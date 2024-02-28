قد تتساءل لماذا تستخدم اجهزة السجائر الإلكترونية وحدة الواط لقياس قدرتها؟ وما هو دور وحدات القياس هذه في الفيب؟. قد يبدو تعريف هذه هذه المصطلحات الفيزيائية صعبًا في البداية، لكن لا تقلق، الجواب بسيط جدا.

ما هي وحدة الواط – Watt في السجائر الإلكترونية؟ الواط هو وحدة قياس القدرة الكهربائية بكل بساطة. وفي السجائر الالكترونية، فهي تمثل الطاقة التي ستقوم البطارية بتوفيرها. لاختيار الواط المناسب لتشغيل سيجارتك الإلكترونية، ما عليك سوى إلقاء نظرة على جانب الكويل. تتم الإشارة دائمًا إلى نطاق الواط المناسب لكل كويل.

كن حذرا عند ضبط الطاقة في السجائر الإلكترونية

جميع السجائر الإلكترونية مزودة ببطارية يمكنك من خلالها اختيار الطاقة التي سيتم توصيلها للمقاومة او الكويل. في حين أن بعض أجهزة الفيب تحتوي على العديد من الإعدادات التي تسمح لك باختيار هذه الطاقة من عدة وحدات، فإن الواط هي وحدة الطاقة الأكثر استخدامًا، ولكنها أيضًا الأسهل في الفهم بالنسبة للمستخدم العادي.

لذلك يتم استخدام الـ واط لتنظيم قوة السيجارة الإلكترونية. وكلما ارتفعت قيمتها، زادت قوة التيار الكهربائي الذي توفره البطارية، وبالتالي تزداد حرارة المقاومة او الكويل ويتم توليد البخار.

في تانكات الـ Clearomizer، والتي تعمل بكويلات الجاهزة، فإن القيمة بالـ واط التي يجب استخدامها تكون دائما مكتوبة على الكويل. إن كنت لا تعرف مقدار الطاقة التي يجب اختيارها عند استخدام سيجارتك الإلكترونية، فما عليك إلقاء نظرة على الكويل والتحقق من نطاق الطاقة.

احرص على عدم تجاوزه! حستؤدي الطاقة العالية جدًا إلى تلف واحتراق القطن الموجود في الكويل، مما ينتج عنه طعم مزعج وسام، وهو ما يسمى بالضربة الجافة – Dry hit.

في حالة التانكات القابلة لاعادة البناء مثل الـ RTA و الـ RDA، تكون الأمور أكثر تعقيدًا بعض الشيء كون الطاقة اللازمة لتشغيل الكويل بشكل مثالي ستعتمد على قيمة المقاومة. في هذه الحالة، ننصحك ببساطة بإجراء اختبارات مختلفة للعثور على الطاقة المثالية للكويل الخاص بك.