أفادت أبحاث من جامعة الطب والعلوم الصحية RCSI في دبلن أن تسخين السوائل الإلكترونية ينتج العديد من المواد الضارة، ودعت الصحة العامة لفرض إلى سياسات عاجلة بشأن السجائر الإلكترونية المنكهة. استخدمت الدراسة، التي نُشرت في Scientific Reports، الذكاء الاصطناعي لمحاكاة تأثيرات تسخين المواد الكيميائية الموجودة في نكهات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين. حيث أجرت تحليلًا لجميع المواد الكيميائية والتي يبلغ عددها 180 مادة، وذلك للتنبؤ بالمركبات الجديدة التي تتشكل أثناء عملية التسخين.

وكشفت النتائج عن تكوين العديد من المواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك 127 مادة مصنفة على أنها “سامة جدا”، و 153 مادة ذات “مخاطر صحية”، و225 مادة “مهيجة”. من بين هذه المواد الكربونيل المتطاير، الذي يشكل مخاطر صحية كبيرة. وكانت هذه المواد منتشرة بشكل خاص في السجائر الإلكترونية ذات نكهات الفواكه والحلوى، مما أدى إلى استنتاج مفاده أن نكهات السجائر الإلكترونية لها مخاطر كبيرة بسبب المواد الكيميائية مقارنة بالتدخين التقليدي للتبغ.

واستجابة لمثل هذه الادعاءات، أشار الباحثون سابقًا إلى أنه لا يمكن استخلاص أدلة قاطعة من دراسات لم يتم إجراؤها في ظروف الحياة الواقعية. وعلاوة على ذلك، وجدت دراسات أخرى تكشف عن وجود مواد كيميائية، لكن بكميات صغيرة جدًا بحيث لا تشكل أهمية أو خطورة لصحة الإنسان.

ما الذي يدفع صناع القرار إلى حظر النكهات؟

الدراسات مثل المذكورة أعلاه، إلى جانب التقارير التي تشير الى الأعداد المتزايدة من القاصرين الذين أصبحوا مدمنين على النيكوتين بعد إغرائهم بالنكهات. أصبحت تغذي مخاوف متزايدة بشأن وجود وباء التدخين الإلكتروني او الفيب بين المراهقين. والذي أدى بالتالي إلى فرض قيود صارمة وحظر النكهات.

في الشهر الماضي، أيدت محكمة هولندية حظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات الحلوة، بحجة أن هذه النكهات تجذب المستخدمين الشباب إلى التدخين الإلكتروني. وقد استأنفت شركة بريتيش أميركان توباكو الحظر، بحجة أنه ينتهك حرية حركة السلع ومن شأنه أن يثبط عزيمة المدخنين عن التحول إلى السجائر الإلكترونية، مما يعوق جهود الإقلاع عن التدخين.

ومع ذلك، رفضت المحكمة في لاهاي هذه الحجج، مؤكدة أن السجائر الإلكترونية ذات نكهة التبغ لا تزال متاحة، مما يمكن المدخنين من الاستمرار في استخدام السجائر الإلكترونية كمساعد للإقلاع عن التدخين حتى في ظل هذه القيود. ومع ذلك، يتجاهل هذا الحكم العديد من الدراسات التي أظهرت باستمرار أن المدخنين البالغين أكثر عرضة للنجاح في الإقلاع عن التدخين والامتناع عن السجائر من خلال التحول إلى السجائر الإلكترونية ذات النكهات الحلوة بدلاً من السجائر الإلكترونية ذات نكهات التبغ.

الدراسات تشير إلى أهمية نكهات السجائر الإلكترونية

تفوقت السجائر الإلكترونية المنكهة على السجائر الإلكترونية بنكهة التبغ في تقليل معدلات التدخين، حيث وجد أن نكهات الفواكه مثل المانجو و مزيج الفاكهة والمنثول فعالة للغاية.

وجدت دراسة حديثة تبحث في تأثير السجائر الإلكترونية المنكهة على نجاح الإقلاع عن التدخين، أن إقران السجائر الإلكترونية ذات نكهات الفواكه أو الحلوى مع السجائر ذات النسب المنخفضة جدًا من النيكوتين (VLNC) يقلل بشكل كبير من التدخين بين البالغين. ركز البحث على الأفراد الذين يعانون من حالات نفسية، وهي مجموعات معرضة بشكل خاص للآثار الضارة للتدخين.

أجريت الدراسة بين عامي 2020 و 2023، وشملت 326 مدخنًا بالغًا في الولايات المتحدة، معظمهم من النساء (74.5٪) بمتوسط ​​​​عمر 40 عامًا. يدخن جميع المشاركين خمس سجائر على الأقل يوميًا ولم يكن لديهم نية للإقلاع عن التدخين. تم توزيعهم على أربع مجموعات:

– المجموعة التي تستخدم سجائر ذات محتوى نيكوتين طبيعي (NNC).

– مجموعة VLNC التي تستخدم سجائر ذات النسب المنخفضة جدًا من النيكوتين VLNC فقط.

– سجائر ذات النسب المنخفضة جدًا من النيكوتين VLNC + سجائر إلكترونية بنكهة التبغ.

– سجائر ذات النسب المنخفضة جدًا من النيكوتين VLNC + سجائر إلكترونية بنكهة الفواكه أو الحلوى.

بعد 16 أسبوعًا، قام فريق البحث بتقييم استهلاك السجائر والنتائج الثانوية، بما في ذلك المؤشرات الصحية المتعلقة بالتبغ و معدلات الإقلاع عن التدخين. أظهرت المجموعة التي تستخدم سجائر ذات النسب المنخفضة جدًا من النيكوتين VLNC جنبًا إلى جنب مع السجائر الإلكترونية المنكهة أكبر انخفاض، حيث دخن المشاركون في هذه المجموعة ما يقارب 15 سيجارة أقل يوميًا مقارنة بالمجموعات الاخرى. بالإضافة إلى ذلك، تفوقت السجائر الإلكترونية المنكهة على السجائر المنكهة بالتبغ في تقليل معدلات التدخين، حيث وجد أن نكهات الفاكهة والمنثول فعالة بشكل أكبر.

أظهر المشاركون الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية المنكهة مع سجائر ذات النسب المنخفضة جدًا من النيكوتين VLNC أيضًا مستويات أقل من المواد المسرطنة الخاصة بالتبغ مقارنة بالمجموعات الأخرى، مما يسلط الضوء على الفوائد الصحية المحتملة. وبناءً على هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن الجمع بين سجائر ذات النسب المنخفضة جدًا من النيكوتين VLNC والسجائر الإلكترونية المنكهة يوفر استراتيجية واعدة للحد من التدخين بين الفئات السكانية المعرضة للخطر.