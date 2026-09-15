تقدّم DOJO إصدار PUREX 60K Blast Edition: خمس نكهات جديدة لأول جهاز فيب في العالم مزوّد بتقنية INSTA-JUICED

تكساس، الولايات المتحدة — أعلنت DOJO اليوم عن خمس نكهات جديدة ضمن إصدار Blast Edition لجهاز DOJO PUREX 60K، أول جهاز فيب في العالم يعتمد تقنية INSTA-JUICED™. ويركّز الإصدار الجديد على نكهات قوية وزاهية وغنية بالعصارة، وهي: Cherry Lime وStrawberry Lychee Mix وTrio Berry وMango Pineapple وMint Green. وتأتي كل نكهة بتدرّج لوني منعش وكبسولة شفافة تُظهر بوضوح كمية السائل الإلكتروني المتبقية، ليرتفع إجمالي نكهات عائلة PUREX 60K في الولايات المتحدة إلى 17 نكهة.

طابع إصدار Blast Edition: الفاكهة أولًا، وحلاوة متوازنة، ولمسة باردة تجعله خيارًا سهلًا من الصباح حتى وقت متأخر من الليل. تبدأ نكهة Cherry Lime بالكرز الأحمر الناضج مع لمسة من توت العليق، ثم تتبعها فوّارة حادة من الليمون الأخضر تذكّر بمشروب غازي مبرد. تجمع Strawberry Lychee Mix بين الفراولة الحلوة الناضجة تحت أشعة الشمس والليتشي الزهري ذي الملمس الحريري، لتقدّم طابعًا أكثر نعومة. تدمج Trio Berry طبقات من التوت الأزرق وتوت العليق والتوت الأسود في سحبة واحدة عميقة وغنية، تنتهي ببرودة نظيفة ومنعشة. أما Mango Pineapple فتجسّد أجواء الشمس الخالصة، إذ تمزج المانغو الاستوائية الكثيفة بحموضة الأناناس الذهبي. وتقدّم Mint Green نكهة نعناع منعشة بحلاوة تشبه الحلوى، تحافظ على نعومتها من دون أن تصبح لاذعة، وتمنح إحساسًا منعشًا ونقيًا يمكن العودة إليه بين النكهات الأخرى.

مذاق منعش لا يتلاشى. يعود المذاق المميز لإصدار Blast Edition إلى التقنية التي يعتمد عليها. فجهاز PUREX 60K هو أول جهاز فيب في العالم مزوّد بتقنية INSTA-JUICED™ من DOJO، والمبنية على هيكل 0+16 مل حاصل على براءة اختراع. وبدلًا من تشريب الكويل بالسائل منذ مغادرة الجهاز للمصنع، يبقى كامل السائل الإلكتروني بسعة 16 مل محكم الإغلاق داخل خزان شفاف منفصل حتى لحظة تفعيل الجهاز. ففي أجهزة الفيب التقليدية ذات الاستخدام الواحد، يبقى السائل ملامسًا للكويل لأشهر أثناء النقل والتخزين، ما يعرّضه للأكسدة ويفقده حدّة نكهته قبل السحبة الأولى. أما تقنية INSTA-JUICED™ فتحافظ على السائل بعيدًا عن الكويل، لتكون نكهة السحبة الأولى مطابقة للنكهة التي اعتمدها فريق DOJO. والنتيجة هي مذاق أكثر امتلاءً ونقاءً يدوم لفترة أطول، مع جهاز يساعد على الحد من السحبات الجافة منذ البداية.

يتطلب بدء الاستخدام ثلاث خطوات: إزالة حاجز الإحكام الفاصل بين الخزان الشفاف والجهاز، ثم إدخال الخزان في الجهاز بالضغط عليه، وانتظار انتهاء العد التنازلي لمدة 10 ثوانٍ على الشاشة. بعد ذلك، تنطلق النكهة الناعمة والغنية بالعصارة في غضون ثوانٍ.

مصمّم ليدوم. إلى جانب الحفاظ على انتعاش النكهة، صُمّم PUREX 60K لتوفير تجربة استخدام طويلة ونظيفة. وبفضل ما يصل إلى 60,000 سحبة، يمكن الاستفادة بصورة أكبر من كل قطرة في الخزان ذي سعة 16 مل. وتواكب بطارية بسعة 1000 ملّي أمبير ساعة، مع منفذ شحن Type-C، الاستخدام طوال يوم كامل. ويمكن للمستخدمين التبديل بين وضعي أداء بضغطة زر واحدة: وضع ECO لاستخدام يدوم فترة أطول، أو وضع SMART الذي يكيّف أداء كل سحبة لتقديم تجربة فيب أكثر امتلاءً وغنى. كما تُظهر كبسولة Mega Clear مستوى السائل الإلكتروني بوضوح، من دون الحاجة إلى تخمين الكمية المتبقية، فيما يحافظ التصميم فائق المقاومة للتسرب على نظافة الجيوب والحقائب.

يجري حاليًا طرح نكهات DOJO PUREX 60K Blast Edition لدى متاجر الفيب والمتاجر الصغيرة المعتمدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. هذا المنتج مخصص لمستهلكي النيكوتين البالغين من عمر 21 عامًا فما فوق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://www.dojovape.com/purex-60k

نبذة عن DOJO

تلتزم DOJO، المدعومة من VAPORESSO، بتزويد مستخدمي الفيب البالغين بأجهزة مبتكرة وعالية الجودة، تعطي الأولوية للحفاظ على نقاء النكهة ورضا المستخدم من خلال تقنيات متطورة.

DOJO PUREX 60K Blast Edition | لمستهلكي النيكوتين البالغين 21+