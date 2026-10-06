أطلقت شركة NION في المملكة المتحدة شرائح نيكوتين قابلة للذوبان، مقدّمةً إياها كبديل لأكياس النيكوتين، التي تُسوَّق بدورها كبديل للتبغ. وهو ما يطرح سؤالًا مثيرًا للاهتمام: هل يحتاج البديل نفسه إلى بديل آخر؟

القصة لا تنتهي؟

في نهاية سبتمبر 2026، دخلت علامة NION السوق البريطانية بمنتج جديد يتمثل في شرائح رقيقة من النيكوتين قابلة للذوبان، توضع تحت الشفة بطريقة تشبه إلى حد كبير استخدام أكياس النيكوتين.

لكن الاختلاف الرئيسي هو أن هذه الشرائح تذوب داخل الفم، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى إخراجها بعد الاستخدام، كما لا يبقى كيس مستعمل يتوجب التخلص منه.

وبفضل حجمها الأصغر، يمكن كذلك وضع الشرائح في عبوة صغيرة ومدمجة، ما يجعل حملها أكثر سهولة.

وتتوفر شرائح NION بثلاثة مستويات مختلفة من النيكوتين هي 1 و3 و6 ملغ. وقد جرى ربط كل مستوى منها بدرجة قوة مقابلة في أكياس النيكوتين، من الأقل إلى الأعلى.

كما أن معظم شهادات وتجارب المستخدمين التي تعرضها العلامة التجارية على موقعها الرسمي تقارن المنتج مباشرةً بأكياس النيكوتين.

وتقدم NION منتجها على أنه ابتكار جديد، رغم أن شرائح النيكوتين ليست منتجًا غير مسبوق في السوق. فقد طرحت علامات تجارية أخرى منتجات مشابهة من قبل، من بينها Melta وLost Mary، إلى جانب الشركة السويدية Nicoccino.

وترافق إطلاق المنتج الجديد مجموعة من العمليات الترويجية.

فعلى سبيل المثال، يمكن للعملاء الذين يعيدون عبوة فارغة من أكياس النيكوتين الحصول على عبوة مجانية من شرائح NION.

كما تنظم الشركة سحبًا على جوائز تتضمن وجبات في مطاعم راقية، إضافة إلى توزيع عينات مجانية من المنتج في الحانات والنوادي وأماكن العمل وحتى في الشوارع.

لكن المنتج يطرح سؤالًا أوسع من مجرد طريقة استخدامه.

فأكياس النيكوتين غالبًا ما تُقدَّم باعتبارها بديلًا للتبغ، أو في بعض الحالات بديلًا للسجائر الإلكترونية. أما اليوم، فتُطرح شرائح النيكوتين القابلة للذوبان باعتبارها بديلًا لأكياس النيكوتين نفسها.

وهنا يظهر السؤال: هل يحتاج البديل بدوره إلى بديل آخر؟

الإجابة أكثر تعقيدًا مما قد يبدو للوهلة الأولى.

مسألة توازن

من وجهة نظر بعض الحكومات، قد يُنظر إلى الانتشار المتزايد للمنتجات المحتوية على النيكوتين باعتباره مشكلة بحد ذاته.

في فرنسا مثلًا، لا يقتصر التشريع الذي أدى إلى حظر أكياس النيكوتين على هذه المنتجات وحدها.

فالمرسوم رقم 2025-898 الصادر في 5 سبتمبر 2025 يستهدف منتجات النيكوتين المخصصة للاستخدام الفموي بشكل واسع، بما في ذلك المنتجات التي تأتي على شكل أكياس مقسمة أو أكياس مسامية أو معجون أو حبيبات أو سوائل أو علكة أو أقراص للمص أو شرائح، أو أي مزيج من هذه الأشكال.

والهدف من هذا النهج يبدو واضحًا: فالمشرّع لا يريد فقط منع أكياس النيكوتين، بل يريد أيضًا منع ظهور منتجات بديلة يمكن أن تؤدي الوظيفة نفسها بطريقة مختلفة.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم هذا المنطق.

فعندما تقرر جهة تنظيمية إخراج منتج معين من السوق، فمن الطبيعي ألا ترغب في أن يظهر في اليوم التالي منتج آخر يؤدي الدور نفسه تقريبًا.

لكن شرائح النيكوتين القابلة للذوبان تطرح في الوقت نفسه سؤالًا آخر: إلى أين يمكن أن يصل هذا الأمر؟

إذا كانت أكياس النيكوتين تُطرح باعتبارها بديلًا لمنتجات أخرى، ثم تظهر الشرائح باعتبارها بديلًا للأكياس، فهل يمكن أن نشهد مستقبلًا منتجًا جديدًا يُسوّق باعتباره بديلًا للشرائح؟

ومن ثم قد يظهر بديل لهذا البديل، وهكذا تستمر الدائرة.

ويبدو أن السلطات العامة أخذت هذا الاحتمال في الحسبان، ولذلك صيغ المرسوم الفرنسي بطريقة واسعة يفترض أن تمنع هذا النوع من الانتشار المستمر لأشكال جديدة من منتجات النيكوتين.

لكن لهذا المنطق نقطة ضعف مهمة.

فهو لا يميز بين أنواع الاستخدام المختلفة.

إذ يعامل المدخن الذي يستبدل السجائر بأكياس النيكوتين بالطريقة نفسها التي يعامل بها شخصًا يستخدم الأكياس بالفعل ثم يحصل على شريحة نيكوتين خلال سهرة في أحد الحانات.

وبهذه الطريقة يصبح تعدد المنتجات هو المشكلة في حد ذاته، في حين أن السؤال الأهم قد يكون في الواقع: ما الذي يحل هذا المنتج محله؟

والرد على سؤال «إلى أين يمكن أن يصل الأمر؟» بحظر شامل يعني التخلي عن هذا التمييز بالكامل.

لذلك، فإن المشكلة الأساسية لا تكمن بالضرورة في عدد الأشكال المختلفة لمنتجات النيكوتين، بل في الأشخاص الذين تستهدفهم هذه المنتجات والطريقة التي تُستخدم بها.

فمنح المدخنين مجموعة واسعة من الخيارات التي قد تساعدهم على استبدال التدخين ببدائل أقل ضررًا يمكن اعتباره أمرًا إيجابيًا.

وفي الوقت نفسه، لا توجد مشكلة جوهرية بحد ذاتها في أن يستبدل مستخدم أكياس النيكوتين تلك الأكياس بشرائح قابلة للذوبان.

التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد التوازن المناسب: الحد من السباق المستمر لإطلاق أشكال جديدة من منتجات النيكوتين، من دون الوصول في المقابل إلى حظر منتجات قد تساعد بعض المدخنين على الابتعاد عن السجائر التقليدية.