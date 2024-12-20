بود Fluffi Mini وهو النسخة الأصغر حجمًا من جهاز بود Fluffi. تقدم شركة Aspire جهاز أصغر حجمًا وأخف وزنًا، ولكن نفس سعة خزان السائل الإلكتروني. الأمر الذي يجعل من بود Fluffi Mini أحد أجهزة البود البسيطة والفعالة.

البساطة والفعالية

بفضل تصميم جميع زوايا الجهاز منحنية و دائرية، يجعل بود Fluffi Mini جهاز مدمج وصغير الحجم. لكنه في الوقت نفسه يحتوي على خرطوشة كبيرة بسعة 3.5 مل ويأتي بخزانين. جهاز جهاز في متناول الجميع سواء من حيث السعر أو من حيث سهولة استخدامه.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 99 * 29 * 23 ملم وزن البود 52 غرام الشحن USB-C البطارية 1100 مللي أمبير سعة التانك 3,5 مل نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

البود

الخراطيش

سلك USB-C

دليل المستخدم

بود Fluffi Mini .. مصنوع ليدوم طويلاً

يوجد على الجانب الرئيسي لـ بود Fluffi Mini زر تشغيل مخصص لإنتاج البخار عند الضغط عليه. لكن يعمل أيضًا بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط. خلال اختباراتنا أثبت الوضع التلقائي فعاليته ولم نلاحظ أي تأخير في الاستجابة بين بداية الاستنشاق وخروج البخار.

فوق زر التشغيل مباشرة، يوجد زر آخر مخصص للتحكم بتدفق الهواء. من خلال ضبط هذا الزر، نقوم بتعديل كمية الهواء التي تصل إلى الكويل. التحكم دقيق وفعال للغاية. يمكنك التنقل بين الفيب غير المباشر المحكم للغاية و الفيب المباشر DL المقيد.

أسفل زر التشغيل، يوجد مؤشر LED صغير يشير إلى مستوى البطارية. يتيح لك مؤشر LED آخر أكبر حجمًا تحديد الطاقة المختارة. يمتلك بود Fluffi Mini ثلاث قوى (عالية، متوسطة، منخفضة) يمكنك اختيارها بالضغط على زر التشغيل 3 مرات.

في قاعدة بود Fluffi Mini، يوجد منفذ USB-C يتيح لك الشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. يتوافق حجم البطارية مع تنسيق الجهاز والخراطيش المرفقة ايضا لا تستهلك الكثير من الطاقة.

يوجد في الجزء العلوي من بود Fluffi Mini غطاء يحمي الخرطوشة. تسمح لك نافذتان برؤية مستوى السائل الإلكتروني المتبقي دون إزالة غطاء الحماية. ميزة أخرى هي أنك لن تحتاج الى إزالة الخزان من البود لإعادة تعبئة الخزان. ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة واملأ الخزان بـ 3.5 مل. سعة الخزان مريحة ومتناسقة مع حجم وشكل البود.

يأتي مع بود Fluffi Mini خرطوشتين في العلبة. الاولى مزودة بكويل 0.6 أوم ويستخدم في نطاق من 14 إلى 18 واط والثانية بكويل 1 أوم. الخراطيش ذات نظام مغلق. لذلك من الضروري تغيير الخرطوشة بأكملها عند تلف الكويل.

فيما يتعلق بتجربة الفيب، فإن الجهاز يوفر تجربة رائعة. النكهات دقيقة ومفصلة. تقدم الخراطيش اداء ممتاز بغض النظر عن نكهات السوائل المستخدمة. بالاضافة الى ان الخراطيش توفر عمر استخدام طويل.