تحت السطح

لا عمليات إطلاق نار مدوّية، ولا استعراضات تهدف إلى السخرية من السلطات، ولا نقاط تجمّع مثل “تلّة الكراك” الشهيرة في باريس، ومع ذلك تثير المخدرات الاصطناعية قلق السلطات.

يدقّ أحدث تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات (EUDA، المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان سابقًا) ناقوس الخطر بشأن المؤثرات العقلية الجديدة القابلة للتبخير. ووفقًا للوكالة، لا تزال المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الجزيئات الناشئة مجهولة إلى حدّ كبير، لكن بعضها يعرّض المستهلكين بالفعل لحالات تسمّم خطيرة، وأحيانًا مميتة.

ويشير التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في تبخير السوائل الإلكترونية المحتوية على قنّبينات اصطناعية، وإلى تزايد غشّ المنتجات منخفضة المحتوى من رباعي هيدروكانابينول (THC) أو منتجات الكانابيديول (CBD) بهذه المواد نفسها، ما يجعل التعرّض لها أمرًا يصعب على المستخدم توقّعه.

وتسبّبت القنّبينات الاصطناعية أيضًا في حالات تسمّم جماعي. فمنذ سبتمبر 2025، شهد إقليم مورافيا-سيليزيا في التشيك موجة تسمّم بقنّبين اصطناعي بيع في السوق السوداء على شكل خليط عشبي يُدخَّن: 24 شخصًا تعرّضوا للتسمّم وتوفّي رجلان. وفي عام 2026، رصدت السلطات الصحية التشيكية أيضًا مادة MDMB-PINACA، وهي قنّبين اصطناعي محظور، في منتجات تُباع في المتاجر على أنها قنّب أو CBD.

وفي سبتمبر الماضي، نُقل ثلاثة تلاميذ في مدرسة ثانوية مهنية في منطقة نور-با-دو-كاليه شمال فرنسا إلى المستشفى لفترة وجيزة، بعدما سحبوا أنفاسًا من سيجارة إلكترونية أحادية الاستخدام “معدَّلة” قدّمها لهم زميل. وحتى كتابة هذه السطور، كان محتواها الدقيق لا يزال قيد التحليل.

قلق دولي

في أغسطس 2026، أعلنت هيئة الخدمات الصحية الإيرلندية (HSE) عن رصد قنّبينات عالية الخطورة، منها HHC ومركّبات شبه اصطناعية مشابهة، إضافةً إلى قنّبينات اصطناعية قوية، في سجائر إلكترونية وسوائلها ومنتجات غذائية تُباع في المتاجر وفي السوق السوداء، وأحيانًا بملصقات تشير إلى أنها CBD. ويُعدّ HHC مادة خاضعة للرقابة في إيرلندا منذ مارس 2026. وقد رُبطت هذه المنتجات بآثار جانبية حادّة وصلت إلى نوبات ذهان وحالات دخول إلى المستشفى. وأمام سرعة ظهور هذه المؤثرات العقلية الجديدة، تدعو السلطات الصحية إلى تشريعات أكثر مرونة وملاءمة للحدّ من المخاطر المرتبطة بها.

ولا بدّ من التمييز بين سوقين: الأولى هي سوق المخدرات التي تُباع خفيةً. لا يُطرح هنا سؤال المشروعية من عدمها (نعود إلى المسائل القانونية أدناه)، فأنماط التوزيع والاستهلاك هي أنماط الاتجار غير المشروع.

أما السوق الثانية فأكثر خصوصية: إنها تعمل في العلن. إنها سوق “المنشّطات القانونية”. وهنا لا بدّ من قليل من القانون.

كيمياء قانونية

في فرنسا، لا يعني غياب حظر صريح لجزيء ما أنه قانوني بالضرورة. فالمواد المصنّفة مخدّرات مدرجة في قائمة رسمية تحدّثها بانتظام الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية (ANSM)، لكن السلطات تستطيع أيضًا حظر عائلات كاملة من المركّبات الكيميائية لمنع المصنّعين من الالتفاف على القانون عبر تعديل طفيف لمادة محظورة أصلًا. وبالتالي، قد يكون جزيء مجهول لدى عامة الناس خاضعًا بالفعل لتصنيف عام، حتى وإن لم يظهر اسمه التجاري بوضوح في القوائم.

ومن جهة أخرى، قد يظلّ منتج غير مصنّف ضمن المخدّرات خاضعًا لأنظمة أخرى: وضع المؤثرات العقلية، أو القواعد المطبّقة على الأدوية، أو سلامة المنتجات الاستهلاكية، أو قواعد الملصقات، أو مكافحة الغشّ.

لكن الكيمياء أسرع من القانون: فبإمكان شخص ملمّ بالموضوع اليوم أن يبتكر، بالسهولة نفسها التي يعدّل بها جزيئًا، جزيئًا جديدًا ذا آثار مشابهة لا ينتمي إلى أي عائلة.

وتثير هذه المنطقة الرمادية قلقًا خاصًّا في ما يتعلّق بالسوائل الإلكترونية والقنّبينات الاصطناعية، التي تُباع أحيانًا على أنها CBD أو “خالية من THC” أو منتج يُزعم أنه قانوني، في حين أنها مؤثّرة عقليًا بوضوح، لكنها لم تُصنَّف بعد. وقد تختلف تركيبتها الفعلية عن تلك المعلنة، بينما يتغيّر وضعها القانوني بسرعة مع كل قرار جديد تصدره ANSM.

السيجارة الإلكترونية ناقلًا

لكن لماذا أصبحت السيجارة الإلكترونية الوسيلة المفضّلة لهذه المخدرات؟ لأسباب متعدّدة، كلّها بسيطة جدًا.

السبب الأول أن هذه المنتجات تستهدف الشباب أساسًا. والشباب يحصلون بسهولة على السجائر الإلكترونية، كما بيّنّا في ملفّ سابق، وهم معتادون على هذا المنتج.

وتتميّز السيجارة الإلكترونية أيضًا بأنها غير لافتة للنظر. فهذه المنتجات عديمة اللون والرائحة، ولا يمكن لأي جهة رقابية تشاهد مستخدمًا أن تميّز، من دون تحليل، ما تحتويه السيجارة الإلكترونية: منتج قانوني أم غير قانوني، نيكوتين أم قنّبين اصطناعي؟

وأخيرًا، تعمل السجائر الإلكترونية بـالبروبيلين غليكول، وهو مذيب مثالي للمخدرات الاصطناعية.

وبعيدًا عن المخاطر على الصحة العامة، ثمّة خطر حقيقي أيضًا على صورة السيجارة الإلكترونية، الحقيقية منها، المخصّصة للإقلاع عن التدخين والحدّ من المخاطر، في حين أن الأمر يتعلّق هنا بتحويلها عن غرضها، أو، باستخدام المصطلح الدقيق، بسوء استخدامها.

قلق المختصّين

ديفيد سان-فانسان أخصائي نفسي في المستشفى الجامعي في روان، ومرجع في مجال التبغ والإدمان لدى “اتحاد الإدمان” (Fédération Addiction)، وهو أيضًا عضو في مجلس إدارته.

ويوضح قائلًا:

من الصعب تقدير مدى انتشار المخدرات الاصطناعية. بؤر الاستهلاك تشتعل ثم تنطفئ. لكن هناك بالفعل حالات كثيرة من التبخير، طوعية أو غير طوعية. هناك الاستهلاك كما نتصوّره عادةً، لكن هذه الأجهزة يمكن أن تُستخدم أيضًا أدواتٍ للإخضاع الكيميائي. ديفيد سان-فانسان

فبينما بات روّاد الملاهي الليلية والمهرجانات والحانات اليوم على دراية نسبية بالمخدرات التي قد تُدسّ في مشروباتهم من دون علمهم، قلّة منهم يدركون أنهم، بسحب بضعة أنفاس من سيجارة إلكترونية يناولهم إيّاها أحدهم، قد يمتصّون من دون علمهم مادة أقوى بكثير.

ويجمع مسح وطني لليقظة الإدمانية، يديره منذ عام 2003 مركز التقييم والمعلومات حول الارتهان الدوائي واليقظة الإدمانية (CEIP-A) في باريس بطلب من ANSM، الملفات التي يُبلغ عنها مقدّمو الرعاية والمختبرات ومصالح الطبّ الشرعي والجمعيات والضحايا. وفي عام 2024، أعلنت ANSM عن 1377 بلاغًا مشتبهًا به عن اعتداءات سُهّلت بواسطة مواد، و905 حالات محتملة من الإخضاع الكيميائي (تخدير الضحية من دون علمها)، و140 حالة مرجّحة، أي مدعومة بالعناصر التي جُمعت. وضمن هذه الحالات المرجّحة، ورد ذكر الاعتداء الجنسي 112 مرة، أي 62.9% من مجموع الإشارات المسجّلة. ومن بين ضحايا الإخضاع الكيميائي المرجّح، كانت 85.7% نساءً أو فتيات، بعمر وسيط يبلغ 24 عامًا. غير أن معدّي المسح يوضحون أن هذه تقديرات تستند إلى البيانات المعروفة.

بيانات ناقصة

التبخير لدى الشباب موضوع لا يخضع لرصد جيد. يصعب تقييمه، وفي حالة المخدّرات نحن أمام سوء استخدام، أمام مواد تُباع في السوق السوداء. ولقياس اليقظة الإدمانية، نعتمد على بلاغات دخول أقسام الطوارئ، مجهولة الهوية بطبيعة الحال. ديفيد سان-فانسان

فعلى سبيل المثال، أمكن تتبّع الجزيئات المعروفة باسم “PTC” (اختصار لعبارة فرنسية عامية تعني تقريبًا “فجّر جمجمتك”) منذ وصولها. “رُصدت الحالة الأولى في غرب نورماندي، ثم انتشر المنتج نحو أميان وشامبانيا-أردين وإيل-دو-فرانس”.

“بهذه الطريقة، تتكوّن لدينا فكرة عن تطوّر الظاهرة”، يشرح الأخصائي النفسي. “مصدر القلق الرئيسي هو أن المستهلكين الشباب يتعاطون هذه المواد من دون معرفة آثارها ولا مخاطرها”. وهي آثار ومخاطر “تختلف من منتِج إلى آخر”.

لكن ما هي مخاطر هذه المخدرات المغشوشة، بعيدًا عن دخول الطوارئ؟

مقارنةً بالقنّبينات التقليدية، قد تكون للمنتجات الاصطناعية آثار أقوى بأضعاف، ومدّة تأثير أطول، وفي حال “الرحلة السيئة” (bad trip)، أثر نفسي مضاعف. وبالنسبة لمراهق صغير في طور التكوين، قد يكون لذلك أثر مدمّر لتوازنه. ديفيد سان-فانسان

ما هي هذه المنتجات تحديدًا؟

لا تشير تسميات مثل “بوذا بلو” (Buddha Blue) و”PTC” وغيرها فعليًا إلى منتجات محدّدة، بل إلى قنّبينات اصطناعية. ويمكن تصنيع هذه المنتجات بسهولة في مختبرات صغيرة متفرّقة، ومن ثمّ تنتشر في كل مكان تقريبًا. ديفيد سان-فانسان

والتوزيع واسع أيضًا.

متاجر السجائر الإلكترونية بمنأى عن ذلك، فقد أدركت الخطر الذي قد يمثّله عليها. لكننا نجد هذه المنتجات في متاجر الـCBD، التي تستسلم لإغراء عرض منتجات “منشّطات قانونية” على زبائنها، وهي وسيلة للالتفاف على التشريعات. ليس جميعها بالطبع، فالفكرة ليست توجيه اللوم إلى المهنة بأكملها. ديفيد سان-فانسان

جماعة أم حشد

ما الذي يدفع الشباب نحو المخدرات؟ هل يمكن للآثار المتوقّعة للحجر الصحي عام 2020 على حالتهم النفسية، مثلًا، أن تفسّر بعض الأمور؟

لا، خلافًا لما كنّا نخشاه، لم يحدث انفجار. يبدو أن الحالة النفسية للشباب لا تؤثّر في الاستهلاك. كنّا نتوقّع طفرة، لكن هذا ليس ما حدث. بل على العكس، تتزايد نسبة من لا يستهلكون أي شيء على الإطلاق. أما استهلاك الكحول، وهو موضوع آخر، فقد انخفض إلى الربع خلال 30 عامًا. ديفيد سان-فانسان

لكن الأخصائي النفسي يحذّر مع ذلك:

ثمّة صعوبات في قياس المشكلة. أولًا، مراكز علاج الإدمان مكتظّة، ومن الواضح أنها لا تملك الإمكانات لاستقبال كل من يحتاجون إليها، وبالتالي لا نعلم بطبيعة الحال بوجود من يبقون على الباب. فإذا علموا أننا غير قادرين على مساعدتهم، فلن يتقدّموا. وهناك من لا يأتون إلينا لأنهم لا يدركون أن لديهم مشكلة. بعد عشر سنوات فقط سنتمكّن من قياس ما يحدث اليوم. ديفيد سان-فانسان

مشكلة واحدة وحلول عدّة

الحلول؟ إنها موجودة. ويشدّد ديفيد سان-فانسان:

مشكلة المحظور أننا لا نتحدّث عنه. التثقيف والوقاية أكثر فاعلية بكثير. ما ينقصنا هو عمل تربوي قادر على الإعلام والتوعية بالمخاطر. ديفيد سان-فانسان

لثني جزء من الشباب، بالتأكيد، ولكن أيضًا من أجل فئة المصرّين الذين سيجرّبون رغم كل شيء.

بمجرّد تجاوز المحظور، لا بدّ من تقديم شيء ما. يجب العمل على الحدّ من المخاطر. ولذلك توجد توصيات بسيطة جدًا: عندما لا نعرف المنتج، نجرّب كمية صغيرة وننتظر لنرى أثرها. ولا نستهلك بمفردنا أبدًا. ديفيد سان-فانسان

اليوم، من أطباء الإدمان إلى الهيئات الدولية، يعترف الجميع: الحرب على المخدرات لا يمكن كسبها. المهمّ هو منعها من كسب مزيد من الأرض في أوساط الشباب، والحرص على أن يظلّ المستهلكون قادرين على تلقّي العلاج حين يكونون مستعدّين لذلك.

أما السيجارة الإلكترونية، فبإمكانها، بل ومن واجبها، أن تشارك في هذه المعركة برفضها الانجراف نحو اللاشرعية. وذلك لمصلحتها هي.