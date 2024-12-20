بود Fluffi Mini وهو النسخة الأصغر حجمًا من جهاز بود Fluffi. تقدم شركة Aspire جهاز أصغر حجمًا وأخف وزنًا، ولكن نفس سعة خزان السائل الإلكتروني. الأمر الذي يجعل من بود Fluffi Mini أحد أجهزة البود البسيطة والفعالة.

البساطة والفعالية

بود Fluffi Mini

بفضل تصميم جميع زوايا الجهاز منحنية و دائرية، يجعل بود Fluffi Mini جهاز مدمج وصغير الحجم. لكنه في الوقت نفسه يحتوي على خرطوشة كبيرة بسعة 3.5 مل ويأتي بخزانين. جهاز جهاز في متناول الجميع سواء من حيث السعر أو من حيث سهولة استخدامه.

المواصفات التقنية

ابعاد البود 99 * 29 * 23  ملم
وزن البود 52 غرام
الشحن USB-C
البطارية 1100 مللي أمبير
سعة التانك 3,5 مل
نطاق الاستخدام تلقائي

محتويات العلبة :

  • البود
  • الخراطيش
  • سلك USB-C
  • دليل المستخدم

بود Fluffi Mini .. مصنوع ليدوم طويلاً

بود Fluffi Mini .. زر التشغيل

يوجد على الجانب الرئيسي لـ بود Fluffi Mini زر تشغيل مخصص لإنتاج البخار عند الضغط عليه. لكن يعمل أيضًا بشكل تلقائي عن طريق الاستنشاق البسيط. خلال اختباراتنا أثبت الوضع التلقائي فعاليته ولم نلاحظ أي تأخير في الاستجابة بين بداية الاستنشاق وخروج البخار.

فوق زر التشغيل مباشرة، يوجد زر آخر مخصص للتحكم بتدفق الهواء. من خلال ضبط هذا الزر، نقوم بتعديل كمية الهواء التي تصل إلى الكويل. التحكم دقيق وفعال للغاية. يمكنك التنقل بين الفيب غير المباشر المحكم للغاية و الفيب المباشر DL المقيد.

أسفل زر التشغيل، يوجد مؤشر LED صغير يشير إلى مستوى البطارية. يتيح لك مؤشر LED آخر أكبر حجمًا تحديد الطاقة المختارة. يمتلك بود Fluffi Mini ثلاث قوى (عالية، متوسطة، منخفضة) يمكنك اختيارها بالضغط على زر التشغيل 3 مرات.

منفذ USB-C

في قاعدة بود Fluffi Mini، يوجد منفذ USB-C يتيح لك الشحن السريع للبطارية المدمجة التي تأتي بسعة 1100 مللي أمبير في الساعة. يتوافق حجم البطارية مع تنسيق الجهاز والخراطيش المرفقة ايضا لا تستهلك الكثير من الطاقة.

في الجزء العلوي من بود Fluffi Mini غطاء يحمي الخرطوشة

يوجد في الجزء العلوي من بود Fluffi Mini غطاء يحمي الخرطوشة. تسمح لك نافذتان برؤية مستوى السائل الإلكتروني المتبقي دون إزالة غطاء الحماية. ميزة أخرى هي أنك لن تحتاج الى إزالة الخزان من البود لإعادة تعبئة الخزان. ما عليك سوى رفع غطاء السيليكون لإدخال طرف الزجاجة واملأ الخزان بـ 3.5 مل. سعة الخزان مريحة ومتناسقة مع حجم وشكل البود.

الخراطيش المرفقة

يأتي مع بود Fluffi Mini خرطوشتين في العلبة. الاولى مزودة بكويل 0.6 أوم ويستخدم في نطاق من 14 إلى 18 واط والثانية بكويل 1 أوم. الخراطيش ذات نظام مغلق. لذلك من الضروري تغيير الخرطوشة بأكملها عند تلف الكويل.

فيما يتعلق بتجربة الفيب، فإن الجهاز يوفر تجربة رائعة. النكهات دقيقة ومفصلة. تقدم الخراطيش اداء ممتاز بغض النظر عن نكهات السوائل المستخدمة. بالاضافة الى ان الخراطيش توفر عمر استخدام طويل.

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المميزات

  • سهولة الاستخدام
  • جودة الفيب والنكهات
  • ثلاثة مستويات للطاقة
  • يتم توفير خرطوشتين في العلبة

العيوب

        • لا يوجد

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التقييم
الجودة مقابل السعر
جودة الفيب
جودة التصنيع
سهولة الاستخدام
تجربة المستخدم
الخلاصة
يعتبر بود Fluffi Mini جهاز فيب ممتاز. بسيط ويقدم 3 مستويات للطاقة، وهو مزود بخزانين بقيم أومية مختلفة. من الممكن استخدامه مع نمط الفيب المباشر المقيد أو غير المباشر. اختيار جيد جدًا لبدء الفيب أو كجهاز ثانوي.
4.8
المجموع النهائي
المقال السابقدراسة حديثة : السجائر الإلكترونية هي أكثر أدوات الإقلاع عن التدخين فعالية
Ahmad AL-FARAJI
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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review-fluffi-mini-aspireيعتبر بود Fluffi Mini جهاز فيب ممتاز. بسيط ويقدم 3 مستويات للطاقة، وهو مزود بخزانين بقيم أومية مختلفة. من الممكن استخدامه مع نمط الفيب المباشر المقيد أو غير المباشر. اختيار جيد جدًا لبدء الفيب أو كجهاز ثانوي.

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