دراسة أمريكية جديدة ترصد انخفاضًا واضحًا في معدلات تدخين السجائر التقليدية بين البالغين في الولايات المتحدة، بالتزامن مع ارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية، وهي ظاهرة تبدو أكثر وضوحًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.

أرقام مشجعة لانخفاض التدخين

نُشرت في 27 يوليو 2026 دراسة أمريكية في المجلة العلمية JNCI Cancer Spectrum، تناولت تطور أنماط استخدام منتجات التبغ بين البالغين في الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2023.

واعتمد الباحثون على بيانات National Health Interview Survey، وهي دراسة استقصائية وطنية واسعة النطاق تشمل نحو 27 ألف شخص بالغ سنويًا.

وأظهرت النتائج انخفاض نسبة الاستخدام الحصري للسجائر التقليدية بين البالغين الأمريكيين من 15.7% عام 2015 إلى 11.2% عام 2023.

وكان الانخفاض أكثر وضوحًا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، إذ تراجعت نسبة المدخنين الحصريين في هذه الفئة من 14.2% إلى 2.9% فقط خلال الفترة نفسها.

في المقابل، كان التراجع محدودًا للغاية بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فما فوق، حيث انخفضت نسبة التدخين الحصري لديهم من 12.5% إلى 12.2% فقط.

ارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية بالتوازي

بالتزامن مع انخفاض التدخين، لاحظ الباحثون ارتفاعًا في الاستخدام الحصري للسجائر الإلكترونية.

فقد ارتفعت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية بين عموم البالغين الأمريكيين من 1.2% عام 2015 إلى 4.1% عام 2023.

ومرة أخرى، سُجل التغير الأكبر لدى الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا.

ففي عام 2015، بلغت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ضمن هذه الفئة 2.3%، قبل أن ترتفع إلى 10.3% عام 2023، بعد أن سجلت ذروة بلغت 11.1% في عام 2022.

هذه الأرقام تعكس تحولًا واضحًا في أنماط استهلاك منتجات النيكوتين لدى الشباب الأمريكيين، مع انخفاض كبير في استخدام المنتجات القابلة للاحتراق مقابل انتشار أكبر للمنتجات غير القابلة للاحتراق، وعلى رأسها السجائر الإلكترونية.

الاستخدام المزدوج بقي مستقرًا

ومن النتائج اللافتة أيضًا أن نسبة الأشخاص الذين يستخدمون السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية في الوقت نفسه بقيت مستقرة تقريبًا عند 2.8% طوال الفترة التي شملتها الدراسة.

ويرى الباحثون أن استقرار الاستخدام المزدوج، بالتزامن مع انخفاض التدخين وارتفاع استخدام السجائر الإلكترونية، قد يكون متوافقًا مع فرضية انتقال جزء من المدخنين إلى منتجات غير قابلة للاحتراق أو خروجهم من التدخين.

لكن تصميم الدراسة لا يسمح بإثبات هذه العلاقة بشكل مباشر.

وبحسب الباحثين، تشير النتائج بصورة عامة إلى أن استخدام التبغ بين البالغين في الولايات المتحدة يتجه بشكل متزايد بعيدًا عن منتجات التبغ القابلة للاحتراق، وعلى رأسها السجائر، نحو الاستخدام الحصري للمنتجات غير القابلة للاحتراق، وخاصة السجائر الإلكترونية.

الدراسة لا تثبت أن الفيب هو سبب انخفاض التدخين

رغم الأرقام اللافتة، تحتوي الدراسة على مجموعة من القيود التي تمنع استخلاص استنتاج سببي مباشر.

منها، استخدم الباحثون تعريفات مختلفة نسبيًا للتدخين واستخدام السجائر الإلكترونية.

فلكي يصنف الشخص ضمن المدخنين، كان عليه أن يكون قد دخن ما لا يقل عن 100 سيجارة خلال حياته، بينما كان مجرد استخدام السيجارة الإلكترونية مرة واحدة كافيًا للدخول ضمن تعريف مستخدميها في بعض أجزاء التحليل.

كما أن مفهوم «الاستخدام الحالي» كان يشمل الاستخدام اليومي والاستخدام العرضي ضمن الفئة نفسها، وهو ما يقلل من دقة المقارنة بين أنماط الاستخدام المختلفة.

ومن القيود المهمة كذلك أن الدراسة ذات تصميم مقطعي، أي أنها لا تتابع الأشخاص أنفسهم بشكل فردي على امتداد السنوات.

ولهذا لا يستطيع الباحثون التأكيد على أن الشخص الذي توقف عن التدخين هو نفسه الذي بدأ باستخدام السيجارة الإلكترونية.

بمعنى آخر، يمكن للدراسة إثبات وجود اتجاهين متزامنين — انخفاض التدخين وارتفاع الفيب — لكنها لا تستطيع إثبات أن الاتجاه الأول سببه الاتجاه الثاني.

كما يشير الباحثون إلى إمكانية وجود حالات لا يصرّح فيها المشاركون بدقة عن عاداتهم المتعلقة بالتدخين، وهو أمر معروف في الدراسات الاستقصائية، وبالتالي قد تكون معدلات التدخين الحقيقية أعلى قليلًا مما تظهره البيانات.

اتجاه واضح خصوصًا لدى الشباب

رغم هذه القيود، يرى الباحثون أن البيانات تكشف عن تغير مهم في أنماط استهلاك منتجات التبغ في الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2023.

فالاتجاه العام يتمثل في انخفاض استخدام منتجات التبغ القابلة للاحتراق، وهو اتجاه يظهر بصورة أكثر وضوحًا لدى الشباب.

وحذّر الباحثون من المبالغة في تفسير النتائج، لكنهم أشاروا إلى وجود اتجاه إيجابي يتمثل في الانخفاض المستمر لاستخدام منتجات التبغ المدخنة، خصوصًا لدى البالغين الشباب.

وقال كينيث مايكل كامينغز (Kenneth Michael Cummings)، أستاذ وأحد أبرز الباحثين المشاركين في الدراسة، إن استمرار ابتعاد الشباب عن التبغ القابل للاحتراق قد يؤدي على المدى الطويل إلى انخفاض واضح في حالات السرطان المرتبطة بالتدخين.

لكن معرفة الدور الدقيق الذي تلعبه السجائر الإلكترونية في هذا التحول ستحتاج إلى دراسات إضافية تستطيع متابعة المدخنين بشكل فردي ومعرفة ما إذا كانوا بالفعل ينتقلون من السجائر التقليدية إلى الفيب.

المصدر :

1 Kenneth Michael Cummings, Avery Roberson, Colin W Randol, Tracy T Smith, David T Levy, Yoonseo Mok, Steve Cook, Rafael Meza, Trends in adult exclusive and dual use of combustible and non-combustible tobacco products in the United States, JNCI Cancer Spectrum, Volume 10, Issue 4, August 2026, pkag062, https://doi.org/10.1093/jncics/pkag062