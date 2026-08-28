يتكوّن طقم Gozee Nex من شركة Innokin من مود ببطارية مدمجة بسعة 3300 مللي أمبير، وتانك بسعة 3.5 مل. ويتيح استخدام الفيب بأسلوب الفيب المباشر أو غير المباشر بفضل الكويلات المتوافقة معه. لكن بعض النقاط تثير تساؤلات حول جودة تنفيذ الطقم بشكل عام.

طقم Gozee Nex … جيد تقريبًا

من الناحية النظرية، يبدو طقم Gozee Nex جذابًا بفضل سهولة استخدامه وتصميمه اللافت، لكننا بقينا نشعر بأن شيئًا ما ينقصه. فهو يعمل بالفعل، لكن بعض التفاصيل تفتقر إلى العناية وتترك انطباعًا بأن المنتج غير مكتمل. كما أنه يتمتع ببطارية ذات سعة جيدة ولا يتطلب معرفة كبيرة بعالم الفيب من أجل استخدامه.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

نكهات ممتازة ولكن…

يمكن للجزء العلوي من المود استقبال كليروميزر بقطر يصل إلى 22.5 ملم دون أن يبرز خارج الحواف. وقد صُمم طقم Gozee Nex للاستخدام مع تانك Go Z Nex المرفق داخل العلبة. كما أن نقطة التوصيل مثبتة على نابض لضمان اتصال دائم.

في أسفل المود، يوجد زر يسمح بتشغيل الجهاز وإيقافه بسهولة كبيرة. وهنا نتجنب عمليات الضغط المتتالية المعتادة. وجود زر بسيط عملي أكثر، خصوصًا عند حمل المود في الجيب أو الحقيبة.

في الواجهة الأمامية، نجد تصميمًا تقليديًا يضم زر التشغيل، وشاشة، وزرين لضبط الإعدادات، إضافة إلى منفذ USB-C لشحن البطارية المدمجة بسعة 3300 مللي أمبير. كل شيء هنا تقليدي وبسيط وفعّال. كما أن تجميع الأجزاء المختلفة لا يعاني من أي عيوب واضحة، والانطباع البصري جميل ويعكس مستوى جيدًا من الجودة.

تعرض الشاشة الملونة المعلومات الأساسية، مثل القدرة المختارة، وقيمة المقاومة، وعدد السحبات، وبالطبع نسبة شحن البطارية. كما أن الوصول إلى القوائم بسيط. يكفي الضغط على الزرين الموجودين أسفل الشاشة لاختيار بعض الخيارات. ولا يحتوي المود سوى على وضع Watts. ويمكن اعتبار الرغبة في تبسيط الوظائف إلى أقصى حد نقطة إيجابية، حتى يكون الجهاز متاحًا لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، وخصوصًا المبتدئين. لكن ما يمكن اعتباره بساطة، نراه أيضًا نقصًا في توجيه المستخدم.

يمكن للمستخدم ضبط القدرة حتى 60 واط، لكن لا يوجد أي وضع من نوع Smart يقترح نطاق الاستخدام الأمثل بحسب المقاومة المستخدمة. المستخدم الخبير قد يجد ما يناسبه، لكن من غير المؤكد أن المبتدئ لن يقع في الخطأ. فاحتمال ضبط المود على قدرة أعلى بكثير من المناسبة يظل واردًا. كما لا توجد أي إمكانية لتخصيص الشاشة.

يأتي تانك Go Z Nex المرفق بسعة 3.5 مل. وهو تقليدي في تصميمه. كما أن الخزان مصنوع بالكامل من البلاستيك، وسنعود إلى هذه النقطة لاحقًا. أما المبسم فهو من نوع 510 ويمكن استبداله بأي نموذج تقليدي من اختيار المستخدم. و يأتي مبسم ثانٍ بفتحة أوسع، مخصص أكثر للفيب المباشر المقيّد.

تتم عملية التعبئة عن طريق تحريك الجزء العلوي من التانك، الـ Top Cap، والمشار إليه بعلامة مثلث. وتسمح فتحة التعبئة باستخدام معظم رؤوس عبوات السائل الإلكتروني. لكن نظام الانزلاق مرن أكثر من اللازم ولا يوفر مقاومة كافية تمنع الفتح غير المقصود. كنا نفضّل وجود نظام معدني أكثر صلابة.

يوجد نظام التحكم بتدفق الهواء في الجزء السفلي من التانك. وخلال اختباراتنا، لم نلاحظ أي تسرب أو ترشح ملحوظ. عند فتح نافذة تدفق الهواء بالكامل، يصبح السحب مباشرًا لكنه يظل مقيّدًا ومناسبًا لتجربة فيب مباشر. وعلى العكس، عندما يتم تقليل الفتحة، يصبح السحب أكثر ضيقًا وملاءمة للفيب غير المباشر.

يأتي الطقم مع كويلين بمقاومتين. كويل Z Coil بقيمة 0.8 أوم للاستخدام بين 15 و18 واط، وكويل Z Coil بقيمة 0.3 أوم للاستخدام بين 30 و40 واط. تتمتع كويلات Z Coil بسمعة جيدة وتقدم نكهات ممتازة. سواء تم استخدام سوائل إلكترونية بنكهات الفواكه، أو النكهات المعقدة الغنية، أو التبغ، نحصل على نتائج ممتازة من حيث وضوح النكهة وطيفها.

إذا كان طقم Gozee Nex مخيبًا للآمال في بعض النقاط، فإن النكهات بالتأكيد ليست من بينها.