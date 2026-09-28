أعلنت سلطنة عُمان عن قواعد جديدة لتحديد السعر المعياري لمنتجات التبغ الخاضعة للضريبة الانتقائية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

وبموجب القرار رقم 206/2026 الصادر عن جهاز الضرائب، تم تحديد حد أدنى للسعر المعياري يبلغ ريالًا عُمانيًا واحدًا لكل 20 سيجارة، فيما حُدد الحد الأدنى للمنتجات المماثلة للتبغ، مثل تبغ الشيشة والتبغ الجاهز للاستخدام، عند 2.5 ريال عُماني لكل 250 غرامًا. كما ينص القرار على احتساب الحد الأدنى لبقية منتجات التبغ على أساس النسبة والتناسب.

ماذا يعني «السعر المعياري»؟

من المهم التمييز بين السعر المعياري وسعر البيع النهائي للمستهلك.

فالقرار لا يحدد سعرًا إلزاميًا لبيع علبة السجائر في المتاجر، وإنما يحدد قيمة دنيا تستخدم كأساس عند احتساب الضريبة الانتقائية. ووفقًا لجهاز الضرائب العُماني، تخضع منتجات التبغ ومشتقاته لضريبة انتقائية بنسبة 100%.

وبالتالي، تهدف القواعد الجديدة إلى وضع حد أدنى موحد للقيمة التي يمكن اعتمادها عند حساب الضريبة، بما يمنع احتسابها استنادًا إلى أسعار معيارية شديدة الانخفاض.

التطبيق يبدأ في أكتوبر

صدر القرار في 7 سبتمبر 2026، ونُشر ضمن العدد 1665 من الجريدة الرسمية العُمانية الصادر في 13 سبتمبر، على أن يبدأ العمل بالقواعد الجديدة في الأول من أكتوبر 2026. كما ينص القرار على إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نظام الضريبة الانتقائية المعمول به في السلطنة، والذي يفرض حاليًا ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشتقاته، وكذلك على أجهزة ومعدات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة فيها.

إلا أن القرار الجديد الخاص بالسعر المعياري يذكر صراحة السجائر ومنتجات التبغ مثل الشيشة والتبغ الجاهز للاستخدام، ولا يتضمن في نصه المنشور سعرًا معياريًا جديدًا محددًا لأجهزة السجائر الإلكترونية أو سوائلها.

في المقابل.. إعفاء منتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين

ويأتي القرار بعد تعديل ضريبي آخر أقرته عُمان في أغسطس الماضي، استبعد بعض المنتجات المخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

ويشمل الإعفاء، وفق القرار رقم 192/2026، منتجات محددة مثل علكة النيكوتين، والأقراص واللصقات المخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى بعض البخاخات وقطرات الأنف والحقن المدرجة ضمن التصنيفات الجمركية المحددة في القرار.

وبذلك ترسم التعديلات الأخيرة مسارين مختلفين في السياسة الضريبية العُمانية: الإبقاء على ضريبة انتقائية مرتفعة على منتجات التبغ والتدخين، مع وضع أساس أدنى جديد لاحتسابها، وفي الوقت نفسه استثناء مجموعة محددة من المنتجات المعتمدة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين من هذه الضريبة.