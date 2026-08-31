نهاية القصة أم مجرد تطور جديد؟

إنها قصة بدأت قبل أكثر من عشر سنوات. ففي عام 2015، أطلقت Juul Labs جهاز البود الخاص بها في الولايات المتحدة. وسرعان ما حقق الجهاز نجاحًا هائلًا، سواء بين المدخنين البالغين أو لدى بعض القاصرين الذين لم يسبق لهم التدخين. وتحت ضغط الجهات التنظيمية ووسائل الإعلام، سحبت Juul طوعًا من السوق الأمريكية عددًا من عبوات البود المنكهة. واختفت نكهات مثل المانجو والكريمة، ولم يتبق سوى نكهتي التبغ والمنثول.

ومع مرور السنوات، تراكمت الدعاوى القضائية ضد Juul. واتهمت عدة ولايات الشركة المصنعة، على وجه الخصوص، بأنها مسؤولة بشكل مباشر عن العدد الكبير من القاصرين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة. وهي ظاهرة وصفها سكوت غوتليب، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) آنذاك، قبل بضع سنوات بأنها «وباء استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين».

في منتصف عام 2022، حظرت إدارة الغذاء والدواء جميع منتجات Juul في الولايات المتحدة، مبررة قرارها بنقص البيانات المتعلقة بآثارها الصحية، إلى جانب وجود بيانات متضاربة بشأن سميتها الجينية. لكن بعد اثني عشر يومًا فقط، تراجعت الهيئة التنظيمية نفسها عن القرار، موضحة ببساطة أن بعض المسائل العلمية المتعلقة بمنتجات Juul تستدعي إعادة النظر. وفي انتظار ذلك، سُمح للمنتجات بالعودة إلى السوق.

بين عامي 2022 و2024، درست إدارة الغذاء والدواء بالتفصيل جميع البيانات التي بحوزتها بشأن منتجات Juul. وخلال هذين العامين، واجهت الهيئة التنظيمية العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات مُنعت منتجاتها من التسويق. وخسرت FDA عددًا من هذه القضايا، إذ وصفتها بعض الأحكام القضائية بأنها تصرفت بشكل «تعسفي ومتقلب»، كما اتُهمت بفرض معايير تقييم لا تتوافق مع الإرشادات التي سبق أن قدمتها هي نفسها للشركات المصنعة بشأن الشروط اللازمة للحصول على ترخيص لمنتجاتها.

في منتصف عام 2024، ألغت FDA رسميًا قرارات الحظر التي فرضتها على منتجات Juul قبل عامين. لكنها أوضحت أن ذلك لا يعني منحها ترخيصًا بالتسويق، وإنما يعني ببساطة استئناف مراجعة المنتجات التي تقدمت Juul بطلبات للحصول على إذن لتسويقها. كما أشارت الوكالة إلى أن قرارها أخذ في الاعتبار بعض الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا. والمفارقة أن الحكم الصادر في يناير 2024، والذي يبدو أنه لعب دورًا في هذا التراجع، أُلغي بدوره بعد عام. ففي 2 أبريل 2025، حكمت المحكمة العليا الأمريكية لصالح FDA بالإجماع، بتسعة أصوات مقابل صفر، معتبرة أن الوكالة لم تتصرف بشكل تعسفي عندما رفضت طلبات الترخيص. وبذلك، كانت FDA قد خففت موقفها تحت ضغط سابقة قضائية اتضح بعد عام أنها لم تعد قائمة.

في عام 2025، سمحت إدارة الغذاء والدواء أخيرًا بتسويق خمسة منتجات من Juul بصورة قانونية في الولايات المتحدة. وفي 28 أغسطس 2026، منحت ترخيصًا لثلاثة منتجات إضافية: جهاز Juul2 وعبوتي بود بنكهتي التبغ والمنثول، بتركيز 18 ملغ/مل من النيكوتين. وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لتسويق هذه المنتجات منذ عام 2023.

وأعلنت Juul بالفعل أنها تعتزم تقديم طلبات جديدة للحصول على تراخيص تسويق لعبوات بود تحتوي على تركيزات أعلى من النيكوتين، بالإضافة إلى نكهات أخرى.