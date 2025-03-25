تعتمد أجهزة السجائر الإلكترونية على الحرارة لتتمكن من إنتاج البخار، وهذا أمر طبيعي تمامًا. تقوم البطارية بتوصيل التيار الكهربائي إلى الكويل، مما يؤدي إلى تسخينه وتبخير السائل الإلكتروني وتحويله إلى بخار يستنشقه المستخدم. ومع ذلك، قد يلاحظ بعض المستخدمين سخونة أكثر من المعتاد، ما يثير لديهم القلق والتساؤلات حول مدى أمان الجهاز أو احتمالية وجود خلل فيه.

في هذا المقال، نعرض لكم بشكل شامل جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة اجهزة الفيب، وكيفية التمييز بين الحرارة الطبيعية والخطيرة، بالإضافة إلى نصائح فعالة للحفاظ على درجة حرارة الجهاز ضمن المعدلات الآمنة.

هل من الطبيعي أن ترتفع حرارة جهاز الفيب؟ في الغالب، بعض أنواع ارتفاع درجات الحرارة في اجهزة الفيب أمر طبيعي، ولا يشير بالضرورة إلى وجود مشكلة. فكما يسخن هاتفك أثناء مكالمة طويلة أو يسخن اللابتوب أثناء تشغيل الألعاب، فإن جهاز الفيب يحتوي على أجزاء إلكترونية مسؤولة عن توليد الحرارة، ومن الطبيعي أن ينتقل جزء من هذه الحرارة إلى هيكل الجهاز. لكن، كيف نعرف الفرق بين درجة الحرارة الطبيعية والغير طبيعية؟ الجواب يكمن في أمرين: مصدر الحرارة : هل الحرارة قادمة من التانك – التانك أم من البطارية؟

درجة الحرارة : هل هي دافئة فقط؟ أم ساخنة جدًا لدرجة يصعب لمسها؟

مصدر الحرارة هل من التانك أم من البطارية؟

1. الحرارة من التانك والكويل

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع درجة حرارة أجهزة الفيب، وغالبًا لا يشكل خطرًا كبيرًا. عند تكرار سحب البخار بشكل متواصل، ترتفع درجة حرارة الكويل الذي يرفع درجة حرارة التانك، وتنتقل الحرارة إلى الجسم الخارجي للجهاز. الكويلات قد تصل درجات حرارتها إلى أكثر من 300 درجة مئوية أثناء التشغيل، لكن السائل الإلكتروني، وتصميم التانك – التانك، ونظام تدفق الهواء تساهم بشكل كبير في خفض هذه الحرارة.

الأسباب: استخدام متواصل دون توقف (Chain Vaping) إعدادات واط مرتفعة نوع الكويل (الكويلات المعقدة مثل Clapton أو Mesh تسخن أكثر من الكويلات البسيطة) ضعف تدفق الهواء تراكم الترسبات والاوساخ على الكويل

2. الحرارة من البطارية

إذا شعرت أن الجزء الذي يحتوي على البطارية هو الأكثر سخونة، فهنا يجب أن تتحقق بدقة. ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل خفيف أثناء الاستخدام أمر طبيعي، لكن إذا أصبحت ساخنة جدًا بحيث يصعب لمسها، فقد يكون هناك خلل في الأداء أو خطر حقيقي.

مؤشرات الخطر : ارتفاع درجة حرارة البطارية عند الاستخدام العادي ظهور انتفاخ في البطارية صوت صفير أو رائحة كيميائية سخونة أثناء الشحن

الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع درجة حرارة اجهزة الفيب

1. الاستخدام المتكرر (Chain Vaping)

الفيب بشكل متواصل دون إراحة الكويل أو الجهاز يؤدي إلى تراكم الحرارة بشكل سريع. معظم الأجهزة تحتاج لبضع ثوانٍ من التوقف بين كل سحبة، خاصةً إذا كنت تستخدم واط مرتفع أو ملفًا معقدًا.

الحل: أوقف الاستخدام لبضع دقائق. امنح الكويل وقتًا كافيًا ليبرد بين السحبات. جرّب تقليل عدد السحبات المتتالية.

2. إعدادات الطاقة المرتفعة

كلما زادت الطاقة (الواط) التي يمررها الجهاز إلى الكويل، زادت كمية الحرارة الناتجة. إذا كنت تستخدم إعدادات طاقة أعلى مما يتحمله الكويل أو التانك، فإنك تخاطر بزيادة السخونة بشكل غير ضروري.

الحل: التزم بنطاق الواط الموصى به للملف. قلل الإعدادات إذا شعرت أن الجهاز يسخن بسرعة.

3. ضعف تدفق الهواء

كلما قل تدفق الهواء، زادت سخونة البخار وزادت سخونة الجهاز كذلك. وذلك لأن تدفق الهواء البارد يلعب دورًا في تبريد الكويل وتقليل تركيز الحرارة.

الحل: افتح فتحات التهوية بشكل أوسع. استخدم مبسم – Drip Tip يسمح بمرور الهواء بكفاءة. اخيرا جرب خزانًا بتصميم تهوية مزدوج أو واسع.

4. تراكم الرواسب على الكويل (Coil Gunk)

بمرور الوقت، قد تتراكم بقايا السائل على الكويل، مما يقلل من كفاءته في امتصاص السائل وتبخيره. وهذا يؤدي إلى تركيز أكبر للحرارة داخل الكويل و إحساس بالسخونة عند الاستخدام.

الحل: استبدل الكويل كل أسبوع إلى أسبوعين (حسب شدة الاستخدام). استخدم سوائل ذات جودة عالية وتجنب السوائل الحلوة جدا. نظف الكويل إن أمكن باستخدام ماء دافئ واتركه ليجف بشكل تام قبل الاستخدام.

5. انسداد تدفق السائل

إذا كان السائل الإلكتروني لا يصل بشكل كافٍ إلى الفتيل المحيط بالكويل، فإن الكويل سيسخن بشكل أسرع وتنخفض كمية البخار. هذا الأمر يحدث غالبًا مع: السوائل ذات نسبة الـ VG عالية خزانات ذات تصميم مغلق أو تحكم غير مناسب في تدفق السائل

الحل: تأكد من فتح صمامات تدفق السائل في التانك. استخدم سوائل بنسبة VG أقل إذا كان التانك لا يدعم السوائل الكثيفة. استبدل التانك بآخر متوافق مع السوائل عالية اللزوجة إذا لزم الأمر.

البطارية : متى تصبح مصدر خطر؟

رغم ندرة مشاكل البطاريات، يجب أن نأخذ أي تغير في درجة حرارة البطارية على محمل الجد. البطاريات الحديثة (ليثيوم-أيون) مصممة لتعمل بأمان، لكنها تحتاج إلى تعامل دقيق.

ما الذي يجب فعله عند ملاحظة سخونة البطارية؟

توقف عن الاستخدام فورًا

افصل التانك لتجنب التشغيل التلقائي (Auto-Firing)

أبعد الجهاز عن أي مواد قابلة للاشتعال

افحص البطارية إذا أمكن: تحقق من الانتفاخ، الرائحة، أو الأصوات غير الطبيعية.

استبدل البطارية فورًا إذا لاحظت أي علامات خلل.

12 نصيحة ذهبية للحفاظ على سلامة بطاريات الفيب في سياق الحديث عن سخونة أجهزة الفيب، لا يمكن تجاهل دور البطارية في تحديد مدى أمان الجهاز. ورغم أن الحرارة قد تكون ناتجة عن الكويل أو الاستخدام المكثف، فإن إهمال سلامة البطارية قد يؤدي إلى مخاطر حقيقية مثل الانفجار أو الاشتعال. إليك 12 نصيحة أساسية لضمان التعامل الآمن مع بطاريات الفيب: حافظ على سلامة الغلاف الخارجي للبطارية تأكد دائمًا من أن الغلاف البلاستيكي للبطارية (الـ Wrap) سليم وخالٍ من التمزقات أو الخدوش. أي تلف بسيط قد يعرّضك لخطر التماس الكهربائي داخل الجهاز. لا تضع البطاريات في جيبك مباشرة تجنب وضع البطاريات بجانب مفاتيح أو عملات معدنية داخل جيبك أو حقيبتك، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى قصر كهربائي (Short Circuit) خطير. استخدم علبة مخصصة لتخزين البطاريات عند حمل البطاريات الاحتياطية، ضعها في علبة بلاستيكية مخصصة لمنع الاحتكاك أو التلف العرضي. لا تستخدم بطاريات غير أصلية أو مجهولة المصدر اختر بطاريات من علامات تجارية موثوقة، واحذر من البطاريات المقلدة. البطاريات الرخيصة قد لا تحتوي على أنظمة الحماية اللازمة. اشحن البطارية في مكان آمن تجنّب شحن البطارية على سريرك أو قرب مواد قابلة للاشتعال. الأفضل شحنها على سطح غير قابل للاحتراق وتحت المراقبة. لا تترك البطارية تشحن طوال الليل رغم أن معظم الشواحن الحديثة تتوقف تلقائيًا عند اكتمال الشحن، إلا أن ترك البطارية موصولة لفترة طويلة يزيد من احتمالية السخونة أو التلف. استخدم شاحنًا مخصصًا لاجهزة الفيب استخدام شاحن غير مخصص لبطاريات الفيب قد يسبب خللًا في تيار الشحن، وبالتالي يؤدي لسخونة أو تلف البطارية. لا تستخدم بطارية بها انتفاخ أو تشوه إذا لاحظت أن البطارية منتفخة أو تغير شكلها، توقف عن استخدامها فورًا وتخلص منها بطريقة آمنة. افصل البطارية من الجهاز عند عدم الاستخدام إذا كنت لا تنوي استخدام الجهاز لفترة طويلة، من الأفضل إزالة البطارية لمنع التفريغ أو حدوث خلل غير متوقع. لا تعرض البطارية لدرجات حرارة مرتفعة أبعد البطارية عن الشمس المباشرة أو الأماكن شديدة الحرارة (مثل السيارة في الصيف) لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها أو حتى انفجارها. راقب أداء البطارية مع مرور الوقت إذا لاحظت أن الجهاز يسخن أسرع من المعتاد أو أن الأداء انخفض فجأة، فقد تكون البطارية بحاجة للاستبدال. تخلّص من البطاريات التالفة في مراكز إعادة التدوير لا ترمِ البطاريات في سلة المهملات العادية. استخدم مراكز إعادة التدوير المخصصة لتجنب التأثيرات البيئية والحرائق المحتملة.

ارتفاع درجة حرارة اجهزة الفيب أمر طبيعي في كثير من الأحيان، خاصةً عند الاستخدام المتكرر أو عند استخدام كويلات قوية وإعدادات طاقة مرتفعة. ولكن، من المهم أن تراقب مصدر الحرارة ومدى شدتها لتحدد ما إذا كانت طبيعية أم تحتاج لتدخل فوري.

في النهاية، السجائر الالكترونية اجهزة إلكترونية مثل أي جهاز آخر، ومع المعرفة الجيدة بالاستخدام الصحيح والصيانة، يمكنك أن تتمتع بتجربة آمنة وممتعة دون أي قلق من ارتفاع درجة حرارة أو الأعطال.

هل لاحظت حرارة غير طبيعية في جهازك؟ شاركنا تجربتك أو استفساراتك في التعليقات!