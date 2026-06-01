تكشف أحدث الدراسات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية عن أدلة متزايدة تدعم دورها في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين، في الوقت الذي تستمر فيه الأبحاث في استكشاف المخاطر الصحية المحتملة على المدى الطويل، بما في ذلك خطر الإصابة بالسرطان و تأثيرات النيكوتين على الجسم.

على مدى العقد الماضي، انتقل النقاش حول السجائر الإلكترونية من كونها مجرد فرضية مرتبطة بالحد من أضرار التبغ إلى موضوع يستند إلى كم كبير من الأدلة العلمية والبيانات الواقعية. فقد أظهرت دراسات في مجالات علم السموم والتجارب السريرية والأبحاث السكانية أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً بشكل ملحوظ من السجائر التقليدية، ما جعلها محوراً رئيسياً في النقاشات المتعلقة بالصحة العامة والإقلاع عن التدخين.

وتتركز الأبحاث الحالية حول محورين أساسيين. يتمثل الأول في دراسة المخاطر الصحية المحتملة على المدى الطويل، مثل السرطان أو أمراض الجهاز التنفسي التي قد ترتبط باستخدام السجائر الإلكترونية مع مرور الوقت. أما المحور الثاني فيركز على مدى فعالية هذه المنتجات في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين أو تقليل تعرضهم للمواد السامة الناتجة عن احتراق التبغ. وتشير النتائج المتاحة حتى الآن إلى أنه رغم أن السجائر الإلكترونية ليست خالية تماماً من المخاطر، فإنها قد تمثل أداة مهمة للحد من أضرار التدخين بالنسبة للبالغين الذين لا يستطيعون التخلي عن النيكوتين بشكل كامل.

السرطان والسجائر الإلكترونية: ماذا تقول الأدلة العلمية حتى الآن؟

لا يوجد حتى الآن دليل مباشر يثبت أن السجائر الإلكترونية تسبب السرطان، بينما تشير الدراسات إلى أنها أقل خطراً بكثير من السجائر التقليدية.

لا يزال احتمال ارتباط السجائر الإلكترونية بالإصابة بالسرطان أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في الأوساط العلمية. وقد لفتت مراجعة حديثة أجراها باحثون أستراليون الانتباه بعد أن خلصت إلى أن بعض الأدلة المخبرية المتعلقة باستخدام السجائر الإلكترونية تستدعي مزيداً من البحث والمتابعة. وأشار الباحثون إلى أن عدداً من الدراسات المختبرية رصد تغيرات بيولوجية قد تكون ذات صلة بآليات تطور السرطان، إلا أن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين استخدام السجائر الإلكترونية والإصابة بالسرطان لدى البشر.

في المقابل، يؤكد العديد من خبراء الحد من أضرار التبغ أن الأدلة المتوفرة حالياً لا تشير إلى وجود دليل مباشر يثبت أن السجائر الإلكترونية تسبب السرطان لدى الإنسان. ويشير هؤلاء إلى أن أبحاث السرطان المرتبطة بالتدخين التقليدي استغرقت عقوداً طويلة للوصول إلى استنتاجاتها الحالية، في حين أن الاستخدام الواسع للسجائر الإلكترونية لا يزال حديثاً نسبياً مقارنة بالسجائر التقليدية.

وتصف جهات طبية ومتخصصون في الصحة العامة الأدلة الحالية بأنها غير مكتملة، إلا أن معظم الدراسات المنشورة حتى الآن تشير باستمرار إلى أن خطر الإصابة بالسرطان لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية يبقى أقل بكثير مقارنة بمدخني السجائر التقليدية. كما أظهرت الدراسات التي تقيس المؤشرات الحيوية المرتبطة بالالتهاب أن مستويات هذه المؤشرات لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية تكون عادة أقل مما هو مسجل لدى المدخنين.

أدلة متزايدة على دور السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين

بالتوازي مع الأبحاث المتعلقة بالمخاطر الصحية، يستمر تراكم الأدلة السريرية التي تدرس دور السجائر الإلكترونية في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين أو تقليل استهلاكهم للسجائر.

وقد حللت مراجعة واسعة النطاق قادتها ميمي م. كيم وفريقها في شركة ثيرا-بزنس ما مجموعه 214 دراسة، من بينها 22 تجربة معشاة ذات شواهد. وأظهرت النتائج أن المدخنين الذين استخدموا السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين إلى جانب الدعم السلوكي حققوا معدلات إقلاع عن التدخين أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمن اعتمدوا على الدعم السلوكي وحده.

وفي العديد من الدراسات المشمولة بالمراجعة، كانت فرص الإقلاع عن التدخين أعلى بمرتين أو ثلاث مرات لدى مستخدمي السجائر الإلكترونية، واستمرت هذه النتائج خلال فترات متابعة امتدت لعدة أشهر.

كما أظهرت النتائج أن المدخنين الذين لم يتمكنوا من الإقلاع الكامل عن التدخين نجحوا مع ذلك في خفض استهلاكهم اليومي للسجائر بمعدل أربع إلى خمس سجائر يومياً مقارنة بالمجموعات الضابطة، مع استمرار هذا الانخفاض بمرور الوقت. ويشير ذلك إلى أن الانتقال الجزئي إلى السجائر الإلكترونية قد يساهم أيضاً في تقليل التعرض للمواد السامة الناتجة عن احتراق التبغ.

وعند مقارنة السجائر الإلكترونية ببدائل النيكوتين التقليدية مثل العلكة واللصقات، لا تكون النتائج متطابقة في جميع الدراسات. فبينما لم تجد بعض الأبحاث تفوقاً واضحاً للسجائر الإلكترونية، أظهرت دراسات أخرى معدلات إقلاع أعلى وانخفاضاً أكبر في الرغبة الشديدة للتدخين لدى المستخدمين.

وأوضح الباحثون أن هذه الاختلافات قد تكون مرتبطة بعوامل منهجية مختلفة، مثل درجة التزام المشاركين أو استخدام بعض أفراد المجموعات الضابطة للسجائر الإلكترونية خلال فترة الدراسة. ومع ذلك، تبقى الخلاصة العامة واضحة: السجائر الإلكترونية تقدم نتائج مماثلة على الأقل لبدائل النيكوتين التقليدية، بل وتتجاوزها في العديد من الدراسات.

البيانات الواقعية تدعم نتائج الدراسات السريرية

لا تقتصر الأدلة على التجارب السريرية فحسب، بل تتوافق بشكل متزايد مع ما تظهره البيانات السكانية في عدد من الدول التي شهدت انتشاراً واسعاً لبدائل التبغ الخالية من الدخان.

فقد سجلت دول مثل السويد والمملكة المتحدة ونيوزيلندا واليابان انخفاضات ملحوظة في معدلات التدخين بالتزامن مع انتشار السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وأكياس النيكوتين. وتعد السويد المثال الأبرز على هذا التوجه، حيث انخفضت نسبة التدخين فيها إلى نحو 3.7% فقط، وهو مستوى غير مسبوق جعلها تقترب من تحقيق هدف “المجتمع الخالي من التدخين”. ويربط عدد من الباحثين هذا الإنجاز بالانتشار الواسع للسنوس وأكياس النيكوتين وغيرها من بدائل النيكوتين منخفضة المخاطر.

كما شهدت اليابان انخفاضاً حاداً في معدلات استهلاك السجائر التقليدية بعد دخول منتجات التبغ المسخن إلى السوق، وهو ما دفع العديد من الباحثين إلى دراسة العلاقة بين توفر البدائل منخفضة المخاطر وانخفاض معدلات التدخين.

وفي هذا السياق، أضافت دراسة سريرية عشوائية نشرتها كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا مزيداً من الأدلة المتعلقة بأنظمة أملاح النيكوتين الحديثة. وأظهرت الدراسة أن 36.5% من المشاركين الذين استخدموا أجهزة تحتوي على النيكوتين تمكنوا من التوقف عن التدخين خلال ستة أسابيع، مقارنة بـ11.5% فقط بين مستخدمي الأجهزة الخالية من النيكوتين.

كما قام الباحثون بقياس مستويات NNAL، وهو أحد المؤشرات الحيوية المرتبطة بالتعرض للمواد المسرطنة الناتجة عن التبغ، ووجدوا أن المشاركين الذين تحولوا بالكامل من السجائر التقليدية إلى السجائر الإلكترونية سجلوا انخفاضاً ملحوظاً في هذا المؤشر مقارنة بالمجموعات الضابطة. وتدعم هذه النتائج الفرضية القائلة إن عملية الاحتراق نفسها هي المصدر الرئيسي لمعظم الأضرار المرتبطة بالتدخين.

وقد تناولت أبحاث أخرى تأثير السجائر الإلكترونية والنيكوتين على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ضغط الدم. وبينما رصدت بعض الدراسات القائمة على الملاحظة ارتباطات محتملة بين استخدام النيكوتين وارتفاع ضغط الدم، يؤكد العديد من الخبراء أن هذه النتائج لا تكفي وحدها لإثبات علاقة سببية مباشرة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات طويلة المدى لفهم هذه التأثيرات بصورة أكثر دقة.

وفي المقابل، تشير بعض الدراسات إلى أن الجرعات المنخفضة من النيكوتين قد ترتبط بتحسن مؤقت في الانتباه والذاكرة العاملة لدى بعض الفئات، وهو ما يواصل الباحثون دراسته في إطار فهم التأثيرات العصبية للنيكوتين بشكل منفصل عن الأضرار المرتبطة بتدخين السجائر التقليدية.