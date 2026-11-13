وداعًا للبودات المغلقة؟

ثورة صغيرة تتحضّر في أوروبا: اعتبارًا من 18 فبراير/شباط 2027، يجب أن تتيح المنتجات المزوّدة ببطارية مدمجة إمكانية استبدالها، بهدف إطالة عمرها.

ترد هذه القاعدة في المادة 11 من اللائحة الأوروبية (EU) 2023/1542 المتعلقة بالبطاريات ونفايات البطاريات. وتنطبق اللائحة على البطاريات المطروحة في السوق الأوروبية، سواء صُنعت داخل الاتحاد أو استُوردت، وسواء بيعت منفصلة أو مدمجة في جهاز.

لكن هذه القاعدة لا تنطبق على المنتجات المطروحة في السوق قبل هذا التاريخ، كما توضح المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية: إذ يمكن مواصلة بيع الوحدات التي سبق طرحها حتى نفاد المخزون.

ويطرح الاتحاد الأوروبي هدفين: مكافحة التقادم المبرمج عبر إطالة عمر الأجهزة، وتسهيل استرجاع المواد مثل الليثيوم وإعادة تدويرها.

تستهدف القاعدة المنتجات التي تحتوي على بطارية محمولة، ومنها الكثير من الأجهزة الإلكترونية والمنتجات الاستهلاكية اليومية: بعض الحواسيب المحمولة، والسجائر الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن، والأجهزة الإلكترونية الصغيرة، وبعض الأدوات والمعدات العاملة بالبطارية، والسماعات، والإكسسوارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، مع مراعاة الاستثناءات. أما الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي تُقدَّم غالبًا على أنها الهدف الرئيسي، فهي حالة خاصة: إذ توضح المفوضية أن متطلبات لائحة التصميم البيئي الخاصة بالهواتف والأجهزة اللوحية هي التي تُطبَّق عليها في ما يتعلق بإزالة البطارية.

البطارية كاملة

يجب أن يكون استبدال البطارية بأكملها ممكنًا: فبحسب المبادئ التوجيهية للمفوضية، يشمل الالتزام البطاريات الكاملة وليس الخلايا المنفردة.

ودليلًا على العناية التي صيغ بها النص، فهو يحدد المقصود بالبطارية «القابلة للاستبدال» في هذا السياق: يجب أن يكون استبدالها ببطارية متوافقة ممكنًا دون التأثير على عمل الجهاز أو أدائه أو سلامته.

وإذا تطلّبت العملية أدوات، فيجب أن تكون متوفرة تجاريًا. ولا يُسمح بالأدوات المتخصصة إلا إذا قُدّمت مجانًا مع المنتج، فيما تُمنع الأدوات الحصرية الخاصة بالشركة المصنّعة.

كما يجب أن تتم الإزالة دون حرارة ودون مذيبات، ودون الحاجة إلى خبرة مهنية خاصة. لكن على أرض الواقع، ينبغي لمتاجر الفيب أن تتوقع توافد مستخدمين يجدون صعوبة في التعامل مع هذه التقنية.

وستقع على عاتق المصنّعين التزامات أخرى إلى جانب ما سبق: يجب أن يُصمَّم الجهاز خصيصًا ليسمح باستبدال البطارية، وأن يُرفق بتعليمات واضحة ومعلومات سلامة حول الإزالة والاستبدال، تكون متاحة أيضًا عبر الإنترنت.

متطلبات صارمة

والأهم أن الأجهزة يجب أن تقبل بطارية متوافقة، لا قطعة حصرية للمصنّع فقط. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها: إذ يمكن تقنيًا للمصنّع أن يزوّد البطارية بنظام إلكتروني للتعرّف عليها، يتوقف الجهاز عن العمل في غيابه. وبموجب المادة 11، لم يعد مسموحًا باستخدام البرمجيات لعرقلة استبدال البطارية، وتذكر المبادئ التوجيهية للمفوضية «ربط القطع» (parts pairing) مثالًا على ذلك. ورغم أن هذه الممارسة هامشية، بل تكاد تكون معدومة في عالم الفيب، فإن النص يستبقها.

كما يجب أن تبقى البطاريات المتوافقة متاحة كقطع غيار لمدة خمس سنوات على الأقل بعد طرح آخر وحدة من الطراز في السوق. وبالنظر إلى السرعة التي تختفي بها كويلات بعض الأجهزة الجديدة من الأسواق، قد يزعج ذلك بعض المصنّعين.

وأخيرًا، يجب تزويد المستهلك بمعلومات واضحة حول إعادة تدوير بطاريته. فهل تكون هذه فرصة لقطاع الفيب كي ينظّم نفسه أخيرًا في هذا الملف؟ بعض الدول سبقت ذلك، مثل ألمانيا التي ألزمت المتاجر باسترجاع أجهزة الفيب المستعملة مجانًا.

عهد جديد؟

لا تذكر المادة 11 الفيب بالاسم، لكن السجائر الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن تدخل بوضوح ضمن نطاقها، كما تشير المبادئ التوجيهية للمفوضية إلى السجائر الإلكترونية بوصفها مصدرًا للحرائق في منشآت معالجة النفايات. لذلك سيكون القطاع على الأرجح تحت المراقبة عن كثب.

توجد بالطبع استثناءات، لكن أيًّا منها لا يخص الفيب. فقد كان النص الأصلي يستثني أساسًا الأجهزة القابلة للغسل وبعض الأجهزة الطبية، ثم وسّعت لائحة مفوّضة سارية منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 هذه القائمة إلى ثماني فئات، من بينها الساعات الذكية والألعاب الكهربائية، دون أي ذكر للفيب. يا للأسف، كنا متشوقين لرؤية سُمك دليل استبدال بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

أما السيارات الكهربائية، فتخضع لقواعد خاصة بها. ويمكن للأجهزة المصممة للعمل في بيئات رطبة، مثل ماكينات الحلاقة وآلات التشذيب ومنظفات الأرضيات، أن تحصر استبدال البطارية في المهنيين المستقلين، لأسباب سلامة مفهومة.

وإن كان هذا الإجراء لن يقلب مشهد الفيب رأسًا على عقب، فقد يضرّ ببعض فئات الأجهزة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة، وربما يفسّر بالفعل ندرة الإصدارات الجديدة في الأشهر الأخيرة. هل سيعيد خلط الأوراق؟ لا شيء مستحيل.