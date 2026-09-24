نشر مركز التميز لتسريع الحد من مخاطر التدخين (CoEHAR) في نهاية أغسطس ما يصفه بأنه أول توصيات عالمية للإقلاع عن التدخين مخصصة للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني. ورغم وصف مؤلفيها لهذا العمل بأنه «تاريخي»، فإنهم امتنعوا عن اتخاذ موقف بشأن السجائر الإلكترونية بسبب غياب بيانات خاصة بهذه الفئة، في الوقت الذي أوصوا فيه، دون تحفظ، باستخدام دواء كخيار علاجي أول، استنادًا إلى تجربة شاركوا هم أنفسهم في إجرائها، في حين يرتبط بعضهم بعلاقات تمويل مع الشركة المصنّعة له.

مركز CoEHAR يوصي بالفارينيكلين استنادًا إلى تجربته الخاصة

في 28 أغسطس 2026، أعلن Center of Excellence for the acceleration of Harm Reduction (CoEHAR) أنه قاد مبادرة لنشر «أول توصيات عالمية مخصصة للإقلاع عن التدخين لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني».

ووصف المركز هذا العمل بأنه «تاريخي»، معتبرًا أنه «يوفر للأطباء خارطة طريق عملية لجعل الإقلاع عن التدخين جزءًا منهجيًا من رعاية مرضى السكري».

ولا تزال هذه التوصيات حاليًا في مرحلة pre-proof، أي أنها نسخة قُبلت بعد مراجعة الأقران، لكنها لم تخضع بعد للتنسيق النهائي أو المراجعة التحريرية من الناشر.

ونشير إلى هذه النقطة لأن الاطلاع على الوثيقة يكشف عن عدد كبير من الأخطاء. وقد يكون بعضها مرتبطًا بالمرحلة الحالية من النشر، إلا أن أخطاء أخرى يصعب تفسيرها بمجرد كون الوثيقة نسخة أولية. وبما أن CoEHAR اختار التواصل علنًا حول هذا العمل في مرحلته الحالية، فإن النسخة المتاحة على الإنترنت هي التي يستند إليها هذا التحليل.

هذه التوصيات عبارة عن توافق آراء خبراء، أي عملية منظّمة لجمع آراء مهنيين متخصصين والتوصل إلى توصيات مشتركة.

وفي هرم الأدلة العلمية، يقع هذا النوع من الدراسات في مرتبة منخفضة نسبيًا، لأنه لا ينتج بيانات جديدة، بل ينظم النقاش بين مجموعة من الخبراء للوصول إلى موقف مشترك.

ومع أن هذا النوع من العمل قد يكون مفيدًا عند تنفيذه بشكل منهجي، فإن عددًا من النقاط في هذه الوثيقة يثير التساؤلات.

وقد أُنجز العمل من قبل DiaSmokeFree Working Group، الذي تأسس في مارس 2023 بمبادرة من CoEHAR، ويضم 35 خبيرًا من 13 دولة.

ومن خلال اجتماعات حضورية وعن بُعد، وضع الفريق 29 توصية بشأن الإقلاع عن التدخين لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وبحسب تحليلين تلويين كبيرين استشهدت بهما الوثيقة، قد يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تتراوح بين 37 و44%، مع وجود علاقة واضحة بين الجرعة والخطر، واستمرار جزء من الخطر لعدة سنوات بعد الإقلاع.

أما لدى الأشخاص المصابين بالسكري بالفعل، فيرتبط التدخين بزيادة الوفيات من جميع الأسباب بنسبة تتراوح بين 48 و55%، وزيادة الوفيات القلبية الوعائية بين 36 و49%، إضافة إلى أكثر من تضاعف خطر الإصابة بمرض الشرايين الطرفية في الأطراف السفلية.

وتوصيات الخبراء واضحة في هذا الجانب: ينبغي للمدخنين المصابين بالسكري استخدام الفارينيكلين (Varenicline) كعلاج من الخط الأول، مع اعتبار بدائل النيكوتين والبوبروبيون خيارات بديلة.

كما يوصى بالتدخلات السلوكية رغم عدم توفر أدلة حاسمة على فعاليتها تحديدًا لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

أما السجائر الإلكترونية، فقد فضّل المؤلفون عدم إصدار توصية بشأنها.

وإذا كانت رغبة الباحثين في معالجة قضية الإقلاع عن التدخين لدى فئة كثيرًا ما يتم تجاهلها أمرًا إيجابيًا، فإن المنهجية التي قادت إلى هذه التوصيات تثير عدة أسئلة.

منهجية تتجاوز قواعدها الخاصة

يشير المؤلفون أولًا إلى أنهم فكروا في استخدام نظام رسمي لتصنيف مستويات الأدلة، لكنهم تراجعوا عن ذلك لأن مثل هذا النظام كان سيتطلب الاستناد إلى تجارب مضبوطة بدقة، وهي نادرة جدًا لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وهذا بحد ذاته ليس أمرًا غير معتاد، بل هو أحد الأسباب التي قد تبرر اللجوء إلى توافق آراء الخبراء عندما تكون الأدلة المباشرة محدودة.

لكن المشكلة تظهر بعد الاعتراف بأن مستوى الأدلة لا يسمح بتصنيف قوة التوصيات، إذ إن بعض التوصيات صيغت بعد ذلك دون تحفظ، وفي مقدمتها التوصية الأساسية المتعلقة بالفارينيكلين.

إضافة إلى ذلك، لم تُعرض أي استراتيجية واضحة للبحث في الأدبيات ضمن النص الرئيسي.

فاكتفى المؤلفون بالقول إنهم اختاروا الدراسات التي اعتبروها «أساسية»، مع الإحالة إلى ملحق يبدو أنه غير متاح حاليًا.

ومن الشائع أن تكون الملاحق غائبة في مرحلة pre-proof، وقد تُصحح هذه النقطة لاحقًا.

لكن النص الرئيسي نفسه لا يحتوي على معايير واضحة للإدراج أو الاستبعاد، ولا على طريقة مفصلة للتصويت.

ولا نجد سوى عبارة تشير إلى أن الخلافات تمت معالجتها عبر النقاش «بهدف الوصول إلى الإجماع»، من دون توضيح ما إذا تم الوصول إليه بالفعل أو كيف حُسمت نقاط الخلاف.

الفارينيكلين، Pfizer، والمؤلفون أنفسهم

من أبرز النقاط في الوثيقة أن أقوى توصياتها هي استخدام الفارينيكلين كعلاج من الخط الأول.

وتستند هذه التوصية إلى ثلاثة مصادر رئيسية:

تحليل تلوي.

تحليل مجمّع لـ15 تجربة سريرية ممولة من شركة Pfizer.

تجربة عشوائية مضبوطة.

لكن اثنين من هذه المصادر يثيران إشكالات تتعلق بتضارب المصالح أو العلاقة المباشرة بالمؤلفين.

فشركة Pfizer هي الشركة المصنعة للفارينيكلين، ما يجعل تحليل تجاربها الخاصة بحاجة إلى قدر إضافي من الحذر، ولا سيما أن التفوق المسجل للفارينيكلين لدى مرضى السكري لم يعد ذا دلالة إحصائية بعد اثني عشر شهرًا في هذا التحليل.

أما التجربة العشوائية المضبوطة المستخدمة أيضًا كدليل، فقد شارك في توقيعها أربعة من بين المؤلفين التسعة المدرجين في وثيقة التوافق.

وبذلك يستند الفريق جزئيًا إلى دراسة شارك بعض أعضائه أنفسهم في إجرائها.

كما يشير التوافق ذاته إلى أن النساء كن ممثلات بشكل محدود في تلك التجربة، إذ شكّلن نحو 25% فقط من العينة، وأن «تأكيدًا إضافيًا لفعالية وسلامة الفارينيكلين لدى النساء المصابات بالسكري من النوع الثاني قد يكون ضروريًا قبل التوصية بهذا الدواء».

ومع ذلك، جاءت التوصية النهائية باستخدام الدواء دون تحفظ مماثل.

ولا تقف العلاقة مع Pfizer عند هذا الحد.

فـRiccardo Polosa، المؤلف الرئيسي الأخير للوثيقة، ومؤسس CoEHAR ومنسق المشروع، يعلن أنه حصل على تمويلات بحثية بمبادرة الباحثين من الشركة، إضافة إلى عمله مستشارًا لها.

وبالتالي، توصي المجموعة بقوة باستخدام دواء اعتمادًا جزئيًا على تجربة أجراها بعض أعضائها، ضمن سياق توجد فيه علاقات مالية مع الشركة المصنّعة له.

كما يصرّح مساهم آخر، يشار إليه فقط بالأحرف الأولى GC، بتلقي تمويلات من JUUL Labs وAltria وPhilip Morris International وSwedish Match، إضافة إلى امتلاكه حصصًا في JUUL وQnovia، وهي شركة أمريكية تطور علاجًا ببدائل النيكوتين عن طريق الاستنشاق ولا يزال في مرحلة التجارب السريرية.

ويشير أيضًا إلى أن مؤسس Rose Research Center، Jed Rose، أجرى أبحاثًا ساهمت في تطوير الفارينيكلين، المعروف باسم Chantix في الولايات المتحدة وChampix في أوروبا.

ويضم فريق الخبراء كذلك أعضاء على صلة ببيئة الحد من مخاطر التدخين.

فـRiccardo Polosa يصرّح أيضًا بتلقي تمويل من Foundation for a Smoke Free World (FSFW)، وهي مؤسسة أنشأتها شركة Philip Morris International.

كما تعلن Giusy Rita Maria La Rosa أنها حصلت على منحة من برنامج Knowledge Action Change، الممول من Global Action to End Smoking، وهو الاسم الجديد للمؤسسة نفسها.

ويُذكر مساهم ثالث بالأحرف JM على أنه يمتلك حصة غير مباشرة في شركة Sequel Med Tech الأمريكية المتخصصة في معدات السكري.

لكن هذه الأحرف لا تتطابق مع أي من المؤلفين التسعة المدرجين رسميًا، ويُرجح أن تشير إلى أعضاء في مجموعة العمل الموسعة التي تضم 35 شخصًا.

ومع ذلك، لا تقدم الوثيقة أي توضيح يسمح بتحديد هؤلاء الأشخاص أو معرفة الدور الذي لعبوه في صياغة التوصيات.

وبذلك تُعلن روابط مع أربع شركات تبغ أو شركات مرتبطة بمنتجات النيكوتين دون أن يكون من الممكن تحديد أصحاب هذه الروابط أو معرفة مدى مشاركتهم في إعداد التوصيات.

وعلى ما يبدو، لم تؤثر هذه التصريحات المتعلقة بتضارب المصالح على استنتاجات المؤلفين.

ففي الوقت الذي يعترفون فيه بوجود أدلة على فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين لدى عموم السكان، يشيرون أيضًا إلى غياب البيانات الخاصة بمرضى السكري، ويمتنعون بناءً على ذلك عن تقديم أي توصية.

وهذا الحذر يتناقض بشكل واضح مع النبرة الحاسمة المستخدمة عند التوصية بالفارينيكلين.

توصيات تتناقض أحيانًا مع نتائج الوثيقة نفسها

تظهر أيضًا عدة تناقضات داخل الوثيقة.

ففي الملاحظات التلخيصية، يشير المؤلفون إلى أن البيانات القليلة المتوفرة حول فعالية بدائل النيكوتين والبوبروبيون لدى مرضى السكري لا تظهر فعالية واضحة.

ومع ذلك، توصي الوثيقة في الفقرة التالية باستخدام هذين العلاجين كبدائل للفارينيكلين عندما يكون غير متاح أو توجد موانع لاستخدامه.

وينطبق الأمر نفسه على نظائر GLP-1.

فالوثيقة تخلص إلى عدم وجود أدلة سريرية كافية، لكنها تدعو الأطباء رغم ذلك إلى أخذ هذه الأدوية في الاعتبار.

وبالنسبة للأدوات الرقمية، تشير البيانات إلى غياب الأدلة على فعاليتها، لكن المجموعة تقول إنها «قد تحسن نتائج الإقلاع عن التدخين».

أما القسم المخصص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فيشير إلى أن تكلفة الفارينيكلين تمثل عائقًا مهمًا.

ومع ذلك، لا يوصي الخبراء باستخدام السيتيسين (Cytisine)، وهو دواء منافس تصفه الوثيقة نفسها بأنه ذو فعالية مماثلة، وأفضل تحمّلًا، ومعتمد من وكالة الأدوية البريطانية ومن المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية NICE، إضافة إلى كونه أقل تكلفة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويرجع السبب على الأرجح إلى أن الوثيقة تشير إلى عدم وجود دراسات اختبرت السيتيسين تحديدًا لدى المصابين بالسكري.

لكن هذا المنطق يمكن تطبيقه أيضًا على توصيات أخرى.

فالتدخلات السلوكية، على سبيل المثال، أوصي باستخدامها رغم عدم توفر أدلة حاسمة على فعاليتها في هذه الفئة تحديدًا.

أخطاء واقعية متعددة

تتضمن الوثيقة كذلك عددًا من الأخطاء أو التناقضات الرقمية.

من بينها:

في فقرة تتناول انتشار التدخين لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني، تتغير النسبة من 20.8% إلى 22.3% خلال سطرين فقط.

تبلغ نسبة التدخين لدى مرضى السكري 23.2% في إحدى الفقرات، ثم تصبح 16.8% في الفقرة التالية للسنة نفسها.

إحدى الدراسات المشار إليها تقول إن 10 أشخاص من عينة تضم 110 أشخاص يمثلون 70% من العينة.

يشير المؤلفون إلى أن «نتائج هذه الدراسات الثلاث تشير إلى…»، بينما لا يتم وصف سوى دراسة واحدة.

ولا تقتصر المشكلات على ذلك.

فالوثيقة تتضمن أيضًا أرقام أقسام غير مرتبة، وعناوين أعمدة لا تتوافق مع محتواها، وأخطاء أخرى من النوع نفسه.

وقد تكون بعض هذه المشكلات مرتبطة بكون الوثيقة لا تزال في مرحلة pre-proof، لكنها تثير في مجموعها تساؤلات جدية حول جودة النسخة المنشورة حاليًا.

ما الذي تضيفه الوثيقة رغم ذلك؟

لا يعني كل ما سبق أن توافق الخبراء هذا يفتقر تمامًا إلى القيمة.

فالتمويل الرئيسي للمشروع يأتي من مصادر عامة، تشمل وزارة إيطالية وصناديق PNRR، وليس من القطاع الصناعي.

كما أن الوثيقة تحدد في عدد من المواضع بشكل صريح ما هو مثبت علميًا وما لا يزال غير مؤكد، حتى وإن بدت التوصيات النهائية أحيانًا غير منسجمة مع درجة اليقين التي تعترف بها الوثيقة نفسها.

وتقدم أيضًا بعض المعطيات اللافتة.

فعلى سبيل المثال، تشير إلى استطلاع شمل 225 اختصاصيًا في مرض السكري، قال فيه 13.3% فقط إنهم يشعرون بأن لديهم الكفاءة اللازمة لمساعدة المرضى على الإقلاع عن التدخين.

كما أن ربع المشاركين تقريبًا لم يعتبروا التدخين عامل خطر للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

لكن بالنسبة إلى عمل يصفه مؤلفوه بأنه «تاريخي»، ويدّعي تقديم «أول توصيات عالمية مخصصة للإقلاع عن التدخين لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني»، تبدو الوثيقة الحالية أقل قوة مما يوحي به هذا الوصف.

المصدر :

1 Walicka, M., Russo, C., Ceriello, A., George, J., Campagna, D., Misra, A., La Rosa, G. R. M., Sammut, R., & Polosa, R. (2026). International consensus recommendations for smoking cessation in type 2 diabetes from the DiaSmokeFree Working group. Diabetes Research and Clinical Practice, 113528. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2026.113528