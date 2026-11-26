أهم ما يجب معرفته انخفض معدل التدخين اليومي في نيوزيلندا إلى 5.9% في 2025/26، وهو أدنى مستوى منذ بدء المسح، مقابل 16.4% في 2011/12؛

تسارع هذا التراجع بشكل كبير ابتداءً من 2018، عندما فتحت البلاد الباب أمام السجائر الإلكترونية؛

أصبحت السجائر الإلكترونية اليوم الوسيلة الأكثر استخدامًا للإقلاع عن التدخين، متقدمةً على بدائل النيكوتين؛

لدى الشباب، كاد التدخين يختفي: 0.3% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا يدخنون يوميًا؛

نسبة المدخنين يوميًا في نيوزيلندا أقل بثلاث مرات منها في فرنسا.

أدنى مستوى تاريخي

إنها سابقة منذ أن بدأت وزارة الصحة النيوزيلندية قياس التدخين في مسحها السنوي الكبير، “مسح نيوزيلندا الصحي” (New Zealand Health Survey). فوفقًا لـنتائج 2025/26 المنشورة في 18 نوفمبر 2026، يدخن 5.9% من البالغين يوميًا، أي نحو 259 ألف شخص. وكانت النسبة 6.7% قبل عام، و9.4% في 2020/21، و16.4% في 2011/12.

وهكذا، انخفضت نسبة المدخنين يوميًا بأكثر من مرتين ونصف في نحو خمسة عشر عامًا. كما أن من لا يزالون يدخنون باتوا يستهلكون أقل: 8.7 سجائر يوميًا في المتوسط، مقابل 11.2 في 2011/12. أما لدى الأصغر سنًا، فقد أصبح التدخين هامشيًا، إذ لا تتجاوز نسبة المدخنين يوميًا 0.3% لدى الفئة العمرية 15-17 عامًا. ولدى الفئة العمرية 18-24 عامًا، تراجعت النسبة من 24.5% في 2011/12 إلى 3.1%.

ورحّبت كيسي كوستيلو، الوزيرة المساعدة للصحة المكلفة بملف التبغ، بـتراجع عدد المدخنين بـ32 ألف شخص خلال عام واحد، وبـتخلّي الأجيال الجديدة عن السجائر.

منعطف 2018

هذا النجاح ليس وليد الصدفة. فقد كان التدخين يتراجع أصلًا في نيوزيلندا بفعل زيادة الضرائب والتحذيرات الصحية وحظر التدخين في الأماكن العامة. لكن ابتداءً من 2018-2019، تغيّر كل شيء: أكد حكم قضائي جواز بيع منتجات التبخير الإلكتروني، واعترفت وزارة الصحة رسميًا بأن السجائر الإلكترونية بديل أقل ضررًا بكثير من التبغ.

واليوم، باتت آثار هذا التحول واضحة. ففي تحليل نُشر هذا الصيف في مجلة The Lancet Regional Health – Western Pacific، أظهر روبرت بيغلهول، المدير السابق في منظمة الصحة العالمية، وروث بونيتا وبن يودان أن الوتيرة السنوية لانخفاض التدخين ارتفعت من 3.5% قبل 2018 إلى 17.9% بين 2018 و2023، وهو تسارع ذو دلالة إحصائية. ووفقًا للمؤلفين، لولا هذا التسارع لأخفقت البلاد في بلوغ هدف “نيوزيلندا خالية من التدخين 2025” (Smokefree 2025) بعدة عقود. وقد اعترض باحثون آخرون في المجلة نفسها على هذه القراءة، لكن المؤلفين تمسّكوا بها، مؤكدين أن تسارع التراجع يعود أساسًا إلى تحوّل المدخنين إلى السجائر الإلكترونية. كما تلاحظ وزارة الصحة بدورها أن انخفاض التدخين اليومي تسارع ابتداءً من 2019/20.

السجائر الإلكترونية، الوسيلة الأولى للإقلاع

وتؤكد بيانات 2025/26 الدور المحوري للسجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين. فمن بين النيوزيلنديين الذين حاولوا الإقلاع، تبقى السجائر الإلكترونية الوسيلة الأكثر استخدامًا (36.5%)، متقدمةً على بدائل النيكوتين (29.8%). كما أن أكثر من نصف مستخدمي السجائر الإلكترونية يوميًا مدخنون سابقون، وكثير من الباقين لا يزالون يدخنون إلى جانب استخدامهم لها. ويقول نحو نصف مستخدمي السجائر الإلكترونية إنهم يلجؤون إليها لتقليل التدخين أو الإقلاع عنه.

وقد أدركت السلطات النيوزيلندية ذلك جيدًا، إذ أطلقت هيئة الصحة النيوزيلندية (Health New Zealand)، الجهة الرئيسية للصحة العامة في البلاد، مناقصة وطنية لتزويد خدمات الإقلاع عن التدخين بأجهزة السجائر الإلكترونية.

ولا تخفي كيسي كوستيلو ما أحدث الفارق في رأيها، إذ تدافع الوزيرة عن مواصلة الاستراتيجية التي انطلقت قبل ثماني سنوات:

علينا البناء على النهج المعتمد منذ 2018، والذي أثبت نجاحه: التحذير من أضرار التدخين، ورفع كلفته، وتقديم الدعم للإقلاع عنه، بما في ذلك إتاحة السجائر الإلكترونية. كيسي كوستيلو، الوزيرة المساعدة للصحة

وعلى الصعيد الدولي، تمثّل نيوزيلندا استثناءً. ففي تقريرها “نظرة على الصحة 2025” (Health at a Glance)، تصنّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نيوزيلندا ضمن الدول التي شهدت أكبر انخفاض في التدخين خلال عشر سنوات، إلى جانب تشيلي وإستونيا والمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أن المتوسط في الدول الأعضاء بلغ 14.8% من المدخنين يوميًا في 2023.

مدخنون أقل بثلاث مرات مما في فرنسا

والمقارنة مع فرنسا، على سبيل المثال، معبّرة. فبحسب مقياس الوكالة الفرنسية للصحة العامة (Santé publique France)، كان 17.4% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عامًا يدخنون يوميًا في 2024، فيما لم تتجاوز نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية يوميًا 6.1%. أما في نيوزيلندا، فالمعادلة معكوسة: عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية يوميًا ضعف عدد المدخنين يوميًا.

البلد التدخين اليومي استخدام السجائر الإلكترونية يوميًا نيوزيلندا (2025/26) 5.9 11.2 فرنسا (2024) 17.4 6.1 النسبة المئوية من السكان (15 عامًا فأكثر في نيوزيلندا، و18-79 عامًا في فرنسا). المصادر: مسح نيوزيلندا الصحي، مقياس Santé publique France.

وفي العالم العربي، لا تزال المعدلات أعلى بكثير. ففي مصر مثلًا، تراجعت نسبة المدخنين إلى 14.2% من السكان وفق النتائج الأولية لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2023-2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أي أكثر من ضعف المعدل النيوزيلندي، وإن اختلفت طرق القياس بين البلدين.

تحدي المدخنين الأخيرين

غير أن معركة نيوزيلندا ضد التدخين لم تنتهِ بعد. فلا يزال يتعين إقناع من يواصلون التدخين، وهم في الغالب من كبار السن الذين يدخنون منذ فترة طويلة. كما يظل التدخين أعلى لدى الماوري، السكان الأصليين لنيوزيلندا (13.9%)، ولدى المنحدرين من جزر المحيط الهادئ (12.5%)، رغم التراجع الكبير في هاتين الفئتين منذ 2011/12. وبسبب هاتين الفئتين خصوصًا، لم يتحقق بعد هدف “نيوزيلندا خالية من التدخين 2025″، أي أقل من 5% من المدخنين يوميًا في جميع الفئات السكانية. وترى كيسي كوستيلو أن الجهود يجب أن تتركز عليهما الآن.