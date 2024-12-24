نقلا عن جريدة الأيام البحرينية، يناقش مجلس النواب في البحرين مشروع قانون يهدف إلى منع بيع وتداول الشيشة والسجائر الإلكترونية. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة، إلا أن هناك مخاوف جدية من أن يؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك زيادة معدلات التدخين وازدهار السوق السوداء.

مخاوف من النتائج العكسية

تُظهر التجارب العالمية أن حظر منتجات النيكوتين البديلة، مثل السجائر الإلكترونية، قد يؤدي إلى نتائج غير مقصودة. في الهند، على سبيل المثال، أدى حظر السجائر الإلكترونية إلى زيادة استخدامها بين الشباب وازدهار السوق السوداء، مما أزال الرقابة التنظيمية وعرض المستخدمين لمخاطر أجهزة غير آمنة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع الحظر المستخدمين الحاليين للعودة إلى السجائر التقليدية الأكثر ضررًا. دراسة نُشرت في “إندبندنت عربية” أشارت إلى أن فرض حظر على السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى عودة ما يقرب من 1.5 مليون مدخن سابق إلى التدخين التقليدي.

مصداقية الدراسات المستخدمة في اتخاذ القرارات

المذكرة الإيضاحية ترى إن القانون المقترح يأتي انطلاقًا من المسؤولية تجاه حماية الصحة العامة والمجتمع البحريني من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تستهدف الأطفال والمراهقين بشكل خاص.

أن الدراسات الطبية أثبتت أن السجائر الإلكترونية تسبب أضرارًا صحية جسيمة على المدى الطويل، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والقلب، فضلًا عن احتمالية الإصابة بالسرطان. كما أن هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية ضارة، مثل النيكوتين والمواد المسرطنة، التي تؤثر على نمو الدماغ لدى المراهقين. النائب حمد فاروق الدوي أحد أبرز مقدمي المقترح-

تعتمد بعض القرارات المتعلقة بحظر السجائر الإلكترونية في العالم على دراسات معظمها مغلوطة أو غير مكتملة. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتبطت بعض الأمراض الرئوية باستخدام منتجات غير قانونية تحتوي على مركبات ضارة، وليس بالضرورة السجائر الإلكترونية المنظمة. هذا يشير إلى أن المشكلة تكمن في المنتجات غير المشروعة وليس في السجائر الإلكترونية بحد ذاتها.

عند حظر منتجات معينة، غالبًا ما يلجأ المستهلكون إلى السوق السوداء للحصول على ما يرغبون فيه. هذا ينطبق بشكل خاص على السجائر الإلكترونية والشيشة. في المملكة المتحدة، أدى الحظر المقترح على السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد إلى ازدهار السوق السوداء، مما يعرض المستهلكين لمخاطر أكبر بسبب عدم وجود رقابة على جودة المنتجات.

تأثير الحظر على الصحة العامة

بدلاً من تحسين الصحة العامة، قد يؤدي حظر السجائر الإلكترونية إلى تفاقم المشكلات الصحية. في قمة السجائر الإلكترونية 2024 التي عقدت في واشنطن، أكد الخبراء على أهمية المنتجات منخفضة المخاطر في تطوير مسار القضاء على التدخين. وأشاروا إلى أن حظر هذه المنتجات قد يعيق جهود الصحة العامة ويؤثر بشكل كبير على أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على هذه البدائل للإقلاع عن التدخين.

بدلاً من فرض حظر شامل، يمكن للسلطات النظر في تنظيم صارم لبيع واستخدام السجائر الإلكترونية والأرجيلة أو الشيشة. هذا يشمل فرض ضرائب، تحديد أعمار الشراء، وتنظيم محتوى النيكوتين. في بعض الدول، أدى التنظيم المناسب إلى انخفاض معدلات التدخين دون الحاجة إلى حظر المنتجات البديلة.

في حين أن نية مجلس النواب البحريني قد تكون حماية الصحة العامة من خلال حظر الشيشة والسجائر الإلكترونية، إلا أن التجارب على ارض الواقع تشير إلى أن مثل هذه القرارات دائما ما يؤدي إلى نتائج عكسية. من الضروري إعادة تقييم الدراسات المستخدمة لدعم هذه القرارات والنظر في بدائل اقل خطرا وأكثر فعالية في تحقيق الأهداف المرجوة دون التسبب في تداعيات سلبية غير مقصودة.