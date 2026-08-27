تُعد سلسلة Xros من شركة Vaporesso واحدة من أكثر سلاسل أجهزة البود انتشارًا في عالم الفيب. وفي فصل الصيف، قد يكون من المناسب التوقف عند نسخة صغيرة وخفيفة يمكن حملها بسهولة أثناء السفر. يأتي بود Xros 6 Mini بحجم مدمج، مع احتفاظه بالكثير من خصائص الإصدار الأكبر Xros 6.

بود Xros 6 Mini … النسخة المصغرة

يأتي بود Xros 6 Mini بحجم أصغر من جهاز Xros 6 التقليدي، لكن سعة بطاريته لا تختلف عنه كثيرًا. فهو مزود ببطارية بسعة 1600 مللي أمبير، مقابل 1800 مللي أمبير في Xros 6، وهي سعة جيدة جدًا مقارنة بحجمه الصغير. الجهاز بسيط للغاية في الاستخدام ويقدم نكهات ممتازة. باختصار، هو بود مناسب للعطلات يجمع بين الحجم المدمج والكفاءة.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

البساطة والكفاءة

يعتمد Xros 6 Mini تصميمًا بسيطًا وهادئًا. لا توجد شاشة ولا مجموعة من أضواء LED الملونة، بل يقتصر التصميم على اسم الشركة المصنعة على أحد الجانبين وشعار صغير على الجانب الآخر. النتيجة جهاز غير ملفت وسهل الاستخدام إلى حد كبير. ويتم إنتاج البخار بمجرد السحب، من دون الحاجة إلى الضغط على أي زر.

على أحد جانبي بود Xros 6 Mini يوجد منفذ USB-C يسمح بالشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1600 مللي أمبير. وهي سعة مريحة بالنظر إلى حجم الجهاز، وتتيح فترات استخدام طويلة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. كما يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. لكن من المهم الإشارة إلى أن العلبة لا تتضمن كابل شحن، وهي نقطة نأسف لغيابها. كما توجد شريحة LED صغيرة مدمجة بشكل غير لافت أسفل هيكل الجهاز، وتتيح معرفة مستوى البطارية المتبقي.

على الجانب المقابل، يوجد زر صغير للتحكم في تدفق الهواء الذي يبرد المقاومة المدمجة داخل الكارتريدج. كلما تم فتح مسار الهواء بشكل أكبر، أصبحت السحبة أكثر تهوية واقتربت من نمط السحب المباشر المقيد RDL. أما عند تقليل تدفق الهواء، تصبح السحبة أكثر ضيقًا وقربًا من تجربة السيجارة التقليدية، أي بنمط السحب غير المباشر MTL. البخار لا يصبح ساخنًا، كما أن ضبط تدفق الهواء سهل ولا يتغير من تلقاء نفسه عند وضع الجهاز في الحقيبة أو الجيب، ما يساعد على الحفاظ على تجربة سحب ثابتة في كل مرة.

يأتي Xros 6 Mini مع كارتريدج واحد من سلسلة Xros بمقاومة 0.6 أوم. تبلغ سعته 3 مل، وهي سعة أصبحت شائعة جدًا في السوق بالنسبة إلى الأجهزة من هذا الحجم. المقاومة مدمجة ومثبتة داخل الكارتريدج.

تأتي النكهات واضحة ومحددة بشكل ممتاز. وقد حصلنا على نتائج جيدة جدًا مع السوائل الإلكترونية ذات نكهات الفاكهة، بفضل البخار البارد إلى الفاتر الذي ينتجه الجهاز. ومع السوائل ذات النكهات المنثولية، كانت النتيجة دقيقة بنفس القدر. في المجمل، نحن أمام بود مدمج وغير ملفت ننصح به بسبب سهولة استخدامه وسعره المعقول.