مرة أخرى، السجائر الإلكترونية معترف بها علميا انها واحدة من أكثر أدوات الإقلاع عن التدخين فعالية. تودع منظمة Cochrane Tobacco Control Group العالم عبر تقديم تحديث نهائي واخير يؤكد فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين.

وداعاً منظمة كوكرين، وشكراً لك على كل شيء

خبر محزن، بالنسبة لمكافحة التدخين والاعتراف بفعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين. لسنوات عديدة، كانت منظمة كوكرين، التي تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم لتفانيها بعملها، مكونة من عدة مجموعات من الخبراء، كل منهم مهتم بموضوع معين. ومن بينها مجموعة كوكرين لإدمان التبغ (CTAG)، التي تأسست في عام 1996، والتي تتخصص في عمل مراجعات منهجية للأدلة المتعلقة بالاعتماد على التبغ وكيفية علاجه. هدف المجموعة على وجه الخصوص هو مساعدة المهنيين الصحيين وصناع القرار السياسي، ولكن أيضًا توعية عامة الناس حول أفضل الإجراءات لمكافحة التدخين.

تاريخيًا، كانت المجموعة المخصصة لهذه المعركة داخل منظمة كوكرين تحصل على تمويل كبير من المعهد الوطني للأبحاث الصحية (NIHR)، الممول الرئيسي للأبحاث في حكومة المملكة المتحدة. في أغسطس 2021، أشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها ستعلق تمويل CTAG اعتبارًا من مارس 2023. وقد تم تعليق التمويل بالفعل، مما دفع المنظمة لنشر أحدث وآخر تقرير من مجموعة كوكرين لمكافحة التبغ.

التقرير الاخير

كموقف أخير، اختارت مجموعة كوكرين لإدمان التبغ نشر توليفة من 14 مراجعة [1] قامت بها بين عامي 2021 و 2023. هدفها هو تقديم المعلومات، و للمرة الأخيرة، عن استنتاجات أبحاثها العديدة التي تهدف إلى دراسة فعالية طرق مختلفة لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين. تم تحديث جميع المراجعات في هذا المقال.

“لقد كان العمل معًا ضمن مجموعة كوكرين للإدمان ومجتمع مكافحة التبغ الأوسع بمثابة شرف وامتياز لنا جميعًا، ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم أبحاث وسياسات مكافحة التبغ. بعد العديد من المراجعات المنهجية عالية الجودة والمحايدة والصارمة ايضا ولسنوات قادمة. [كلمة الباحثين في التقرير الأخير].

ينبغي الآن أن يتغير شكل عمل الأعضاء الأحد عشر في CTAG. ومع مركزية تمويل منظمة كوكرين الآن، سيتعين على الباحثين أن يكافحوا من أجل الحصول على الأموال اللازمة لعملهم. هذا التحديث الأخير بمثابة تقديم الشكر الحار للأعضاء المؤسسين لـ CTAG.

النقاط الرئيسية للتحديث الجديد :

الأدوية

تمت دراسة الأدوية البديلة للنيكوتين على نطاق واسع من قبل المنظمة وهذه مجموعة من اهمها.

السيتيسين و الفارينيكلين

في مراجعتها لمستقبلات النيكوتين والإقلاع عن التدخين [2]، والتي شملت 75 دراسة، سلطت منظمة كوكرين الضوء على زيادة في معدلات الإقلاع عن التدخين بين الأشخاص الذين تلقوا السيتيسين (Tabex®، Desmoxan® وCravv®) أو الفارينيكلين (Champix® وChantix®) مقارنة بـ الدواء الوهمي. أشارت النتائج التي توصلت إليها أيضًا إلى أن هذين العقارين كانا أكثر فعالية من البوبروبيون أو أي شكل آخر من أشكال العلاج ببدائل النيكوتين.

يتمتع كل من السيتيسين و الفارينيكلين بنفس القدر من الفعالية في الإقلاع عن التدخين، لكن الفارينيكلين يمثل خطرًا لصحة القلب والشرايين.

على الرغم من فعاليتهما، كل من سيتيسين أو فارينيكلين غير متوفرة للاستخدام. وفي حين أن الأول لا يباع إلا في 18 دولة فقط حول العالم، فإن الآخر لم يعد يتم تصنيعه منذ بداية عام 2023 بعد مشاكل في سلسلة الإنتاج.

بوبروبيون

في مراجعة (مضادات الاكتئاب للإقلاع عن التدخين) [3]، والتي شملت 124 دراسة، أثبت منظمة كوكرين أن البوبروبيون كان أكثر فعالية في الإقلاع عن التدخين من العلاج الوهمي أو عدم وجود مساعدة على الإطلاق. من ناحية أخرى، أبرز التحليل التلوي أيضًا أن استهلاك الدواء يزيد من مخاطر الأعراض الجانبية للدواء، الامر الذي يؤدي إلى إيقاف العلاج من قبل بعض المشاركين.

لصاقات توصيل النيكوتين عبر الجلد

قامت منظمة كوكرين بدراسة لصاقات توصيل النيكوتين في تحليلها التلوي (الجرعات وطرق تقديم العلاج ببدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين) [4]. وقد سلط هذا البحث الضوء على أن الجمع بين اللاصقات مع بديل آخر للنيكوتين سريع المفعول (أجهزة الاستنشاق أو العلكة أو أقراص الاستحلاب) كان أكثر فعالية في الإقلاع عن التدخين من استخدام اللاصقات وحدها.

كما سلط عمل الخبراء الضوء على عدم وجود زيادة في فعالية اللاصقات اعتمادا على جرعة النيكوتين التي تحتوي عليها. وبالتالي يؤكدون أن تلك التي تحتوي على 42/44 ملغ من النيكوتين كانت فعالة مثل تلك التي تحتوي على 21/22 ملغ. من ناحية أخرى، كانت لصقات الـ 24 ساعة التي تحتوي على 21 ملجم من النيكوتين أكثر فعالية من اللاصقات التي تحتوي على 14 ملجم.

الأدوية والسجائر الإلكترونية

تم إعداد مراجعة للتدخلات الدوائية والسجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين لدى البالغين: كانت التحليلات [5] لمقارنة فعالية جميع بدائل النيكوتين في السوق، بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية، مع أو بدون النيكوتين. كان هذا التحليل التلوي هو الأكبر لأنه أخذ بعين الاعتبار 332 دراسة.

وأشار الباحثون في استنتاجاتهم إلى أن الطرق الثلاثة الأكثر فعالية للإقلاع عن التدخين هي السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين و الفارينيكلين و السيتيسين. بعدها تأتي لصقات النيكوتين مع بديل آخر سريع المفعول.

وكما يشير الباحثون اليوم، “فإنه قد تم نشر تجربة واحدة فقط قارنت بين التدخين الإلكتروني مع النيكوتين و الفارينيكلين، ولم تقارن بالسيتيسين”. ولذلك، ساعد عملهم في توفير معلومات قيمة حول هذا الموضوع، “مما يشير إلى مستويات مماثلة من الفعالية عبر خيارات العلاج الثلاثة”.

السجائر الإلكترونية والإقلاع عن التدخين

قامت منظمة كوكرين بدراسة فعالية السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين عدة مرات. أحدث منشوراتها حول هذا الموضوع هي مراجعة، تسمى السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين [6]، ويتم تحديثها كل شهر بواسطة باحثين من CTAG. حاليًا، يتضمن هذا التحليل التلوي الذي يركز على السجائر الإلكترونية 88 دراسة تمثل إجمالي أكثر من 27000 مشارك.

ووجدت مراجعتهم أدلة قوية و واضحة على أن السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين تزيد من فرص الإقلاع عن التدخين مقارنة ببدائل النيكوتين التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أنه لا يوجد اختلاف في عدد المشاركين الذين أبلغوا عن مشاكل باستخدام السجائر الإلكترونية أو استخدام بديل آخر.

أسفرت هذه المراجعة المنهجية الحيوية عن ثلاث مقالات في غاية الأهمية. أشارت الأولى [7] إلى أن 70% من المدخنين الذين توقفوا عن التدخين تماماً بفضل السجائر الإلكترونية، استمروا في استخدام السيجارة الإلكترونية بعد ستة أشهر من الإقلاع عن التدخين. كشفت الدراسة الثانية [8] أن التحول من التدخين (لوحده) إلى السجائر الإلكترونية (لوحدها) أدى إلى انخفاض مستويات المؤشرات الحيوية للضرر المحتمل . كما لوحظ انخفاض في الضرر في سياق الاستخدام المزدوج (الفيب والاستمرار في التدخين في نفس الوقت)، ولكن بدرجة أقل. وخلص الباحثون إلى أن هذه البيانات “يجب أن توفر تطمينات بأن السجائر الإلكترونية لاتؤدي التعرض إلى مستويات أعلى من المواد الكيميائية الضارة، حتى لو استمر استخدام السجائر الإلكترونية”. أخيرًا، كان المقال الأخير [9] مهتمًا بالعلاقة بين وجود النكهات في السوائل الإلكترونية وفعالية التدخين الإلكتروني في الإقلاع عن التدخين. من ناحية أخرى، أشار الباحثون إلى أنه لا توجد حتى الآن دراسات كافية حول الموضوع ليتم استخلاص أي استنتاجات من الأصل.



في عام 2025، من المقرر نشر مراجعة كوكرين الجديدة، التي ستبحث في أفضل الطرق للمساعدة في التوقف عن التدخين الإلكتروني. كما سيتم التخطيط لأعمال أخرى حول موضوع النكهات.

