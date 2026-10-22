اختبار: Blast 15000 – Dojo

يُعد Dojo Blast 15000 جهاز بود مزودًا بخزان قابل للاستبدال يحتوي على 10 مل من السائل الإلكتروني. وبفضل بطاريته بسعة 1000 مللي أمبير/ساعة، لا يحتاج إلى أي إعدادات. الجهاز جاهز للاستخدام فور إخراجه من العلبة ولا يتطلب أي خبرة مسبقة في استخدام السجائر الإلكترونية.

نموذج مناسب للمبتدئين

صُمم Dojo Blast 15000 للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بسيط للغاية. فلا توجد هنا إعدادات لتدفق الهواء أو القدرة. كل ما عليك فعله هو أخذ الخرطوشة المملوءة بالسائل الإلكتروني، وتثبيتها على القاعدة، ثم البدء في الاستخدام. لا أكثر ولا أقل. ومع توفره بتركيزي نيكوتين 10 ملغ/مل و20 ملغ/مل، يستهدف Dojo Blast بشكل خاص المستخدمين الراغبين في الإقلاع عن التدخين والذين يحتاجون إلى مستويات مرتفعة نسبيًا من النيكوتين.

المواصفات التقنية

أبعاد البود 36,5 × 25,1 × 103,3 ملم وزن البود 72,5 غرام الشحن USB-C البطارية 1000 مللي أمبير/ساعة نطاق الاستخدام تلقائي سعة التانك 10 مل

محتويات العلبة:

بود

دليل الاستخدام

جهاز جاهز للاستخدام ومثالي للإقلاع عن التدخين

يتكون Dojo Blast 15000 من جزأين: بطارية بسعة 1000 مللي أمبير وخرطوشة مملوءة بالسائل الإلكتروني تُثبت عليها. لا يحتاج البود إلى أي إعداد، ويكون جاهزًا للاستخدام فور فتح العبوة. ومع سحبة تتراوح بين السحب غير المباشر والسحب المباشر شديد التقييد، يستهدف Blast 15000 بشكل أساسي مستخدمي السجائر الإلكترونية الجدد الذين لديهم احتياج مرتفع للنيكوتين.

يوجد في أسفل Dojo Blast 15000 منفذ USB-C يتيح الشحن السريع للبطارية المدمجة بسعة 1000 مللي أمبير. استهلاكه للطاقة منخفض نسبيًا، ويمكن استخدامه طوال اليوم من دون حاجة حقيقية إلى شحن إضافي. كما يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن. وكما هو الحال مع كثير من الأجهزة من هذا النوع، يأتي Dojo Blast من دون كابل شحن.

على الواجهة الأمامية، يظهر اسم العلامة التجارية بشكل بارز ومتباين مع لون جسم البطارية. وتشير أربع لمبات LED إلى مستوى الشحن المتبقي في البود، كما تضيء أثناء عملية الشحن. النظام بسيط، والإضاءة قوية بما يكفي لتظل مرئية حتى في ظروف الإضاءة الشمسية القوية.

لاستخدام Dojo Blast 15000، يتم تثبيت الخزان الشفاف على القاعدة التي تحتوي على المقاومة، وهي الجزء الأسود. تحتوي الخرطوشة على 8 مل من السائل الإلكتروني، بينما تحتوي القاعدة على 2 مل، لتصل السعة الإجمالية إلى 10 مل. وتأتي القاعدة مملوءة مسبقًا بـ2 مل من السائل الإلكتروني لتتيح الاستخدام الفوري بمجرد فتح العبوة. وبذلك لا تعود هناك حاجة إلى انتظار تشرب المقاومة والقطن بالسائل. كما تُذكر النكهة وتركيز النيكوتين على كل من القاعدة والخرطوشة.

أما من حيث أداء التدخين الإلكتروني، فالنكهات واضحة ومميزة، ومن السهل التعرف على النكهة أو النكهات المختارة. والنتيجة قوية ويسهل تمييزها على الحنك. كما تتوفر مجموعة كبيرة من النكهات، تصل إلى 20 نكهة بحسب تركيز النيكوتين المختار. وهو ما يوفر خيارات واسعة للمستخدمين الجدد الذين يبحثون عن نكهات واضحة وقوية في الفم.

كما أن تركيزي النيكوتين المتاحين مناسبان للابتعاد بسرعة عن سجائر التبغ، إذ يتوفر Dojo Blast 15000 بتركيز 10 أو 20 ملغ/مل.

كما أن تصميمه الجاهز للاستخدام، من دون أي تعقيد تقني، يساعد المبتدئين على الانتقال من سجائر التبغ إلى السجائر الإلكترونية من دون الشعور بالرهبة من استخدام جهاز معقد.

الخلاصة

ما أعجبنا

تنوع النكهات

لا يحتاج إلى أي إعدادات

قوة النكهات

مثالي للمبتدئين

ما لم يعجبنا

لا يأتي مع كابل شحن

يُعد Dojo Blast سيجارة إلكترونية سهلة الاستخدام بشكل خاص. وبفضل توفره بتركيزين مرتفعين نسبيًا من النيكوتين، فهو موجه في المقام الأول إلى المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية الباحثين عن جهاز يساعدهم على الابتعاد عن التبغ.