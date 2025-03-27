بعد مرور عشرين عاماً على دخول اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ حيز التنفيذ، لا تزال الاتفاقية عالقة في الماضي. في الوقت الذي تستمر فيه الأبحاث والدراسات في التطور، تستمر المنظمة في تجاهل مفهوم أدوات الحد من المخاطر، مثل السجائر الإلكترونية أو أكياس النيكوتين. خيار أيديولوجي له عواقب صحية كبيرة للغاية.

معاهدة تركز على أجندة بدلا من الصحة العامة

في عام 2003، حدثت ثورة في مكافحة التدخين. في ذلك العام، فتحت منظمة الصحة العالمية سلاحها الجديد لمكافحة التبغ عبر توقيع الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC). وبعد ذلك بعامين، في 27 فبراير 2005، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أن صادقت عليها 40 دولة. اليوم، وبعد مرور 20 عامًا على توقيع 183 دولة على الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، أصبحت تغطي 90% من سكان العالم. ولكن السؤال الحقيقي ما هي النتيجة؟

حرب ضد النيكوتين بدلا من التدخين

الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ هي مجموعة من التدابير التي تشمل 38 مادة. والتدابير الرئيسية المتعلقة مباشرة بمكافحة التدخين من المواد 6 إلى 22. وتتمحور هذه التدابير حول عدة مبادئ رئيسية:

التدابير المالية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ.

التدابير المالية الأخرى التي تسعى إلى تحقيق نفس الهدف.

الحماية من التعرض لدخان التبغ.

تنظيم تكوين منتجات التبغ.

تنظيم المعلومات المتعلقة بمنتجات التبغ.

التعبئة والتغليف ووضع العلامات عليها.

التعليم والاتصال والتدريب والتوعية العامة.

حظر الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها.

التدابير الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ المرتبط بالإدمان أو الإقلاع عن التدخين.

التدابير المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالتبغ.

مكافحة البيع للقاصرين.

تقديم الدعم للأنشطة الاقتصادية التي قد تتأثر بوقف أو تخفيض مبيعات التبغ.

تنفيذ البحوث والبرامج في مجال مكافحة التبغ.

على الورق، هو برنامج جيد للغاية، ولكنه يتجاهل مبدأ الحد من المخاطر. وكما تشير منظمة الصحة العالمية في مقدمة اتفاقيتها، بأنها “معاهدة مبنية على بيانات واقعية، تؤكد حق جميع الناس في أعلى مستوى ممكن من الصحة”، فهي أيضًا “استراتيجية تهدف إلى تنظيم المواد التي تسبب الإدمان”. وبعبارة أخرى، فإن الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ لا تهاجم التبغ بالمعنى الدقيق للكلمة، بل تهاجم النيكوتين.

منظمة الصحة العالمية تغطي اعينها

عندما تمت كتابة هذه المعاهدة، لم تكن هناك أدوات للحد من مخاطر التدخين. كان الـ Snus، بالطبع، موجودًا بالفعل في السويد، ولكن في ذلك الوقت، كان مبدأ الحد من مخاطر التدخين في بداياته فقط. ولم تكن السجائر الإلكترونية قد اخترعت بعد، كما هو الحال مع أكياس النيكوتين وغيرها من المنتجات الموجودة لدينا اليوم لاستهلاك النيكوتين بطريقة أقل ضررا من التدخين.

خلال الـ 20 عامًا، تغيرت الأمور كثيرًا. يستخدم عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم السجائر الإلكترونية، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن استخدام السنوس وأكياس النيكوتين أقل خطورة على الصحة من التدخين، وقد اختار بعض المدخنين الاستمرار في استهلاك النيكوتين من خلال المنتجات المختلفة التي ثبت أنها أقل ضررًا بكثير من التدخين.

وعلى الرغم من هذا التطور، سواء في سوق منتجات النيكوتين أو في عقلية المستهلك، لم يتم تعديل الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وهي لا تزال أطروحة تركز على النيكوتين وليس التدخين. في الواقع، تتبنى المنظمة أيديولوجية عدم التفرقة بين المنتجات المختلفة التي تحتوي على مادة النيكوتين.

وهذا النقص في التنمية له تداعيات مباشرة على مبدأ المعاهدة نفسه، “استنادا إلى بيانات واقعية، والتي تؤكد من جديد حق جميع الناس في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة”. ما الذي يمكن أن يكون أكثر واقعية من مئات الدراسات التي أظهرت ان الضرر السجائر الإلكترونية أقل مقارنة بالتدخين؟ ما هي المشكلة بالنسبة للمدخنين في جميع أنحاء العالم من الرغبة في استبدال التدخين بالفيب، في محاولة لإنقاذ صحتهم؟

حقائق لا يبدو أن منظمة الصحة العالمية مستعدة لأخذها بعين الاعتبار، كما يتضح من هجماتها المنتظمة على السجائر الإلكترونية، وجميع الأدوات الأخرى التي يوجد عليها الآن إجماع علمي، على أنها أقل ضررا من التدخين.

حرب عمياء

وبينما تواصل منظمة الصحة العالمية حربها العمياء ضد النيكوتين في محاولة، بنجاح نسبي، للحد من عدد المدخنين، فإن بعض البلدان تتبع مساراً آخر.

في السويد، حيث تم ترخيص أكياس النيكوتين والسنوس، انخفض معدل انتشار التدخين إلى أقل من 5%، مما جعلها البلد الأول في العالم في تجاوز هذه العتبة. وفي اليابان، حيث يتمتع التبغ المسخن بنجاح متزايد، والتي شهدت انخفاض في عدد المدخنين غير مسبوق. ففي الوقت الذي تصر فيه منظمة الصحة العالمية على موقفها، تعمل دول أخرى على إنقاذ الأرواح.

ومع ذلك، فإن مبدأ الحد من المخاطر ليس غريبا على منظمة الصحة العالمية. في تعتمده في مواقف كثيرة مثل : لإبطاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، توصي المنظمة باستخدام الواقي الذكري وإجراء فحوصات منتظمة. وفيما يتعلق بالتهاب الكبد الفيروسي، أوصت بتسهيل الوصول إلى معدات الحقن المعقمة لمنع انتشاره بين متعاطي المخدرات. أمثلة بسيطة لسياسات الحد من المخاطر التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، ولكن يبدو أنها لا تريد تطبيقها على موضوع التدخين.