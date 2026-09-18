يأتي بود VPrime 2 كأحدث إصدار من شركة OXVA، مع سعة أكبر للخرطوشة وبطارية أقوى مقارنة بالإصدار السابق. صُمم الجهاز لتقديم تجربة فيب مباشر تبدأ من السحبة المقيّدة وصولًا إلى سحبة أكثر انفتاحًا، مع سهولة واضحة في الاستخدام وأداء مريح.

بود مخصص للفيب المباشر

صُمم بود VPrime 2 بشكل أساسي لمحبي الفيب المباشر، من السحبة المباشرة المقيّدة وحتى السحبة الأكثر انفتاحًا وقوة. الجهاز سهل الاستخدام، ومع بطارية كبيرة وخرطوشة بسعة 6 مل، يمكن استخدامه لفترات طويلة دون الحاجة إلى التفكير باستمرار في إعادة شحن البطارية أو تعبئة السائل الإلكتروني.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

بود VPrime 2 … أداء قوي وبخار كثيف

على أحد جانبي بود VPrime 2 يوجد مفتاح منزلق لقفل الجهاز، أو بشكل أدق لقفل زر التشغيل المستخدم لإنتاج البخار. حتى عند تفعيل القفل، يبقى بالإمكان استخدام الجهاز من خلال السحب التلقائي بمجرد الاستنشاق. كما يمكن الدخول إلى إعدادات الجهاز أثناء تفعيل القفل وتغيير الثيم أو القدرة وغيرها من الخيارات. كنا نفضل وجود قفل كامل للجهاز، رغم أن احتمال حدوث عدة ضغطات متتالية عن طريق الخطأ خلال فترة قصيرة يظل محدودًا.

يأتي البود أيضًا مع وسائل الحماية المعتادة، بالإضافة إلى بعض الوظائف الإضافية. فعند استخدام زر التشغيل، يستطيع الجهاز اكتشاف ما إذا كان المستخدم يقوم بالاستنشاق بالفعل. وإذا لم تكن قوة السحب كافية، يقوم الجهاز بإيقاف التشغيل تلقائيًا للحماية. لذلك فإن احتمال أن يبدأ الجهاز في إنتاج البخار داخل الجيب عن طريق الخطأ يظل منخفضًا جدًا، حتى في حال نسيان تفعيل القفل.

على الجانب المقابل يوجد شريط تحكم متحرك يسمح بتعديل كمية الهواء التي تصل إلى الكويل، وبالتالي التحكم بشكل مباشر في طبيعة السحبة. كلما تم فتح تدفق الهواء أصبحت السحبة أكثر انفتاحًا، بينما يؤدي تقليل كمية الهواء إلى الحصول على سحبة أكثر ضيقًا. ومع ذلك، يبقى بود VPrime 2 مخصصًا للفيب المباشر بدرجات متفاوتة من التقييد والانفتاح، بحسب القدرة المستخدمة والخرطوشة المركبة.

في أسفل الجهاز يوجد منفذ USB-C يتيح الشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 3400 مللي أمبير. وهي سعة كبيرة جدًا بالنسبة لجهاز بود، وتمنحه مدة تشغيل قادرة على منافسة بعض الأجهزة التي تتكون من مود وتانك Clearomizer. هذه البطارية الكبيرة تفسر أيضًا الوزن المرتفع نسبيًا للجهاز، والذي يصل إلى نحو 150 غرامًا.

شاشة الجهاز واضحة ومضيئة، وتعرض المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها المستخدم، مثل القدرة المحددة، ومستوى شحن البطارية، ووضع الفيب المستخدم وغيرها من البيانات.

يمكن لجهاز VPrime 2 الوصول إلى قدرة قصوى تبلغ 60 واط.

الإعدادات سهلة ولا تتطلب الكثير من التعقيد، كما يتم شرحها بشكل واضح في دليل الاستخدام وعلى عبوة الجهاز. ومن خلال أربع ضغطات متتالية على الزر يمكن التنقل بين وضعي التشغيل، بحيث يستخدم الجهاز جزءًا واحدًا من الـMesh في وضع ECO أو الـDual Mesh بالكامل في وضع BOOST. تشبه هذه الفكرة أوضاع Eco وBoost الموجودة في أجهزة أخرى، حيث يسمح وضع ECO بالحصول على استهلاك أقل، بينما يقدم وضع BOOST أداءً أقوى وبخارًا أكثر كثافة. أما باقي وظائف الجهاز فهي تقليدية وسهلة الاستخدام.

يأتي بود VPrime 2 مع خرطوشتين من نوع VPrime Dual Mesh. الأولى مزودة بكويل بقيمة 0.4 أوم وتعمل ضمن نطاق قدرة يتراوح بين 28 و60 واط، بينما تأتي الثانية بكويل بقيمة 0.6 أوم وتعمل بين 20 و50 واط.

تبلغ سعة الخرطوشة 6 مل، وهي سعة مناسبة جدًا لجهاز مصمم للاستخدام مع الفيب المباشر.

أما على مستوى أداء الفيب، فيقدم VPrime 2 جودة نكهات ممتازة. ومن خلال الاختيار بين تشغيل جزء واحد من الـMesh أو استخدام الـDual Mesh بالكامل، يمكن الحصول على تجربتين مختلفتين من حيث القوة وكثافة البخار من دون الحاجة إلى تغيير الخرطوشة. وهي نقطة إيجابية، لأنها تسمح للمستخدم بتعديل أسلوب الفيب بحسب رغبته باستخدام الخرطوشة نفسها.

ومع خرطوشة بسعة 6 مل، لا يحتاج المستخدم إلى إعادة تعبئة السائل الإلكتروني بشكل متكرر. كما تسمح البطارية بسعة 3400 مللي أمبير بجلسات استخدام طويلة دون الحاجة إلى التفكير باستمرار في إعادة الشحن.

بفضل سهولة الاستخدام والأداء الجيد، يقدم بود VPrime 2 تجربة ممتعة للمستخدمين الذين يفضلون الفيب المباشر المقيّد، وكذلك لمن يبحث عن سحبة أكثر انفتاحًا وإنتاج كمية أكبر من البخار.