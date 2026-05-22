تستمر الشركات بطرح منتجات النيكوتين البديلة بأشكال جديدة وغير متوقعة. وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت “أعواد الأسنان المنكهة بالنيكوتين” تلفت الانتباه على تيك توك ومنصات التواصل، بعدما تحولت من منتج شبه مجهول إلى ترند يثير الجدل في بعض المدارس ووسائل الإعلام. قد تبدو للوهلة الأولى كأعواد أسنان عادية، لكنها في بعض الحالات تحتوي على جرعات من النيكوتين.

ورغم أن هذه المنتجات لا تزال محدودة الانتشار مقارنة بالسجائر الإلكترونية أو أكياس النيكوتين، إلا أن ظهورها المتزايد على الإنترنت أثار تساؤلات عديدة: ما هي هذه الأعواد؟ كيف تُستخدم؟ ولماذا تثير قلق بعض الجهات الصحية والمدارس؟

ما هي أعواد الأسنان المنكهة؟ أعواد الأسنان المنكهة هي أعواد خشبية صغيرة تُشبع بنكهات مختلفة مثل النعناع أو القرفة أو الفواكه. وفي حين أن بعض الأنواع تُباع فقط كمنتجات منعشة للفم أو بديل بسيط للعلكة، فإن أنواعًا أخرى تحتوي على النيكوتين.

ويتم امتصاص النيكوتين في هذه الحالة عبر الفم واللثة أثناء إبقاء العود داخل الفم لفترة من الوقت، بطريقة تشبه جزئيًا استخدام أكياس النيكوتين. كما تعتمد بعض الشركات على إضافة نكهات قوية تمنح المستخدم إحساسًا بالانتعاش أو الطعم الحلو، وهو ما ساهم في انتشار هذه المنتجات بين بعض الشباب على مواقع التواصل.

وتُقدَّم هذه الأعواد أحيانًا كوسيلة بسيطة وسهلة لاستهلاك النيكوتين دون الحاجة إلى أجهزة إلكترونية أو إنتاج بخار.

لماذا انتشرت هذه المنتجات على تيك توك؟

يلعب شكل المنتج دورًا أساسيًا في انتشاره. فأعواد الأسنان تبدو منتجًا عاديًا وغير لافت للانتباه، ما يجعل استخدامها أكثر سهولة في الأماكن العامة أو حتى داخل المدارس مقارنة بالتدخين أو استخدام أجهزة الفيب.

كما أن حجمها الصغير وسهولة حملها جعلاها مادة مثالية لمحتوى تيك توك القصير، حيث يعرض بعض المستخدمين النكهات المختلفة أو يتحدثون عن تأثير النيكوتين بطريقة أقرب إلى الترويج غير المباشر.

ويرى منتقدو هذه المنتجات أن النكهات والتصميم البسيط قد يجعلانها جذابة لفئة عمرية صغيرة، خصوصًا مع غياب الوعي الكافي بطبيعة المنتج ومحتواه من النيكوتين.

نقطة الجدل الحقيقي

الجدل المحيط بهذه الأعواد لا يتعلق بعود الأسنان بحد ذاته، بل بسهولة استهلاك النيكوتين بطريقة يصعب ملاحظتها. فبعض المدارس والجهات الصحية تخشى أن يؤدي انتشار هذه المنتجات إلى تسهيل وصول النيكوتين إلى القاصرين، خاصة مع انتشار التسويق عبر الإنترنت.

في المقابل، يشير آخرون إلى أن كثيرًا من التغطيات الإعلامية تميل أحيانًا إلى خلط المفاهيم، عبر وضع جميع منتجات النيكوتين ضمن إطار واحد دون التمييز بين التدخين التقليدي و البدائل الخالية من الاحتراق.

كما يشير بعض المنتقدين إلى أن طبيعة هذه المنتجات تجعل اكتشاف استخدامها أكثر صعوبة مقارنة بالتدخين أو حتى السجائر الإلكترونية، وهو ما يزيد المخاوف داخل المدارس.

كما أن المعلومات العلمية المتوفرة حول أعواد الأسنان المنكهة ما تزال محدودة للغاية مقارنة بمنتجات أخرى مثل السجائر الإلكترونية أو أكياس النيكوتين، وهو ما يجعل تقييم آثارها على المدى الطويل أمرًا غير محسوم حتى الآن.

هل تعتبر بديلًا للسجائر الإلكترونية؟

رغم أن بعض المستخدمين يلجؤون إلى هذه الأعواد كوسيلة لاستهلاك النيكوتين بعيدًا عن التدخين، فإنها تختلف بشكل كبير عن السجائر الإلكترونية من حيث طريقة الاستخدام وحتى من حيث الدور المحتمل في الإقلاع عن التدخين.

فالسجائر الإلكترونية تعتمد على تسخين سائل لإنتاج بخار يُستنشق، بينما لا تنتج أعواد الأسنان أي دخان أو بخار على الإطلاق، إذ يتم امتصاص النيكوتين عبر الفم واللثة. ولهذا السبب، تبدو هذه المنتجات أقرب من حيث الاستخدام إلى أكياس النيكوتين أكثر من كونها بديلًا مباشرًا للفيب.

كما أن هذه الأعواد لا تحتوي عادة على التبغ نفسه، بل تعتمد على النيكوتين المضاف والنكهات المختلفة.

ومن ناحية الفعالية، تشير العديد من الدراسات خلال السنوات الأخيرة إلى أن السجائر الإلكترونية تُعد من أكثر بدائل النيكوتين فعالية في مساعدة المدخنين البالغين على الإقلاع عن التدخين مقارنة بمنتجات أخرى. ويرى بعض الباحثين أن ذلك يعود إلى قدرتها على محاكاة الجانب السلوكي والحسي للتدخين، مثل الاستنشاق والإحساس المشابه للتدخين التقليدي.

ولهذا السبب، يرى بعض المختصين أن مقارنة أعواد الأسنان المنكهة مباشرة بالسجائر الإلكترونية قد تكون مقارنة مضللة، لأن كلا المنتجين يُستخدم بطريقة مختلفة ويستهدف احتياجات مختلفة لدى المستخدمين.

في المقابل، لا توجد حتى الآن أبحاث كافية حول فعالية أعواد الأسنان المنكهة بالنيكوتين كأداة للإقلاع عن التدخين، خاصة أنها ما تزال منتجات حديثة نسبيًا ومحدودة الانتشار مقارنة بالسجائر الإلكترونية أو حتى أكياس النيكوتين.