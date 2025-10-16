بعد أشهر قليلة من نجاح المشروع التجريبي الأولي، تخطو نيوزيلندا خطوة جديدة للأمام. فقد أطلقت هيئة الصحة العامة النيوزيلندية مؤخرًا دعوة وطنية لتقديم عطاءات لتوريد أجهزة السجائر الإلكترونية (vaping) ليتم استخدامها في خدمات الإقلاع عن التدخين. والهدف المعلن هو توسيع نطاق البرنامج على الصعيد الوطني بحلول يناير 2026.

دعوة غير مسبوقة لدمج السجائر الإلكترونية في السياسات العامة

قبل بضعة أيام، نشرت هيئة الصحة النيوزيلندية – Te Whatu Ora، وهي الهيئة الرئيسية للصحة العامة في نيوزيلندا، دعوة لتقديم عطاءات على الموقع الإلكتروني الحكومي. وذكرت الدعوة أنها تبحث عن موردين أو مصنعين “يمكنهم توفير وتوزيع جهاز فيب واحد لـ 29 مكتب لخدمات الإقلاع عن التدخين”. والمنتجات التي تسعى الهيئة للحصول عليها هي “أجهزة السجائر الإلكترونية من فئة (بودات فقط)” و”عدد كافٍ من الخراطيش لكل جهاز لدعم وتعزيز الإقلاع عن التدخين (ملاحظة المحرر) لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر”. يجب أن تحتوي الخراطيش المُقدمة على مستويات متفاوتة من النيكوتين، تتراوح من 0 إلى 28.5 ملغم/مل، وهو الحد الأقصى المسموح به في البلاد.

في الوثيقة الموجهة للمهنيين، والتي تمكنا من الوصول إليها، هناك عدة جمل جديرة بالملاحظة. على سبيل المثال، تصف وزارة الصحة النيوزيلندية دعوة تقديم العطاءات هذه بأنها “فرصة للمساهمة في تحقيق هدف نيوزيلندا “التخلص من التدخين 2025″ من خلال ضمان حصول المدخنين على بدائل أقل ضررًا وخاضعة للتنظيم بشكل عادل”.

في يناير 2025، أطلقت البلاد مشروعًا تجريبيًا يتضمن توزيع مجموعات من أجهزة السجائر الإلكترونية على المدخنين الراغبين بها والذين ارتادوا أحد مراكز الإقلاع عن التدخين الـ 24 المختارة. تنص الوثيقة المرفقة بدعوة تقديم العطاءات على أن عملية الشراء الجديدة التي تسعى إليها هيئة الصحة العامة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة بعد انتهاء المشروع التجريبي للتدخين الإلكتروني ودعم إطلاق البرنامج على الصعيد الوطني”. لذلك، تبدو نيوزيلندا مستعدة لدمج السجائر الإلكترونية في ترسانتها الرسمية لمكافحة التبغ.

“ستدعم هذه الشراكة الصحة العامة، مع تعزيز مصداقية المورد ومكانته كجهة موثوقة في سوق السجائر الإلكترونية الخاضع للتنظيم على الصعيد الوطني”. جزء من محتوى الوثيقة

يجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لكي تكون الشركة المصنعة مؤهلة لهذه المناقصة، يجب عليها استيفاء عدة معايير، منها الاستقلالية عن صناعة التبغ.

مبادرة تعرضت للانتقاد سياسيا

في حين أن هذه المناقصة تُمثل فرصة ممتازة لصناعة السجائر الإلكترونية، والتي أظهر مراجعة كوكرين لـ 90 دراسة أنها من أكثر الطرق فعالية للإقلاع عن التدخين، إلا أنها لم تُحظَ بإجماع الآراء.

يرى الدكتور باز بوريل، رئيس جمعية الأطباء العامين في البلاد، أن نهج هيئة الصحة النيوزيلندية خاطئ. وقال مازحًا: “يا إلهي، أنت مدمن على النيكوتين. دعني أساعدك وأعلمك كيفية استنشاقه”. وأضاف أن التدخين الإلكتروني “ربما يكون أقل خطورة، لكنه لا يزال خطيرًا”. ويعتقد أن “هناك طرقًا أذكى للإقلاع عن التدخين“.

يتفق الرئيس التنفيذي لمؤسسة الربو والجهاز التنفسي مع هذا الرأي قائلاً: “أجد من الغريب جدًا أن يُدفع بهذا الأمر إلى هذا الحد دون وجود أدلة كافية تدعمه”، مُشيرًا إلى أن السجائر الإلكترونية “غير مُعلنة أو مُسجلة كأداة للإقلاع عن التدخين”.

سياسيًا، لا يحظى هذا الإجراء بقبول عالمي. من جانبها، تُشكك عائشة فيرال، من حزب العمال، في الصياغة المُستخدمة في المناقصة. وقالت: “من المُثير للاشمئزاز أن نرى وزارة الصحة النيوزيلندية تُقدم عرضًا لتبرئة اسم شركة سجائر إلكترونية من خلال الشراكة معها”، قبل أن تُشير إلى أن الحكومة الحالية ألغت قوانين مُكافحة التدخين “التي كان من شأنها إنقاذ الأرواح وتوفير مليارات الدولارات على نظام الرعاية الصحية”.

واشتكت قائلةً: “يبدو الآن أنهم يُديرون وزارة الصحة النيوزيلندية كما لو كانت متجرًا لبيع السجائر الإلكترونية”. وهي مُلاحظة لم تمر مرور الكرام، حيث تم تغيير الجملة التي تُشير إلى أن مصداقية الشريك وظهوره.

وفقًا لوكالة الصحة العامة النيوزيلندية، “مكّن البرنامج التجريبي الحالي […] ما يزيد قليلاً عن 1400 شخص من الحصول على شهادة الإقلاع عن التدخين وأول أكسيد الكربون بعد أربعة أسابيع، من أصل 4326 شخصًا تم التحقق من صحتهم بين يناير ويوليو 2025”.

تُعتبر هذه النتائج مُشجعة بما يكفي لتبرير الانتقال إلى مرحلة وطنية، حيث من المقرر توزيعها في يناير 2026 على جميع مكاتب خدمات الإقلاع عن التدخين في جميع أنحاء البلاد.

وهكذا، بينما تختار بعض الدول حظر الفيب أو تقييده، تواصل نيوزيلندا السير في طريق مغاير، تراهن فيه على الدراسات العلمية والتنظيم بدل المنع والتخويف.