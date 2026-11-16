أبرز ما يجب معرفته وفقًا لاستطلاع عبر الإنترنت أجرته Truth Initiative، استخدم 59.1% من مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا في الولايات المتحدة جهاز فيب ذكيًا خلال الشهر السابق.

ترتبط أقوى العلاقات بمؤشري البطارية والسائل الإلكتروني، لا بألعاب الفيديو ولا بالاتصال بالهاتف.

تتوفر هذه المؤشرات أساسًا في الأجهزة ذات الاستخدام الواحد كبيرة السعة وعالية التركيز بالنيكوتين، وهو عامل لم تأخذه الدراسة في الحسبان.

عدة نتائج قُدّمت على أنها متينة لا تصمد أمام التصحيح الإحصائي الذي يقول الباحثون إنهم طبّقوه.

في عام 2026، رخّصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أجهزة بود متصلة تتضمن عدة خصائص من تلك التي رصدتها الدراسة، بهدف منع استخدامها من قبل القاصرين.

استطلاع عبر الإنترنت شمل 4719 شابًا من مستخدمي السجائر الإلكترونية

شهدت السجائر الإلكترونية تطورًا كبيرًا منذ ظهورها في الأسواق في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غير أن بعض هذه التطورات يثير التساؤلات. وينطبق ذلك بشكل خاص على أجهزة الفيب الذكية، وهي منتجات ذات تصميم جذاب وملوّن في الغالب، وتتضمن خصائص متعددة إلى جانب التبخير. فبعض الطرازات، على سبيل المثال، توفر ألعاب فيديو أو تتيح قراءة الرسائل النصية.

نُشرت الدراسة التي نتناولها اليوم في 4 نوفمبر 2026 في مجلة Tobacco Control، ووقّعتها جينيفر م. كريسليك (Jennifer M. Kreslake) وزملاؤها في Truth Initiative، وهي منظمة أمريكية لمكافحة التدخين. وقد تناولت أجهزة الفيب الذكية وتأثيرها على إدمان الشباب على النيكوتين.

جاءت البيانات من لجنة مستطلَعين عبر الإنترنت جرى استطلاع آرائها بين يوليو وسبتمبر 2025. واختار الباحثون 4719 شابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا استخدموا السجائر الإلكترونية يومًا واحدًا على الأقل خلال الشهر السابق. وطُلب ممن استخدموا جهاز فيب ذكيًا تحديد أيٍّ من اثنتي عشرة خاصية يتضمنها جهازهم: الإشعارات (انخفاض البطارية، اكتمال الشحن، الجهاز جاهز للاستخدام، انخفاض السائل الإلكتروني، الابتعاد عن الهاتف)، وتحديد الموقع والقفل عن بُعد، والإعدادات (مستوى النيكوتين، شدة النكهة، درجة حرارة الكويل)، وألعاب الفيديو، والمؤشرات المعروضة على الشاشة (البطارية، السائل الإلكتروني، عدّاد السحبات).

ثم رُبطت كل خاصية من هذه الخصائص بمؤشرين: عدد أيام استخدام السجائر الإلكترونية خلال الشهر، ودرجة إدمان تُحسب انطلاقًا من أربعة أسئلة، مثل الرغبة الشديدة التي تصبح لا تُحتمل بعد بضع ساعات من دون نيكوتين، وتتراوح بين 0 و4.

ولتوضيح السياق، يستند الباحثون إلى المسح الوطني لاستخدام التبغ بين الشباب (NYTS) لعام 2024. أما نسخة 2025، المنشورة في يونيو 2026، فتشير إلى استخدام حالي للسجائر الإلكترونية لدى 5.2% من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في الولايات المتحدة، مع تراجع خلال الفترة 2022-2025.

أرقام لافتة

في العيّنة، استخدم 59.1% من المشاركين جهاز فيب ذكيًا خلال الشهر السابق، وسبق لـ 19.7% منهم تنزيل التطبيق المرتبط به. وكانت الخصائص الأكثر انتشارًا هي الأبسط أيضًا: مؤشر البطارية (35.5%)، ومؤشر السائل الإلكتروني (25.8%)، وعدّاد السحبات (23.6%). ولم تشمل ألعاب الفيديو سوى 8.6% من المشاركين.

وكانت هذه المؤشرات الأكثر انتشارًا هي أيضًا التي أظهرت أقوى الارتباطات. فمستخدمو جهاز مزوّد بمؤشر للسائل الإلكتروني كانت أرجحية إبلاغهم عن استخدام أكثر تواترًا أعلى بنحو ثلاث مرات، ومستخدمو جهاز مزوّد بمؤشر للبطارية أعلى بـ 2.76 مرة. وجاء التحكم في مستوى النيكوتين في المرتبة الثالثة (2.19). أما على صعيد الإدمان، فقد سُجّلت أكبر فروق الدرجات مع تنبيه الابتعاد عن الهاتف (+0.26 نقطة) وإشعار انخفاض البطارية (+0.18 نقطة).

تُدخل أجهزة الفيب الذكية إمكانية وجود محفّزات متعددة للإدمان داخل جهاز واحد. Kreslake et al., Tobacco Control

وانطلاقًا من هذه الأرقام، خلص الباحثون إلى ضرورة إخضاع هذه الخصائص الرقمية والتفاعلية لتدقيق دقيق في سياسات مكافحة التبغ وعند التقييم التنظيمي للمنتجات.

الخصائص «المسبّبة للإدمان» لا تُظهر شيئًا يُذكر

عادةً ما يقوم الخطاب حول أجهزة الفيب الذكية على تشابهها مع الهواتف الذكية: ألعاب تكافئ السحبات، وإشعارات، واتصال دائم، وغير ذلك. ومع ذلك، وكما تُبيّن أرقام الباحثين أنفسهم، فإن هذه الخصائص تحديدًا هي التي تعطي أضعف النتائج.

فتحديد الموقع والقفل عن بُعد وإشعار «جاهز للاستخدام» لا ترتبط لا بوتيرة الاستخدام ولا بالإدمان. أما ألعاب الفيديو، فترتبط بدرجة إدمان أعلى بقليل (+0.14 نقطة)، ولكن ليس باستخدام أكثر تواترًا.

الفئة الخاصية نسبة الأرجحية مجال الثقة 95% ذات دلالة إحصائية المؤشرات مستوى السائل الإلكتروني 3.12 2.75-3.56 نعم المؤشرات مستوى البطارية 2.76 2.45-3.10 نعم الإعدادات والألعاب مستوى النيكوتين 2.19 1.90-2.54 نعم المؤشرات عدّاد السحبات 1.85 1.62-2.10 نعم الإشعارات انخفاض البطارية 1.83 1.62-2.08 نعم الإعدادات والألعاب شدة النكهة 1.79 1.54-2.09 نعم الإشعارات انخفاض السائل الإلكتروني 1.67 1.44-1.93 نعم الإشعارات اكتمال الشحن 1.51 1.32-1.73 نعم الإعدادات والألعاب درجة حرارة الكويل 1.33 1.10-1.60 نعم تحديد الموقع القفل عن بُعد 1.17 0.94-1.44 لا تحديد الموقع تحديد موقع الجهاز 1.07 0.90-1.28 لا الإعدادات والألعاب ألعاب الفيديو 1.04 0.85-1.27 لا الإشعارات جاهز للاستخدام 1.01 0.87-1.16 لا الإشعارات الابتعاد عن الهاتف 0.83 0.70-1.00 حدّية (استخدام أقل تواترًا) المصدر: Kreslake et al.، Tobacco Control، 2026 (الجداول 3 إلى 5). أرجحية الإبلاغ عن استخدام أكثر تواترًا للسجائر الإلكترونية خلال الشهر، مقارنةً بمستخدمي أجهزة لا تتضمن الخاصية (1 = لا فرق). اختُبرت كل خاصية في نموذج منفصل، مع ضبط العمر والجنس والأصل والوضع المالي واستخدام منتجات تبغ أخرى وتنزيل التطبيق.

والأغرب من ذلك أن تنبيه الابتعاد عن الهاتف يرتبط باستخدام أقل تواترًا، ولكن بإدمان أقوى. ولا تعلّق الدراسة على هذا التناقض.

مؤشرات تدل أساسًا على نوع معيّن من المنتجات

مؤشر البطارية أو السائل الإلكتروني ليس أداة ترفيهية: ففي جهاز ذي استخدام واحد يتيح عشرات الآلاف من السحبات، تُستخدم الشاشة أولًا لتجنّب الانقطاع المفاجئ. ويعترف الباحثون أنفسهم بأن هذه الخصائص ذات طابع عملي أكثر من الألعاب أو خيارات التخصيص.

والأهم أنها تتوفر في الأجهزة ذات الاستخدام الواحد العملاقة التي تهيمن على السوق الأمريكية. ويذكر الباحثون أنفسهم جهازي Geek Bar Pulse وRAZ، اللذين كانا وفقًا لهم ضمن العلامات التجارية الخمس الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة في أغسطس 2025.

وفي الولايات المتحدة، تُباع هذه المنتجات بتركيزات نيكوتين قد تصل إلى 50 ملغ/مل. وبما أن النيكوتين مادة تسبب الإدمان، فمن المنطقي أن يكون من يستخدم سائلًا إلكترونيًا بهذا التركيز أكثر عرضة لإظهار علامات الإدمان. ومع ذلك، لم يؤخذ تركيز النيكوتين في المنتجات المستخدمة في الحسبان ضمن الحسابات.

كما يطرح اتجاه العلاقة التي يحاول الباحثون إثباتها تساؤلات: فالمستخدم الكثيف لديه كل الأسباب لاختيار جهاز يبيّن له الشحن المتبقي. بعبارة أخرى، عندما يلمّح الباحثون إلى أن هذه المؤشرات قد تشجع على الاستخدام، فإن العكس ممكن بالقدر نفسه: فربما اختار مستخدمٌ مدمنٌ أصلًا جهازًا مزودًا بهذا المؤشر تحديدًا كي لا ينفد منه أبدًا.

كما أن مجموعة المقارنة تزيد الصورة غموضًا. فلكل خاصية، يُقارَن مستخدمو الجهاز المعني بمجموعة تخلط بين مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين لا يستخدمون جهاز فيب ذكيًا ومستخدمي أجهزة فيب ذكية لا تتضمن هذه الخاصية. وبالتالي، يقيس كل مؤشر إلى حد كبير مجرد استخدام جهاز فيب ذكي.

إحصاءات أكثر هشاشة مما أُعلن

ولأخذ العدد الكبير من الاختبارات في الحسبان (اثنتا عشرة خاصية ومؤشران)، يقول الباحثون أيضًا إنهم طبّقوا تصحيح بونفيروني، ويؤكدون أن جميع نتائجهم ذات الدلالة الإحصائية صمدت أمامه. لكن مجالات الثقة التي نشروها بأنفسهم تقول شيئًا آخر.

قليل من المصطلحات العلمية تصحيح بونفيروني إجراء إحصائي وقائي ضد النتائج الإيجابية الكاذبة عندما يُجري الباحثون عددًا كبيرًا من الاختبارات في آن واحد. لنأخذ مثالًا: تخيّل نردًا بستة أوجه، ولنعتبر الرقم 6 رقمًا مشبوهًا. إذا رمى شخص النرد مرة واحدة، فإن احتمال ظهور الرقم 6 منخفض نسبيًا. أما إذا رماه 24 مرة، فإن هذا الاحتمال يرتفع بشكل كبير. وهذا تحديدًا ما يسعى تصحيح بونفيروني إلى تجنّبه. في هذه الدراسة، أجرى الباحثون 24 اختبارًا. ومع هذا العدد من الاختبارات، يبلغ احتمال أن تكون نتيجة واحدة على الأقل ذات دلالة إحصائية بمحض الصدفة نحو 71%، مقابل 5% لاختبار واحد. لذلك يقوم تصحيح بونفيروني على خفض عتبة الدلالة الإحصائية لكل اختبار. فبدلًا من هامش الخطأ البالغ 5% المقبول عادةً لاختبار واحد، تنخفض العتبة إلى 0.2%: إذ إن قسمة 0.05 على 24 (عدد الاختبارات) تعطي نحو 0.002، أي 0.2%. ومع 24 اختبارًا يُحكم على كل منها عند 0.2%، يعود الخطر الإجمالي للحصول على نتيجة إيجابية كاذبة واحدة على الأقل إلى نحو 5%، وهو هامش الخطأ المقبول عادةً.

ووفقًا لحساباتنا المستندة إلى الأرقام المنشورة، فإن الارتباط بين مؤشر البطارية والإدمان يقابل قيمة احتمالية (p) تبلغ نحو 0.03، وارتباط ألعاب الفيديو نحو 0.01، وارتباطات إعدادات النيكوتين والنكهة نحو 0.006-0.007. ومع 24 اختبارًا وعتبة مصحّحة تبلغ نحو 0.002، لا تنزل أيٌّ من هذه النتائج تحت هذه العتبة. وبالتالي لم تعد هذه النتائج ذات دلالة إحصائية بعد تطبيق التصحيح.

كما أن فروق الإدمان المرتبطة بهذه الخصائص ضعيفة. فالدرجة تتراوح بين 0 و4، ويحصل المشاركون في المتوسط على نقطتين. واستخدام جهاز يتضمن إحدى هذه الخصائص لا يرفعها إلا بما يتراوح بين 0.07 و0.26 نقطة، وهو أقل بكثير من الفرق الذي يفصل عادةً بين مشاركَين يُختاران عشوائيًا.

توصيات تتجاوز الإطار

يرى الباحثون في دراستهم أيضًا أن أجهزة الفيب الذكية تتعارض مع المادة 13 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، المخصصة للإعلان والترويج والرعاية. ويستدعي هذا الطرح تحفّظين.

أولًا، وقّعت الولايات المتحدة، حيث أُجري الاستطلاع، على الاتفاقية عام 2004 لكنها لم تصادق عليها قط. ثانيًا، الصيغة التي استخدمها الباحثون، والتي تذكر ألعاب الفيديو وتطبيقات الهاتف المحمول، مأخوذة من قرار لمؤتمر الأطراف اعتُمد عام 2024 بشأن الإعلان العابر للحدود وتصوير التبغ في وسائل الترفيه. صحيح أن المبادئ التوجيهية للمادة 13 تعتبر أن تصميم المنتج قد يندرج ضمن الترويج، لكن هذه الفقرة تستهدف طريقة تصوير المحتوى للتبغ أو ترويجه له، لا الخصائص المدمجة في الجهاز. وبالتالي، يندرج هذا الطرح في إطار المناصرة أكثر منه في إطار التزام قانوني بالنسبة للولايات المتحدة.

وأخيرًا، يؤكد الباحثون أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لم ترخّص أي جهاز فيب ذكي، وحتى هذه النقطة قابلة للنقاش. ففي عام 2026، رخّصت الوكالة جهاز البود G2 من Glas، الذي يجب ربطه عبر البلوتوث بهاتف ذكي، ويتوقف عن العمل إذا ابتعد عنه ويُجري عمليات تحقق بيومترية عشوائية. وفي 28 أغسطس 2026، رخّصت جهاز Juul2، المرتبط هو الآخر بتطبيق يتيح قفل الجهاز. الاتصال بالهاتف، والقفل، والتشغيل المرتبط بالقرب: عدة خصائص من تلك التي رصدتها الدراسة موجودة إذن في منتجات مرخّصة. لكنها تُستخدم فيها لمنع القاصرين من استخدام هذه الأجهزة.

وماذا عن فرنسا؟

لا يعني الجدل حول أجهزة الفيب الذكية فرنسا كثيرًا. فهذه المنتجات هي في معظمها سجائر إلكترونية ذات استخدام واحد، محظور بيعها منذ فبراير 2025. ومع ذلك، تناقل الدراسةَ موقع Génération sans tabac التابع للجنة الوطنية لمكافحة التدخين في فرنسا (CNCT)، تحت عنوان Une plus forte dépendance chez les jeunes utilisateurs de fonctions de « smart vapes » («إدمان أقوى لدى الشباب الذين يستخدمون خصائص أجهزة الفيب الذكية»). ويذكّر المقال بأن الدراسة لا تسمح بإثبات علاقة سببية، لكن عنوانه يقدّم ما هو مجرد ارتباط على أنه حقيقة ثابتة. وكالعادة، لا تذكر الصورة التي نشرتها الجمعية على شبكات التواصل الاجتماعي أيًّا من حدود البحث.