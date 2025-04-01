بعد أن اعتمد البرلمان البريطاني النص، جاء الآن دور أعضاء مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار. يعود مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية (حظر بيع منتجات التبغ لأي شخص ولد بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2009) مرة اخرى.

خطوة جريئة

في أكتوبر 2023، أعلن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني السابق، عن نيته التخلص من التدخين نهائيًا في المملكة المتحدة. وتم تقديم مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية. ومن بين التدابير الرئيسية التي اتخذتها الحكومة حظر بيع منتجات التبغ لأي شخص ولد بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2009.

لكن، المشكلة هي أن القانون له تاريخ ثابت، فهل يعني بعد مرور عدة سنين من اليوم كل شخص ولد في المملكة المتحدة بعد عام 2009، لن يتمكن من شراء السجائر بشكل قانوني في البلاد.

على الرغم من ان المشروع لاقى استحسانا في البداية، إلا أنه تم تأجيله بعد الكثير من الاضطرابات السياسية. وفي وقت لاحق، تم تشكيل حكومة جديدة، وعادت إلى مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية. في 26 نوفمبر 2024، تم اعتماد النص في القراءة الثانية في مجلس العموم، بأغلبية 415 صوتًا مقابل 47 صوتًا ضده. وفي الأسبوع الماضي، تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الثالثة من قبل البرلمان، بأغلبية 366 صوتًا مقابل 41 صوتًا معارضًا.

ماذا الآن ؟

بعد أن تم اعتماد النص “بشكل نهائي” من قبل مجلس العموم، فقد حان دور مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار. الذي يمكنه قبول النص كما هو، أو تعديله، أو رفضه ببساطة. بما ان الرفض غير مرجح على الإطلاق، فمن المؤكد أن مجلس الشيوخ سيقبل مشروع القانون أو يعدلونه.

في الحالة الأولى، بعد موافقة المجلسين، لن يحتاج النص إلا إلى الحصول على الموافقة الملكية، وتحويله إلى قانون نهائي. وفي حال إجراء تعديلات، سيستأنف البرلمان مساره.

وفي كلتا الحالتين، لم تكن المملكة المتحدة قط قريبة من أن تصبح أول دولة في العالم تنفذ مثل هذا الحظر. وفي عام 2022، خططت نيوزيلندا لاتخاذ إجراء مماثل. وفي العام التالي، ألغت الحكومة الجديدة هذا الإجراء، مستشهدة بأسباب مختلفة، بما في ذلك فقدان عائدات الضرائب التي سيؤدي إليها، كما أعربت عن شكوكها حول فعاليته وازدهار السوق السوداء الذي سيؤدي إليه. المخاوف التي، في الوقت الحالي، لا يبدو أنها في حسابات المملكة المتحدة.

قانون يتعلق بـ السجائر الإلكترونية أيضًا

إذا كان الحظر على بيع السجائر هو الإجراء الرئيسي لمشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، فإن الفيب سيتأثر أيضًا بهذا الإجراء. حيث يتضمن النص، على سبيل المثال، تمديد الحظر على بيع منتجات السجائر الإلكترونية للقاصرين، حتى لو كانت لا تحتوي على النيكوتين.

وسيمتد الحظر المفروض على الإعلانات لمنتجات التبغ بما في ذلك منتجات السجائر الإلكترونية، كما سيتم منح الحكومة صلاحيات جديدة. حيث ستكون قادرة على تنظيم نكهات السوائل الالكترونية، وكذلك طريقة تعبئة منتجات الفيب.