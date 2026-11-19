أهم ما يجب معرفته تقارن الدراسة بين 17 مستخدمًا للفيب و19 مدخنًا و22 شخصًا لا يستخدمون أيًّا منهما، متوسط أعمارهم نحو 26 عامًا، خلال أسبوع واحد فقط.

سجّل مستخدمو الفيب والمدخنون وظيفة وعائية أضعف من غير المستخدمين، لكن الدراسة لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان الفيب هو السبب.

يرى أربعة باحثين بريطانيين أن استنتاجاتها مبالغ فيها: مجموعات صغيرة جدًا وغير متكافئة، وتاريخ تدخين لم يُستبعد كما يجب، ومؤشرات غير مباشرة.

سبق لبعض مؤلفيها أن وقّعوا دراسة خلصت إلى أن الفيب ليس أفضل من التدخين، وأُعلن عنها في الصحافة منذ عام 2024.

أما الدراسات التي تتابع المدخنين الذين انتقلوا إلى الفيب، فتُظهر على العكس تحسنًا في وظيفة الأوعية الدموية.

ماذا تقول الدراسة؟

أجرى هذه الدراسة، المنشورة في 21 أكتوبر 2026 في مجلة JAMA Cardiology، الباحث Maxime Boidin من معهد الرياضة في جامعة Manchester Metropolitan University، بين يوليو 2023 وأبريل 2025. وشملت 58 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، لا يعانون من أي مرض قلبي وعائي معروف ولا من عوامل خطر رئيسية، وقُسّموا إلى ثلاث مجموعات: 17 مستخدمًا للفيب دخّنوا أقل من 100 سيجارة طوال حياتهم، و19 مدخنًا يستهلكون خمس سجائر يوميًا على الأقل، و22 شخصًا لا يستخدمون أيًّا منهما.

زار جميع المشاركين المختبر مرتين خلال الأسبوع نفسه. قاس الاختبار الأول قدرة شريان الذراع على التوسع بعد الضغط عليه (ما يُعرف بـ«التوسع المرتبط بتدفق الدم»، أو FMD)، وقاس الثاني استجابة الشريان السباتي عند غمس اليد في ماء مثلج. وأُضيف إلى ذلك اختبار جهد على دراجة ثابتة وقياس التنفس (اختبار لوظيفة الرئة).

القياس غير المستخدمين (22) مستخدمو الفيب (17) المدخنون (19) توسع شريان الذراع (FMD) 8.3% 5.5% 4.4% استجابة الشريان السباتي 4.7% 0.6% -1.4% المصدر: Boidin وآخرون، JAMA Cardiology، 2026. قيم متوسطة. كلما ارتفعت القيمة، كانت وظيفة الأوعية الدموية أفضل.

كما يبيّن الجدول أعلاه، سجّل مستخدمو الفيب والمدخنون نتائج وعائية أسوأ من غير المستخدمين، دون فرق ذي دلالة إحصائية بين المجموعتين. وأثناء الجهد، كانت التهوية الرئوية والنتاج القلبي أقل لدى المجموعتين. أما الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين، وهو المقياس المرجعي للياقة البدنية، فكان أقل لدى مستخدمي الفيب مقارنة بغير المستخدمين. في المقابل، لم يكن الفرق ذا دلالة إحصائية لدى المدخنين. وبحسب المؤلفين، لم تختلف وظيفة الرئة ومستوى النشاط البدني اختلافًا ذا دلالة بين المجموعات الثلاث.

استنادًا إلى هذه البيانات، خلص المؤلفون إلى أن الفيب اليومي «مرتبط» بضعف وظيفة الأوعية الدموية وتراجع اللياقة البدنية، ودعوا إلى إجراء دراسات طولية لتقييم العواقب على المدى البعيد. ويرون كذلك أن نتائجهم تشكك في فكرة أن الفيب يقلل مخاطر القلب والأوعية الدموية مقارنة بالتدخين. ومع ذلك، يقرّ المؤلفون أنفسهم بأن دراستهم لا تسمح بإثبات أن الفيب يسبب أضرارًا قلبية وعائية.

أقل من أن تُبنى عليه استنتاجات

لكل دراسة علمية حدودها، لكن حدود هذا البحث تجعل استنتاجات الباحثين هشّة بشكل خاص.

يتعلق الحد الأول بعدد المشاركين. فمع 17 مستخدمًا للفيب و19 مدخنًا، تفتقر الدراسة إلى القوة الإحصائية اللازمة للمقارنة بين المجموعتين. ومع ذلك، فإن هذه المقارنة بالذات هي التي يستند إليها المؤلفون للتشكيك في تقليل المخاطر الذي توفره السجائر الإلكترونية مقارنة بالتدخين.

عدم العثور على فرق ذي دلالة إحصائية بين 17 مستخدمًا للفيب و19 مدخنًا فقط لا يعني أن تأثيراتهم متساوية. فمع عينات بهذا الصغر، قد تمرّ حتى الفروق الكبيرة دون أن تُلاحظ. Harry Tattan-Birch, University College London

صاحب هذا التعليق هو Harry Tattan-Birch، الباحث في University College London وأحد الخبراء الأربعة الذين استطلع Science Media Centre آراءهم. ففي رأيه، تخلص هذه الدراسة الصغيرة إلى استنتاجات لا يسمح تصميمها بدعمها. واعتبارها تشكيكًا في الفيب كبديل أقل ضررًا على القلب يُعدّ «مبالغة خطيرة في التفسير».

أما الحد الثاني فيتعلق بمنهجها: فبما أنها دراسة مقطعية، فهي لا تقدّم سوى «صورة» في لحظة زمنية واحدة. لا أحد يعرف حالة الأوعية الدموية لدى هؤلاء الشباب قبل أن يبدؤوا الفيب أو التدخين. ويشير Lion Shahab، أستاذ علم نفس الصحة في University College London، أيضًا إلى أن المشاركين تطوعوا من جامعات مانشستر. وبحسبه، في مجموعات بهذا الصغر، يكفي شخص واحد ذو استجابة غير اعتيادية ليؤثر بقوة في النتائج.

التبغ في الخلفية

في استنتاجهم، يتحدث المؤلفون أيضًا عن شباب «لم يدخنوا قط». والمعيار المعتمد، أي أقل من 100 سيجارة طوال الحياة، هو بالفعل التعريف المعتاد لغير المدخن في علم الأوبئة. لكنه يترك مجالًا لماضٍ من التدخين العرضي، وتعتبره Katie East، الأستاذة المشاركة في الصحة العامة في Brighton and Sussex Medical School، انحيازًا كبيرًا.

لا تنجح الدراسة في عزل الفيب عن تاريخ التدخين السابق بشكل كامل، والتدخين قد يخلّف آثارًا قلبية وعائية وتنفسية طويلة الأمد، ربما ضخّمت أي آثار سلبية نُسبت إلى الفيب. Katie East, Brighton and Sussex Medical School

كما أن المجموعات غير متكافئة من حيث عادات الاستهلاك. فللمشاركة، كان يكفي استخدام الفيب خمسة أيام في الأسبوع على الأقل، بينما كان على المدخنين أن يكونوا مدخنين يوميين منتظمين لم يستخدموا الفيب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وترى Katie East أن هذه المعايير تتناقض مع استنتاج المؤلفين بشأن فيب «يومي» لدى شباب «لم يدخنوا قط».

أما Peter Hajek، الأستاذ في Queen Mary University of London، الذي انتقد الدراسة هو الآخر، فيطرح تفسيرًا مختلفًا: نمط الحياة. ففي رأيه، من المتوقع أن يكون المدخنون ومستخدمو الفيب أقل لياقة بدنية، وأن تسير نتائجهم الوعائية في الاتجاه نفسه. ويذكّر بأن قلة النشاط البدني وضعف اللياقة غالبًا ما يسبقان بدء الاستهلاك. وثمة تفصيل في النتائج يدعم رأيه: فلياقة المدخنين لم تختلف اختلافًا ذا دلالة عن لياقة غير المستخدمين، بينما اختلفت لياقة مستخدمي الفيب. ويصعب تفسير ذلك بتأثير المنتج، لأن التبغ أشد سُمّية بكثير.

وأخيرًا، بخصوص النشاط البدني، لم يجد المؤلفون فرقًا ذا دلالة بين المجموعات. ومع ذلك، يلاحظ Lion Shahab أن غير المستخدمين أفادوا بمستوى نشاط أعلى بكثير من غيرهم. ومع مجموعات تضم أقل من 25 شخصًا، فإن غياب فرق ذي دلالة لا يثبت التكافؤ، وهي الحجة ذاتها التي يتجاهلها المؤلفون في مقارنتهم بين مستخدمي الفيب والمدخنين. ويضيف Lion Shahab أن تناول الأدوية وتركيب الجسم لم يُؤخذا في الاعتبار بشكل كافٍ في المقارنات الرئيسية.

ويشير الباحث أيضًا إلى بعض الغرائب: فقد جاءت نتيجة أحد المشاركين المصنّفين كغير مستخدمين إيجابية لمادة الكوتينين، وهي مؤشر على النيكوتين، ومع ذلك لم يُستبعد من الدراسة. والأكثر إثارة للدهشة أن المدخنين سجّلوا أفضل مستوى للكوليسترول بين المجموعات الثلاث، مع أن التدخين معروف بخفض الكوليسترول «الجيد» ورفع الدهون الثلاثية. ويرى Lion Shahab في ذلك دليلًا إضافيًا على صعوبة المقارنة بين مجموعات صغيرة إلى هذا الحد ومكوّنة من متطوعين.

مؤشرات وليست أمراضًا

لم تقِس هذه الدراسة أي مرض. فالـFMD واستجابة الشريان السباتي مجرد مؤشرات وسيطة قد ترتبط بمخاطر القلب والأوعية الدموية لدى فئات أكبر سنًا.

مقاييس وظيفة الأوعية الدموية المستخدمة في الدراسة، بما فيها التوسع المرتبط بتدفق الدم واستجابة الشريان السباتي، ليست مقاييس مباشرة لأمراض القلب والأوعية الدموية. Lion Shahab, University College London

ويرى Shahab أن قدرة هذه المؤشرات على التنبؤ بمشكلات قلبية وعائية مستقبلية لدى أشخاص أصحاء محدودة أو غير مثبتة جيدًا. أما بالنسبة إلى Peter Hajek، فالمشكلة تكمن أيضًا في التواصل: يقرّ المؤلفون بأن الدراسة لا تستطيع إثبات علاقة سببية، لكن بيانهم الصحفي يلمّح إلى أن الفيب ضار، وهو ما لم تُثبته دراستهم.

ولا يخفي Maxime Boidin أنه كان يعرف مسبقًا ما سيجده. ففي مقابلة مع الموقع المتخصص TCTMD، أوضح أن السؤال لم يكن ما إذا كان الفيب سيسبب مشكلات، بل إلى أي مدى سيكون ضارًا.

لست متفاجئًا بالنتيجة، لأن هناك الكثير من المواد التي يمكن أن نجدها في الفيب: المعادن، والنيكوتين، والكثير من المواد الضارة التي نعرفها. حتى النكهات قد تكون ضارة. […] لذلك، كنت أتوقع بطبيعة الحال أن تكون وظيفة الأوعية الدموية متضررة. وهذه هي النتيجة. Maxime Boidin, Manchester Metropolitan University

غير أن النتائج تختلف كثيرًا عندما يتابع الباحثون المشاركين على مدى زمني، باستخدام المؤشر نفسه المعتمد في هذه الدراسة. ففي تجربة VESUVIUS التي أجرتها جامعة Dundee مثلًا، جرت متابعة 114 مدخنًا لمدة شهر. والذين انتقلوا منهم إلى السجائر الإلكترونية شهدوا تحسنًا في مؤشر FMD، سواء استخدموا النيكوتين أم لا. ويعترف Maxime Boidin بذلك بنفسه في حديثه إلى TCTMD. وإلى هذا النوع من الأبحاث يحيل أيضًا Harry Tattan-Birch: ففي رأيه، لا تنقض دراسة مانشستر الأدلة الأوسع التي تُظهر أن الانتقال من التدخين إلى الفيب يقلل على الأرجح مخاطر القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

فريق معتاد على ذلك

ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها هذا الفريق الجدل حول الفيب. ففي سبتمبر 2024، قدّم Azmy Faisal، الباحث في معهد الرياضة نفسه، خلال مؤتمر European Respiratory Society نتائج شملت 60 شابًا: 20 مستخدمًا للفيب و20 مدخنًا و20 من غير المستخدمين. ولم يكن الأمر حينها سوى ملخص مؤتمر، لم يخضع لمراجعة الأقران، وكان استنتاجه محسومًا سلفًا.

في هذا الصدد، تشير أبحاثنا إلى أن الفيب ليس أفضل من التدخين. Azmy Faisal, Manchester Metropolitan University, 2024

وكما يحدث غالبًا، تبنّى جزء من الصحافة هذه النتائج دون تمحيص. فقد عنونت صحيفة The Guardian البريطانية: «الفيب يضر رئات الشباب بقدر ما يضرها التدخين، بحسب دراسة». وتجدر الإشارة إلى أن جميع المشاركين في هذه الدراسة كانت وظيفة الرئة لديهم طبيعية.

وفي فبراير 2025، جاء دور Maxime Boidin. فقبل أن ينتهي من بحثه، فتح مختبره لصحيفة Daily Mirror التي عنونت عن «رعب الفيب» و«آثاره الجانبية القاتلة»: أمراض القلب، وفشل الأعضاء، والخرف. وقد أشرنا حينها إلى غرابة هذا النهج.

ما توصلنا إليه هو أن المخاطر التي يواجهها من يواصل استخدام الفيب لا تختلف عن مخاطر المدخنين. Maxime Boidin, Manchester Metropolitan University, 2025

وقد وجّه إليه حينها المتخصص في سياسات التبغ Clive Bates رسالة مفتوحة، أرسل نسخة منها إلى إدارة الجامعة، يتهمه فيها بالترويج غير المسؤول لبيانات غير منشورة.

وفي يوليو 2026، نشر فريق Azmy Faisal أخيرًا عمله في مجلة ERJ Open Research، هذه المرة على 75 شخصًا، مع إعادة استخدام جزء من البيانات التي عُرضت عام 2024. وأعلن البيان الصحفي للجامعة عن تراجع في اللياقة البدنية بنحو 15% لدى مستخدمي الفيب والمدخنين على حد سواء، وقدّم الدراسة على أنها دعم لقانون التبغ والفيب البريطاني (Tobacco and Vapes Act).

والدراستان ليستا مستقلتين. فـRehan Junejo، الذي أجرى جميع قياسات FMD في دراسة Azmy Faisal، وHans Degens، الذي راجع مخطوطتها، من بين مؤلفي دراسة Maxime Boidin. وللدراستين الجهة المموّلة نفسها، وهي Manchester Academic Health Science Centre وHealth Innovation Manchester. كما تتبعان التصميم نفسه: بضع عشرات من المتطوعين، فُحصوا خلال أسبوع واحد، وفي الحالتين أُعلن الاستنتاج للصحافة قبل أي نشر خاضع لمراجعة الأقران.

ويستحق فرقٌ واحد الإشارة إليه. ففي دراسة ERJ Open Research، لم يكن مسموحًا لأي مستخدم للفيب أن يكون قد دخّن يومًا. أما في دراسة JAMA Cardiology، فقُبل ماضٍ يصل إلى 99 سيجارة.

مؤشر وليس دليلًا

لا تخلو دراسة JAMA Cardiology من الفائدة. فهي توحي بأن الشباب الذين يستخدمون الفيب دون أن يكونوا قد دخّنوا فعليًا يُظهرون مؤشرات وعائية أسوأ من غير المستخدمين. وهذا سبب كافٍ للقول، كما يقول أيضًا الخبراء الذين ينتقدونها، إن غير المدخن لا يوجد لديه أي سبب للبدء في استخدام الفيب.

لكن لا يمكن استخلاص أي استنتاج حول صحة القلب والأوعية الدموية لدى ملايين مستخدمي الفيب انطلاقًا من 17 شخصًا فُحصوا خلال أسبوع واحد. ولا، من باب أولى، حول جدوى الفيب لمدخن يريد الإقلاع، وهي فئة لم تتناولها الدراسة أصلًا. ويلخّص Lion Shahab الأمر جيدًا: إنها مجرد دراسة استكشافية، تطرح أسئلة أكثر مما تقدم إجابات قاطعة. وللإجابة عنها، ستكون هناك حاجة إلى دراسات أوسع بكثير تتابع المشاركين على مدى زمني، بمن فيهم من يبدؤون الفيب أو التدخين أو يتوقفون عنهما. وإلى ذلك الحين، من الأفضل قراءة هذا النوع من الدراسات مع استحضار الفخاخ التي تعترض الأبحاث حول الفيب، بدلًا من الاكتفاء بعناوينها أو بما تنقله وسائل الإعلام عنها.