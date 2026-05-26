يُعد طقم Coolfire Z Air من Innokin جهاز فيب صغير الحجم صُمم خصيصًا للمبتدئين أو للمستخدمين الذين يفضلون الجمع بين جهاز الفيب التقليدي و خزان السائل الإلكتروني (Clearomizer) ضمن تصميم مدمج وعملي. يجمع هذا الطقم بين البساطة والأداء الجيد، مع تقديم نكهات مميزة وتجربة استخدام مريحة منذ اللحظات الأولى.

عودة أجهزة المبتدئين

في وقت يتجه فيه السوق بشكل متزايد نحو الأجهزة ذات الاستخدام الواحد، من الجيد أن نرى بعض الشركات لا تزال تقدم أطقمًا بسيطة تعتمد على جهاز فيب مع خزان سائل إلكتروني (Clearomizer). يتميز طقم Coolfire Z Air بحجمه الصغير، ما يجعله منافسًا حقيقيًا لأنظمة البود الصغيرة المنتشرة حاليًا في السوق، خاصةً للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز عملي واقتصادي وسهل الاستخدام.

المواصفات التقنية محتويات العلبة

طقم Coolfire Z Air … صغير وعملي

يحتوي جهاز المود في طقم Coolfire Z Air على زرين في الواجهة الأمامية. الزر الأكبر مخصص لتشغيل الجهاز وتفعيل السحب، بينما يوجد أسفله زر أصغر للتحكم بمستوى الطاقة عبر ثلاثة إعدادات مختلفة: منخفض، متوسط، وعالي، وسنعود لهذه النقطة لاحقًا. في الجزء السفلي، توجد مؤشرات ضوئية توضح مستوى الطاقة المختار، إضافة إلى حالة تشغيل الجهاز. وقد أجرت شركة Innokin تعديلًا بسيطًا على طريقة التشغيل، حيث أصبح تشغيل الجهاز يتطلب الضغط خمس مرات متتالية بدلًا من ثلاث كما في الإصدارات السابقة. جودة التصنيع والتشطيب تأتي بمستوى ممتاز كما هو متوقع من الشركة.

تبلغ سعة البطارية المدمجة 2000 مللي أمبير، وهي ليست الأكبر ضمن فئتها، لكنها كافية تمامًا بالنظر إلى الاستهلاك المنخفض للطاقة مع الكويلات المرفقة داخل الطقم.

يتم تثبيت التانك في الجزء العلوي من الجهاز عبر موصل مزود بنابض يضمن اتصالًا كهربائيًا ثابتًا وموثوقًا. وعلى الرغم من أن الجهاز يدعم تانكات يصل قطرها إلى 19 ملم، فإنه مصمم أساسًا للعمل مع التانك المرفق ضمن الطقم.

يأتي طقم Coolfire Z Air مع نظام للتحكم بتدفق الهواء أسفل التانك. يضم هذا النظام فتحتين صغيرتين وفتحة أكبر نسبيًا، ما يسمح بالانتقال بين سحبة ضيقة جدًا (فيب غير مباشر) مع بخار دافئ، أو سحبة أكثر انفتاحًا تناسب الفيب المباشر المحدود. هذه المرونة تضيف قيمة حقيقية لتجربة الفيب، خاصة للمستخدمين الجدد الراغبين في تجربة دون تعقيد.

تتم تعبئة الخزان عبر نظام التعبئة العلوي التقليدي، وذلك من خلال فك الغطاء العلوي بربع دورة فقط. فتحات تعبئة السائل الإلكتروني واسعة بما يكفي لتناسب معظم عبوات السوائل الإلكترونية المتوفرة في السوق. تبلغ سعة الخزان 3 مل، بينما يأتي المبسم (Drip Tip) بقياس 510 القياسي، ما يسمح باستبداله بسهولة عند الحاجة.

يتضمن طقم Coolfire Z Air كويلين معروفين من سلسلة Z. الأول بمقاومة 0.8 أوم ويعمل بين 15 و18 واط، والثاني بمقاومة 1.6 أوم ويعمل بين 9 و12 واط، وهو مخصص لتجربة فيب غير مباشرة (MTL). من ناحية الأداء، يقدم الجهاز تجربة مستقرة وخالية من المفاجآت السيئة. كما أن طريقة الاستخدام بسيطة للغاية، مع زر رئيسي واحد وثلاثة مستويات طاقة متقاربة. عند استخدام كويل 1.6 أوم، تتراوح الطاقة بين 9 و12 واط مع مستوى متوسط عند 11 واط. أما كويل 0.8 أوم فيعمل بين 15 و18 واط مع إعداد متوسط عند 17 واط.

يتم تقديم النكهات بشكل ممتاز، خصوصًا مع السوائل الإلكترونية بنكهات التبغ أو نكهات الحلويات. كما ينتج الجهاز بخارًا دافئًا يعزز من وضوح النكهة ويمنح تجربة استخدام ممتعة. وأكثر ما يميز طقم Coolfire Z Air هو قدرته على تقديم تجربة بسيطة ومتوازنة دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.