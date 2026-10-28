أهم النقاط عمّمت أيرلندا نصّي تسوية جديدين، مؤرخين في 20 أكتوبر وغير منشورين، نوقشا في 26 أكتوبر بهدف التوصل إلى اتفاق؛

تسعى إلى اتفاق سياسي بين وزراء المالية في 9 نوفمبر، مع اشتراط إجماع الدول الأعضاء الـ27؛

سُحبت التسوية السابقة من جدول أعمال مجلس إيكوفين في يونيو، ورفض البرلمان الأوروبي النص بأغلبية 439 صوتًا مقابل 181؛

تتولى حكومة تصريف أعمال إدارة السويد، أبرز المعارضين، منذ 17 سبتمبر؛

أبدت نحو عشر دول أعضاء أخرى، منها إيطاليا والبرتغال ورومانيا، تحفظات أيضًا؛

ليتوانيا، التي ستتولى رئاسة المجلس اعتبارًا من يناير 2027، تحظر جميع النكهات باستثناء التبغ، وستفرض على سوائل السجائر الإلكترونية رسومًا قدرها 3.91 يورو/مل.

نص جديد على الطاولة

قبل أيام، أُرسل نصّا تسوية أعدّتهما الرئاسة الأيرلندية، ومؤرخان في 20 أكتوبر، إلى وفود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يتعلق الأول بالتوجيه الخاص بهيكل الرسوم الانتقائية ومعدلاتها، والثاني بالتوجيه المتعلق بالنظام العام للرسوم الانتقائية. ولأنهما مصنّفان «LIMITE»، فهما غير منشورين. وقد عُرضا يوم الاثنين 26 أكتوبر على مجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية بالمسائل الضريبية في مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي نصّ جدول أعمالها على تبادل للآراء «بهدف التوصل إلى اتفاق». وكان تصويت وزراء المالية، الذي كان متوقعًا في البداية خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (إيكوفين) في أكتوبر، قد أُرجئ إلى اجتماع إيكوفين في 9 نوفمبر لإتاحة الوقت أمام السويد لتشكيل حكومة جديدة.

وكانت التسوية السابقة، التي أعدّتها الرئاسة القبرصية، قد سُحبت من جدول الأعمال في يونيو، ثم رفض البرلمان الأوروبي النص بأغلبية 439 صوتًا مقابل 181. والسويد هي أبرز معارضي هذا الإصلاح. ففي أبريل، تعهّد وزير التجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، بأن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة رفع الضرائب الأوروبية على أكياس النيكوتين.

لكن ستوكهولم ليست وحدها. فمنذ أن قدّمت المفوضية الأوروبية مقترحها في يوليو 2025، أبدت نحو عشر دول أعضاء تحفظات عليه. إذ تخشى إيطاليا ارتفاع التهريب، كما تخشى مع رومانيا أثر ذلك على المدخنين من ذوي الدخل المحدود. أما البرتغال فقلقة على سيادتها الضريبية. في حين ترى اليونان والمجر وكرواتيا ومالطا والتشيك وسلوفاكيا ولوكسمبورغ أن الحدود الدنيا المقترحة للرسوم الانتقائية مرتفعة أكثر من اللازم.

السويد بلا حكومة جديدة

منذ 17 سبتمبر، تتولى حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون السويد. فبعد هزيمته في الانتخابات التشريعية التي جرت في 13 سبتمبر، طلب رئيس الوزراء أولف كريسترشون في 17 سبتمبر إعفاءه من مهامه، واقتصر منذ ذلك الحين على تصريف الأعمال الجارية. وفي 15 أكتوبر، رفض البرلمان السويدي (الريكسداغ) ترشيح زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون لرئاسة الوزراء.

ثم كُلّفت زعيمة حزب الوسط، إليزابيث ثاند رينغكفيست، باستكشاف إمكانات تشكيل حكومة، لكنها أعادت المهمة إلى رئيس الريكسداغ في 26 أكتوبر، أي في يوم اجتماع بروكسل نفسه، بعدما خلصت إلى عدم وجود أغلبية لحكومة وسطية. ويحق لرئيس البرلمان أن يطرح للتصويت أربعة مرشحين في المجموع، من بينهم ماغدالينا أندرسون، أي إنه لم يتبقَّ له سوى ثلاثة. وإذا لم يحظَ أي منهم بالموافقة، تتعيّن الدعوة إلى انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر. وفي الأثناء، قد يبقى النص معطلًا، إذ ستجد حكومة منتهية الولاية صعوبة في الحصول من لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي في الريكسداغ على التفويض اللازم بشأن ملف خلافي إلى هذا الحد.

ليتوانيا تتسلّم الرئاسة في يناير

إذا لم يُتوصَّل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026، فسيعود الملف إلى ليتوانيا، التي ستتولى رئاسة المجلس من 1 يناير إلى 30 يونيو 2027، ضمن ثلاثية تضم أيرلندا واليونان. وتشمل الأولويات التي أعلنتها فيلنيوس الأمن والدفاع، ودعم أوكرانيا، وتوسيع الاتحاد، والقدرة التنافسية، والأمن الداخلي، والصمود الديمقراطي، والضمان الاجتماعي. وبالتالي فإن الفيب ليس من أولويات البلاد، ومن الأفضل لمستخدميه أن يبقى الأمر كذلك.

ففي يناير 2022، أقرّ السيماس (البرلمان الليتواني) بأغلبية 92 صوتًا مقابل 9 حظر السجائر الإلكترونية والسوائل المنكّهة، باستثناء نكهة التبغ. وبالتوازي مع ذلك، وفي إطار خطة ثلاثية السنوات مخصصة جزئيًا لتمويل الدفاع، ارتفعت الرسوم الانتقائية على سوائل السجائر الإلكترونية من 0.25 يورو/مل في 2024 إلى 0.63 يورو في 2025، ثم 1.56 يورو في 2026، وستبلغ 3.91 يورو/مل في 1 يناير 2027، أي أكثر من عشرة أضعاف الحد الأدنى الأوروبي البالغ 0.36 يورو/مل الذي نصّت عليه التسوية القبرصية. كما رفض السيماس في 2025 مقترحًا لخفض هذه الرسوم قُدّم باسم مكافحة السوق السوداء. وكان رئيس الوزراء آنذاك قد عارضه، معتبرًا أنه لا ينبغي تشجيع العادات السيئة.

وفي بروكسل، شاركت ليتوانيا أيضًا في التوقيع، في يونيو 2024 ثم في يونيو 2025، على دعوات عدة دول أعضاء إلى التحرك على المستوى الأوروبي ضد منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة، باسم حماية الشباب. في المقابل، لا تُعدّ من بين الدول الثماني الموقعة على رسالة 6 أكتوبر 2026 التي تطالب خصوصًا بتجميد السوق وبحظر شامل للنكهات.

وإذا كانت الرئاسة الأيرلندية مصدر قلق لمستخدمي السجائر الإلكترونية في أوروبا، فقد تكون رئاسة ليتوانيا أسوأ بكثير بالنسبة إلى مستقبل السجائر الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي. غير أن ليتوانيا قد تختار أيضًا ترك ملف ضرائب التبغ، وكذلك مراجعة توجيه منتجات التبغ (TPD) إذا قدّمتها المفوضية بحلول ذلك الوقت، دون تقدّم يُذكر، لأن أيًّا منهما لا يندرج ضمن أولوياتها المعلنة. ومع ذلك، يحق لأي دولة عضو أو للمفوضية أن تطلب إدراجهما في جدول الأعمال.