ما يجب تذكّره بعد عام 2010، أقلع 28% من المدخنين السابقين أساسًا بفضل السيجارة الإلكترونية، مقابل 18% باستخدام بدائل النيكوتين؛

تؤكد التجارب السريرية أن السيجارة الإلكترونية تتفوّق على بدائل النيكوتين في الإقلاع عن التدخين؛

أقلع 43% من المستخدمين السابقين للسيجارة الإلكترونية عن التدخين نهائيًا، وأقلع ثلاثة من كل أربعة عن التبغ أو قلّلوا استهلاكه؛

يستخدم 82% من مستخدمي السيجارة الإلكترونية سائلًا تقلّ نسبة النيكوتين فيه عن 10 ملغ/مل، وهي جرعة قد تعيق الإقلاع التام عن التبغ؛

يستخدم 87% من مستخدمي السيجارة الإلكترونية نكهات غير نكهة التبغ؛

يتركّز استخدام «النيو-باف» والشراء من محلات البقالة لدى الأصغر سنًا، خارج الشبكة المتخصصة.

بدائل النيكوتين تفقد الصدارة

تخلص المراجعة المنهجية لكوكرين منذ سنوات إلى أن السيجارة الإلكترونية المحتوية على النيكوتين أكثر فعالية من بدائل النيكوتين في الإقلاع عن التدخين، ويؤكد ذلك استطلاع OpinionWay لصالح FIVAPE: فمنذ عام 2010، أصبحت السيجارة الإلكترونية الوسيلة المساعدة الأولى التي يذكرها من أقلعوا عن التدخين، إذ يذكرها 28% من المدخنين السابقين الذين أقلعوا منذ ذلك التاريخ بوصفها وسيلتهم الرئيسية، مقابل 18% للصقات والعلكة وبخاخات النيكوتين. أما الأدوية (فارينيكلين، بوبروبيون) وخدمة المساعدة الهاتفية Tabac Info Service، فتبقى هامشية، بنسبة 3% و2% على التوالي. ومن بين من استعانوا بوسيلة مساعدة للإقلاع بعد عام 2010، اعتمد ما يقارب واحدًا من كل اثنين على السيجارة الإلكترونية (28% من أصل 58%).

إن حصة السيجارة الإلكترونية هائلة، مع انتشار سريع للغاية منذ ظهورها في العقد الثاني من الألفية. ويُفسَّر ذلك بخصائصها (النيكوتين، والنكهات، والإحساس، والمتعة التي تخفّف صعوبة الإقلاع عن التدخين)، وسهولة الحصول عليها، ومرافقة المهنيين المتخصصين. Fivape

السيجارة الإلكترونية، بوابة للخروج من التبغ

من بين 554 مستخدمًا يوميًا للسيجارة الإلكترونية شملهم الاستطلاع، أفاد 45% بأنهم لم يعودوا يدخنون السجائر: 23% يستخدمون السيجارة الإلكترونية حصريًا، و22% يجمعون بينها وبين بدائل النيكوتين. أما الباقون، أي المستخدمون المزدوجون، فيواصلون التدخين بالتوازي مع السيجارة الإلكترونية. وهو رقم يبدو أنه يؤكد أن السيجارة الإلكترونية تجذب المدخنين قبل غيرهم. ووفقًا لباروميتر هيئة الصحة العامة الفرنسية (Santé publique France) لعام 2024، فإن جميع المستخدمين اليوميين للسيجارة الإلكترونية تقريبًا لديهم تجربة مع التبغ: 47.7% ما زالوا يدخنون و49.5% مدخنون سابقون. وبالتالي فإن أقل من 3% من المستخدمين اليوميين لم يدخنوا قط، ولدى هؤلاء ربما شكّلت السيجارة الإلكترونية بديلًا صرفهم عن التدخين.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاستخدام المزدوج غالبًا ما يكون مجرد مرحلة في مسار الإقلاع عن التدخين. فمن بين 333 مستخدمًا سابقًا للسيجارة الإلكترونية شملهم الاستطلاع، أقلع 43% عن التدخين نهائيًا بعد مرورهم بالسيجارة الإلكترونية، وقلّل 23% استهلاكهم بشكل كبير، وقلّله 9% مع التفكير في الإقلاع. وفي المجموع، أقلع ثلاثة من كل أربعة عن التدخين أو قلّلوا عدد السجائر التي يدخنونها.

إن تأثير السيجارة الإلكترونية في تراجع التدخين لا جدال فيه، وهو يثبت جدواها في مساعدة العديد من المدخنين على ترك السجائر أو، على الأقل، تقليل استهلاكهم. Fivape

بعيدًا عن الصور النمطية

ويرسم 1093 مستخدمًا حاليًا للسيجارة الإلكترونية شملهم الاستطلاع صورة استخدام بعيدة عن تلك التي كثيرًا ما تعرضها وسائل الإعلام. إذ يقول 79% منهم إنهم يستخدمون أجهزة قابلة لإعادة التعبئة، ويتزوّد ما يقارب نصفهم بشكل رئيسي من الشبكة المتخصصة: 31% من متاجر السجائر الإلكترونية و16% من مواقع إلكترونية متخصصة. وهما قناتان يحصل فيهما المستخدم على المرافقة في اختيار جرعة النيكوتين ونوع الجهاز المناسب. أما محلات بيع التبغ فتمثّل 27% من نقاط الشراء الرئيسية.

فخّ الجرعات المنخفضة

ومن المعطيات الأخرى التي كشفها الاستطلاع أن 82% من مستخدمي السيجارة الإلكترونية يختارون عادةً سائلًا تقلّ نسبة النيكوتين فيه عن 10 ملغ/مل، بما في ذلك السوائل الخالية من النيكوتين (10%). ولا تتجاوز نسبة من يقولون إنهم يستخدمون تركيزات تتراوح بين 10 و20 ملغ/مل، وهو الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي، 20%.

بالنسبة لمن أقلعوا عن التدخين، يُعدّ خفض الجرعة خطوة منطقية نحو التوقف عن النيكوتين. أما بالنسبة للمدخنين الذين يسعون إلى الإقلاع، فالأمر مختلف. فبحسب مراجعة كوكرين نفسها، لا تساعد السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين على الأرجح سوى 6 أشخاص من كل 100 على الإقلاع عن التدخين، مقابل 8 إلى 10 بالنسبة لتلك التي تحتوي عليه.

ومع وجود أربعة من كل خمسة مستخدمين دون عتبة 10 ملغ/مل، من الممكن أن يفتقر جزء من المستخدمين المزدوجين إلى ما يكفي من النيكوتين للتخلي عن السجائر نهائيًا.

بالنسبة لمستخدمي السيجارة الإلكترونية الذين لم يعودوا يدخنون، يُعدّ خفض نسبة النيكوتين مرحلة منطقية في مسار التوقف عن النيكوتين. أما بالنسبة للمستخدمين المزدوجين، فإن الجرعة المنخفضة قد تُصعّب المعركة ضد السجائر الأخيرة. Fivape

النكهات، ركيزة السيجارة الإلكترونية

كما أثبت هذا الاستطلاع مجددًا أهمية النكهات.

يستخدم 87% من مستخدمي السيجارة الإلكترونية نكهة واحدة على الأقل غير نكهة التبغ، وتحتل نكهات الفواكه (65%) المرتبة الأولى، يليها النعناع ومشتقاته (33%). ولا يكتفي بنكهة التبغ سوى 12%. وبالتالي فإن تقييد النكهات يعني حرمان تسعة من كل عشرة مستخدمين من المنتجات التي يستخدمونها، مع خطر إعادة جزء منهم إلى السجائر. ومع ذلك، هذا ما تطالب به وزيرة الصحة الفرنسية، ستيفاني ريست، المفوضيةَ الأوروبية.

فضلًا عن عبثية فرض نكهة التبغ على مدخنين يرغبون في الابتعاد عنها، فإن تقييد تنوّع النكهات سيؤثر على 87% من مستخدمي السيجارة الإلكترونية الحاليين بإجبارهم على تغيير عاداتهم: فإما أن يرضخوا لنكهة التبغ، وإما أن يبحثوا عن النكهات في الأسواق الموازية، دون أي رقابة على اللوائح أو الجودة أو السلامة. Fivape

التجاوزات خارج الشبكة المتخصصة

بانتظام، في فرنسا كما في غيرها، تتلذّذ وسائل الإعلام بالحوادث التي تقع لأقلية من مستخدمي السيجارة الإلكترونية. ويُظهر استطلاع OpinionWay/Fivape هذا أن الممارسات المثيرة للتساؤل تتركّز بعيدًا عن المتاجر المتخصصة.

لدى الفئة العمرية 18-24 عامًا، يستخدم 44% من مستخدمي السيجارة الإلكترونية «النيو-باف»، وهي منتجات تعتمد شكل السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام (الباف) التي حُظرت في عام 2025، مقابل 20% لدى مجموع المستخدمين. كما يشتري 20% من المستخدمين الشباب بشكل رئيسي من محلات البقالة أو المتاجر الليلية، مقابل 9% في المتوسط.

ويبدو الارتباط بقناة البيع واضحًا: فمستخدمو «النيو-باف» أكثر بمرتين من مستخدمي الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة بعبوات 10 مل في التزوّد بشكل رئيسي من المتاجر غير المتخصصة (31% مقابل 16%). وبالتالي فإن حظر الباف لم يُخفِ هذا الشكل من المنتجات، بل نقله ببساطة إلى قنوات بديلة.

لقد ساهمت هذه الأشكال «السهلة الاستخدام» في إعادة إحياء شعبية السيجارة الإلكترونية بشكل كبير، لكنها جذبت أيضًا متاجر غير متخصصة […] تسعى إلى الاستفادة من هذه المنتجات «السهلة البيع»، دون أن تقدّم أي نصيحة للإقلاع عن التدخين. Fivape

كما أن هؤلاء الشباب البالغين ليسوا «جيل التبغ» الذي يتحدث عنه البعض. فوفقًا لباروميتر هيئة الصحة العامة الفرنسية، انخفضت نسبة التدخين اليومي لدى الفئة العمرية 18-29 عامًا من 29% في عام 2021 إلى 18.4% في عام 2024. إن الانتشار الواسع للسيجارة الإلكترونية والتراجع الحاد للتدخين في الفئة العمرية نفسها معطيات قد توحي بأن السيجارة الإلكترونية تصرف جزءًا من الشباب البالغين عن السجائر. وهي معطيات يصعب التوفيق بينها وبين نظرية «البوابة» التي تطرحها بعض المنظمات والمؤسسات، والتي تزعم أن السيجارة الإلكترونية تشجّع على التدخين.

لا لتحطيم الأداة

تبدو المعطيات التي جمعها هذا الاستطلاع واضحة: فالسيجارة الإلكترونية هي اليوم الوسيلة المساعدة الأكثر استخدامًا لدى الفرنسيين الذين ينجحون في الإقلاع عن التدخين، ويفضّل مستخدموها الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة والمتاجر المتخصصة.

إن أي ضريبة إضافية على الأداة الأكثر شعبية للإقلاع عن التدخين ستكون غير مقبولة، ومنافية للأخلاق ولهدف مكافحة التدخين من أجل الصحة العامة. Fivape

إن فرض ضرائب على السوائل الإلكترونية، أو تقييد النكهات، أو مساواة السيجارة الإلكترونية بالتبغ، سيؤدي إذن إلى إضعاف أداة الإقلاع عن التدخين الأكثر استخدامًا في فرنسا، مع خطر دفع المستخدمين نحو القنوات الموازية حيث تتركّز التجاوزات أصلًا.