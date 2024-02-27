أعرب عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في السليمانية “كازيوه كاوه”، عن استيائه حول الضغوطات التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني. عبر منع وصول 15 نوعا من المنتجات من محافظة السليمانية إلى محافظة أربيل.

استنكار التجار والمستثمرين في محافظة السليمانية

أضاف عضو غرفة التجارة والصناعة في السليمانية “كازيوه كاوه: “نحن لا نرى أي فرق بين تجار السليمانية وتجار أربيل ونطالب الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد الحلول المناسبة”.

هذا بعد أن وجّه عدد كبير من التجار والمستثمرين وأصحاب المصانع في محافظة السليمانية رسائل استنكار لغرفة التجارة والصناعة. حول عرقلة وصول منتجاتهم وبضائعهم من قبل السيطرات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الى داخل محافظة أربيل.

وبحسب ما أفاد به عضو غرفة التجارة والصناعة ، فإن هناك 15 نوعا من المواد والمنتجات التي تم منعها. بينها اجهزة الهواتف الذكية والمنتجات الغذائية وحتى مواد البناء. جاء في هذه القائمة منتجات السجائر الالكترونية بكافة انواعها، اجهزة الفيب والسوائل الالكترونية.

وقد أكد كاوه، أن ادارة غرفة التجارة والصناعة في محافظة هولير تحاول بجهد الوصول إلى حل هذه المشكلة عبر التباحث مع الحزب الديمقراطي والجهات المختصة.

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