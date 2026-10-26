في كلمة مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت 17 أكتوبر، أعلن الرئيس عرفان علي أن أشني سينغ، الوزير الأول المكلّف بالمالية، سيوقّع أمرًا بموجب قانون الجمارك، الفصل 82:01. ووفقًا لإدارة الإعلام العام (DPI)، سيحظر هذا الأمر استيراد السجائر الإلكترونية بجميع أنواعها، باستثناء تلك التي يوافق عليها وزير الصحة أو الجهات المختصة بمكافحة التبغ.

أعتقد أننا نتخذ هذا المساء خطوة حاسمة لحماية أطفالنا وحماية مدارسنا وصون أسرنا ومجتمعاتنا والمجتمع بأسره. عرفان علي، رئيس غيانا

أمر لم يُوقَّع بعد

لم يدخل الإجراء حيّز التنفيذ بعد. ففي 21 أكتوبر، كانت إدارة الإعلام العام لا تزال تصف الأمر بأنه منتظر التوقيع، ولم يُعلَن عن أي موعد لتطبيقه. وبموجب قانون الجمارك، يحق لوزير المالية تعديل قوائم السلع المحظور أو المقيّد استيرادها، ويتطلب استيراد السلع المقيّدة موافقة الجهات المختصة.

ووفق ما أُعلن، لا يشمل الإجراء سوى الاستيراد، دون بيع أو استخدام المنتجات المعروضة حاليًا في المتاجر الغيانية، ولم يُذكر شيء عن المخزون القائم. غير أن وزير الصحة فرانك أنتوني صرّح لوكالة بلومبرغ بضرورة سحب السجائر الإلكترونية من المتاجر كليًا.

استثناءات غير واضحة

تقول الحكومة إن القيود تستهدف أساسًا المنتجات المخصّصة للاستخدام الترفيهي. وتبقى الموافقة ممكنة للاستخدامات الطبية أو العلاجية أو البديلة، شريطة أن تستوفي القوانين واللوائح المعمول بها والمعايير الطبية المعتمدة.

وبحسب الرئيس علي، ستُمنح الاستثناءات من قِبل وزير الصحة أو المجلس الوطني لمكافحة التبغ أو هيئة مكافحة التبغ. ولم تُنشر لا معايير الموافقة ولا إجراءاتها. ولا ينص قانون مكافحة التبغ لعام 2017 إلا على مجلس وطني لمكافحة التبغ يقدّم المشورة للوزير، ولا يأتي على ذكر أي هيئة لمكافحة التبغ. كما لم توضّح الحكومة ما إذا كان المدخنون البالغون الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين سيندرجون ضمن «الاستخدامات البديلة» التي تعتزم السماح بها.

وفي كلمته، قال الرئيس إن القرار جاء استجابةً لمخاوف عبّر عنها أولياء الأمور والمعلمون والقادة الدينيون. كما رأى أن غياب المعرفة الكاملة بالآثار طويلة الأمد لا ينبغي أن يُفهم على أنه دليل على السلامة.

أرقام متباينة حول الشباب

قدّم فرانك أنتوني مجموعتين من الأرقام. فقد صرّح لوكالة بلومبرغ بأن أكثر من 100 ألف طفل خضعوا للفحص، وأن معظم مستخدمي السجائر الإلكترونية الذين جرى رصدهم هم من طلاب المرحلة الثانوية. كما وصف السجائر الإلكترونية بأنها «منتج بوابة».

وفي حديثه إلى NCN، هيئة البث الوطنية، استشهد بنتائج برنامج الفحص المدرسي التابع لوزارة الصحة: إذ أفاد 32% من نحو 6000 طالب في المرحلة الثانوية بأنهم يستخدمون السجائر الإلكترونية. وبلغت النسبة 44% من أصل 1605 طلاب جرى فحصهم في المنطقة السادسة، و35% من أصل 1300 في المنطقة الرابعة، و25% من أصل 900 في المنطقة الثالثة، مقابل 16% في المنطقة السابعة و1% في المنطقة الثامنة.

ولم تُنشر المنهجية التي استندت إليها هذه الأرقام. ولا يُعرف ما إذا كان «الإفادة بالاستخدام» يشير إلى استخدام عرضي أو منتظم أو إلى تجربة سابقة، ولا كيف جرى اختيار الطلاب الذين خضعوا للفحص.

قانون ساري المفعول أصلًا

لا تنطلق غيانا من فراغ. فـقانون مكافحة التبغ لعام 2017، الذي أُقرّ في 27 يوليو 2017، دخل حيّز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ويشمل جميع «أنظمة التوصيل الإلكترونية»، سواء احتوت على النيكوتين أم لا.

ويحظر القانون أصلًا بيع منتجات التبخير لمن هم دون 18 عامًا، مع إلزامية التحقق من الهوية (المادة 27)، كما يحظر البيع عن بُعد عبر الهاتف أو الإنترنت أو البريد (المادة 30). ويمنع بيعها داخل المدارس والمرافق الصحية والمنشآت الرياضية (المادة 34)، ويحظر جميع أشكال الإعلان والترويج والرعاية (المادة 19)، ويطبّق على التبخير حظر التدخين في الأماكن المعنية (المادة 17). كما تتيح المادة 36 لوزير الصحة فرض قيود إضافية على البيع.

تكمن الصعوبة في التطبيق. ففي اجتماع حول تبخير الطلاب عُقد في المنطقة السادسة في يوليو، أقرّ ممثل عن الشرطة بأن القاصرين الذين يُضبطون وهم يستخدمون السجائر الإلكترونية لا يواجهون عواقب تُذكر. وفي يناير، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات الجمركية أيضًا عن ضبط خراطيش تحتوي على THC بتغليف موجّه لجذب الشباب. وكانت هذه المنتجات محظورة أصلًا بموجب قانون المخدرات.

الشركات تطالب بقواعد واضحة

رحّبت غرفة التجارة والصناعة في جورجتاون (GCCI) بالإعلان. ودعت إلى تعزيز الرقابة في منافذ الدخول، وتحديد إجراءات واضحة للاستيراد والاستثناء، والتطبيق الفعّال ضد التوزيع غير المرخّص.

ستكون هذه الإجراءات أساسية لضمان أن تحدّ القيود فعليًا من الوصول إلى منتجات التبخير، ولا سيما بين الشباب، دون أن تفتح المجال أمام أسواق غير منظّمة. غرفة التجارة والصناعة في جورجتاون

كما أيّدت رابطة الصناعات التحويلية والخدمات في غيانا ولجنة القطاع الخاص هذا الإجراء. وطالبتا بـإرشادات واضحة بشأن متطلبات الاستيراد والاستثناءات والجدول الزمني للتطبيق.

دروس من تجارب أخرى

يشبه النموذج المعلن في جورجتاون نظيره الأسترالي. فمنذ 1 مارس 2024، بات استيراد جميع السجائر الإلكترونية إلى أستراليا محظورًا دون ترخيص وتصريح من مكتب مراقبة الأدوية. وقد أخفق هذا الإطار إلى حد بعيد في الحدّ من السوق غير المشروعة، وهو قائم على نموذج طبي للحصول على السجائر الإلكترونية.

وسلكت جزر المالديف مسارًا مشابهًا. فقد أعلن رئيسها أولًا حظر استيراد السجائر الإلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024، ثم وُسّع الحظر بعد شهر ليشمل الحيازة والاستخدام والبيع. وفي يوليو 2026، خفّض الأرخبيل الضرائب على السجائر إلى النصف، بعد انهيار الإيرادات الجمركية.

وفي المكسيك، حيث ظل حظر السجائر الإلكترونية موضع طعن أمام القضاء لسنوات، أعقب حظرَ الاستيراد والبيع الذي دخل حيّز التنفيذ في يناير 2026 إحكامُ عصابات الجريمة المنظمة قبضتها على السوق، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وفي المنطقة العربية، شهد العراق بدوره نقاشًا حول حظر شامل على استيراد السجائر الإلكترونية وبيعها.

وفي غيانا، سيتوقف نطاق هذا الإجراء على نص الأمر، وعلى المعايير التي ستحدد المنتجات، والمستخدمين، المؤهلين للاستثناء.