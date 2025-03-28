تُهدد المعلومات المضللة حول السجائر الإلكترونية الصحة العامة من خلال ردع المدخنين عن التحول إلى بدائل أكثر أمانًا. ومن المتوقع أن يُواجه رئيس قسم مكافحة المعلومات المضللة الجديد في شركة Riot Labs الروايات المضللة بتواصل قائم على الحقائق العلمية.

على الرغم من الأدلة العلمية الكثيرة التي تُشير إلى أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بكثير من السجائر التقليدية، إلا أن الإعلام يبالغ في تقدير المخاطر الصحية لـ السجائر الإلكترونية، ويقارنه بشكل غير دقيق بالتدخين التقليدي. بدأت هذه الادعاءات المضللة من دراسة غير منشورة وغير مكتملة ولم يتم مراجعتها حتى، أجرتها جامعة مانشستر متروبوليتان، حيث فشلت وسائل الإعلام في التحقق من مصادرها وضمان دقة التقارير.

وقد حذّر دعاة الصحة العامة بإستمرار من أن مثل هذه القصص المُبالغ فيها قد تُثني المدخنين عن التحول إلى بدائل أقل ضررًا، مما قد يبدد جهود الإقلاع عن التدخين. يؤكد الخبراء على ضرورة التواصل المبني على الأدلة العلمية لمكافحة المعلومات المضللة، والحد من مخاوف الناس، وإبراز دور السجائر الإلكترونية كبديل أكثر أمانًا للتدخين التقليدي – وهو نهج من شأنه إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم.

مراقبة المعلومات المضللة أمر في غاية الاهمية

سيقدم من يشغل هذا المنصب معلومات دقيقة للناس، مما يساعد في دحض القصص المضللة التي قد تردع المدخنين عن التحول إلى بدائل أقل ضررًا. واستجابةً لهذه الموجة المتزايدة والمقلقة من المعلومات المضللة حول السجائر الإلكترونية، أنشئت شركة Riot Labs في وقت سابق من هذا الشهر منصبًا جديدًا – رئيس قسم المعلومات المضللة – لمعالجة الروايات المضللة والدفاع عن دور السجائر الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين. منذ نشر إعلان الوظيفة، تقدم أكثر من 200 مرشح، مما يعكس الدعم القوي لتحدي الادعاءات الكاذبة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Riot Labs، بن جونسون، أن قطاع السجائر الإلكترونية “قد سئم من جميع هذه المعلومات المضللة”، ويعتقد أن الموظف الجديد سيلعب دورًا رئيسيًا في حماية كل من تجار التجزئة والمدخنين البالغين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. مع استعداد المملكة المتحدة للوائح أكثر صرامةً على السجائر الإلكترونية، بما في ذلك حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في الأول من يونيو، يُنظر إلى هذا المنصب على أنه بالغ الأهمية للحفاظ على توازن الخطاب العام.

تأسست شركة Riot E-liquid في المملكة المتحدة لتحقيق مهمة بسيطة: تحويل 10,000 مدخن إلى مُستخدمي السجائر الإلكترونية. وتم تحقيق الهدف بسرعة، حيث اصبحت علامة تجارية حائزة على جوائز، تتميز بأسلوب مرح ومعارض للأنظمة التقليدية، لاقت صدىً واسعًا بين الناس من مختلف الأطياف.

سيُكلَّف كبير مسؤولي المعلومات المضللة برصد التقارير الإعلامية، وتحليل الدراسات العلمية، ومعالجة المعلومات المضللة من خلال ردود فعل قائمة على الأدلة العلمية. سيقدم من يشغل هذا المنصب معلومات دقيقة للجمهور، مما يُساعد في دحض القصص المُضلِّلة التي قد تُثني المدخنين عن التحول إلى بدائل أقل ضررًا.

وفي معرض حديثه عن الدراسة التي ألهمت فكرة هذا المنصب، سلَّط جونسون الضوء على صغر حجم العينة في الدراسة المُضلِّلة والتي شملت 20 مُستخدمًا للسجائر الإلكترونية فقط، وعدم خضوعها للمراجعة من قبل الاختصاصيين، وقصر مدتها التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأكد أن مثل هذه الأبحاث المعيبة تُثير عناوين رئيسية مثيرة للإعلام، لكنها تُضلل الجمهور.

تتوافق مبادرة Riot Labs مع حملة Riot Activist، التي تُناصر الحد من الضرر وتحمي المدخنين البالغين الباحثين عن بدائل. وتُواصل الشركة التزامها بالدفاع عن سمعة هذه الصناعة، مع تسليط الضوء على الفوائد المُثبتة علميا للسجائر الإلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين.

لا يزال باب التقديم مفتوحًا

بدعم من شخصيات بارزة في هذا المجال، مثل خبير الحد من أضرار التبغ كلايف بيتس، وجون دان من منظمة UKVIA، ستعزز هذه المبادرة توافر معلومات دقيقة وقائمة على أسس علمية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. لا يزال باب التقديم مفتوحًا، حيث تسعى Riot Labs إلى شغل المنصب بحلول صيف 2025. ولهذا الغرض، لا يزال أمام أي شخص مهتم بالتقديم الوقت الكافي.

إن مكافحة المعلومات الكاذبة من خلال التواصل القائم على الحقائق أمرٌ أساسي لضمان حصول المدخنين على معلومات دقيقة حول البدائل الأكثر أمانًا، وسيلعب كبير مسؤولي مكافحة المعلومات المضللة دورًا حاسمًا في هذه المعركة. تُشكل التقارير غير الدقيقة والقائمة على الخوف حول منتجات التدخين الإلكتروني خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، إذ تُثني المدخنين عن التحول إلى بدائل أكثر أمانًا.

إن التقارير الإعلامية المُبالغ فيها التي تُقارن السجائر الإلكترونية بالتدخين تُضلل الجمهور، مما يُثير قلقًا وارتباكًا لا داعي لهما. ومن خلال ردع المدخنين عن الإقلاع عن التدخين، يُمكن لهذه المعلومات المضللة أن تُساهم في نهاية المطاف في انتشار الأمراض والوفيات المرتبطة بالتبغ.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الادعاءات غير المُوثَّقة إلى سياسات مُضلِّلة، مما يُقيِّد الوصول إلى أدوات الحد من الضرر. من خلال تعزيز النقاشات القائمة على الأدلة، يُمكن لمُناصري الصحة العامة المُساعدة في إنقاذ الأرواح ودعم استراتيجيات فعّالة للحد من الضرر.