأمر بأول رأي سلبي بشأن تقييم الأثر نفسه. ويتعين الآن على المديرية العامة للصحة وسلامة الغذاء تصحيح وثيقتها وإعادة تقديمها إلى المجلس.

مآخذ المجلس

رأي المجلس ليس علنيًا: إذ تنشر المفوضية هذه الآراء مع المقترح بعد اعتماده. لذلك لا يُعرف مضمونه إلا من خلال الصحافة. ووفقًا لمصادر مختلفة، شكّك المجلس في:

تناسب الإجراءات المقترحة؛

غياب تحليل خاص لعواقبها الضريبية؛

عدم كفاية تحليل عواقبها الاجتماعية والاقتصادية؛

الأدلة المقدمة على وجود «تأثير البوابة» من السجائر الإلكترونية إلى السجائر التقليدية؛

الأساس القانوني لحظر يُقرَّر على مستوى الاتحاد، في مجال لا تزال الصلاحيات فيه وطنية إلى حد كبير.

ماذا يعني ذلك للسجائر الإلكترونية؟

تمسّ النقطتان الأخيرتان صميم النقاش حول التوجيه المقبل. فـ«تأثير البوابة» حجة يكررها مفوض الصحة أوليفر فارهيلي، وهو ما أخذه عليه 23 خبيرًا أوروبيًا في رسالة إلى أورسولا فون دير لاين. ويفترض تأثير البوابة أن استخدام السيجارة الإلكترونية يزيد من خطر التدخين لاحقًا، وهي فرضية تدحضها بيانات علمية من مختلف أنحاء العالم. ففي فرنسا مثلًا، بين عامَي 2018 و2024، انخفض التدخين اليومي لدى طلاب المرحلة الثانوية إلى الثلث، في حين ارتفع استخدامهم اليومي للسجائر الإلكترونية إلى أكثر من الضعف.

أما مسألة الأساس القانوني، فتتعلق بأكثر الإجراءات تشددًا التي طالبت بها في 6 أكتوبر ثماني دول أعضاء، من بينها فرنسا: تجميد سوق منتجات النيكوتين الجديدة، وحظر عام للنكهات، وإتاحة الإمكانية لكل دولة لحظر أكياس النيكوتين حظرًا تامًا.

ويحيل المأخذ المتعلق بالعواقب الضريبية إلى توجيه ضرائب التبغ، المتعثر هو الآخر في مجلس الاتحاد الأوروبي بعدما عرقلته مالطا في 9 نوفمبر 2026. وسيتعين على المفوضية إذن أن تبيّن كيف يتكامل النصان.

وأخيرًا، قد يتأثر الجدول الزمني. فالمقترح الخاص بمراجعة التوجيه، الذي كان متوقعًا في الربع الأخير من 2026، قد يتأجل الآن إلى عام 2027.

مجلس تحت المراقبة

لا يحظى المجلس بالإجماع. ففي عام 2023، تقدمت منظمة غير حكومية متخصصة في شفافية الضغط السياسي بشكوى إلى أمينة المظالم الأوروبية، معتبرةً أن المجلس معرّض لتأثير ممثلي المصالح. وفي قرارها الصادر في سبتمبر 2024، لم تجد أمينة المظالم أي دليل موضوعي على تأثير غير مشروع. لكنها أوصت بأن يتجنب أعضاء المجلس لقاء ممثلي المصالح بشكل فردي، حفاظًا على صورة استقلاليتهم.

وفي ملف التبغ، أصبحت آراء المجلس بالفعل حجة يُستند إليها. ففي 3 نوفمبر، طلب تحالف يضم 201 شركة وجمعية مهنية، من بينها باعة التبغ وتجار الجملة والمزارعون، من أورسولا فون دير لاين مراجعة نهجها في تعديل التوجيهات، مستندًا خصوصًا إلى انتقادات المجلس.

لم تتخلَّ المفوضية الأوروبية عن النسخة الثالثة من التوجيه، لكن عليها أن تدعم مقترحاتها بشكل أفضل. وبالنسبة إلى السجائر الإلكترونية، فالرهان كبير: مجلس داخلي يطالب الآن بأدلة متينة على «تأثير البوابة»، وبأساس قانوني واضح لأي حظر على المستوى الأوروبي.