تقنية ابتكرتها شركة Juul لأول مرة وكان هدفها منع استخدام السجائر الإلكترونية من قبل القاصرين. ترغب اليوم شركة Altria بطرح اجهزة فيب يتم التحكم بها عن طريق تقنية البلوتوث.

وتعتبر شركة Altria الأمريكية (المعروفة سابقًا باسم Philip Morris Companies, Inc) واحدة من أكبر منتجي ومسوقي التبغ والسجائر والمنتجات ذات الصلة في العالم.

في انتظار قرار الـ FDA

في الوقت الذي توجه فيه منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النكهات الكثير من العقبات في الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر السجائر الإلكترونية المؤمنة بتقنية البلوتوث عناوين الأخبار مرة أخرى.

السجائر الإلكترونية بتقنية البلوتوث

هذه التقنية ليست بجديدة حيث طرح الفكرة لأول مرة عام 2018 كيفن بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة Juul Labs Inc. تتميز هذه الأجهزة بتكنولوجيا البلوتوث، التي ستمنع استخدام القاصرين لها. وبعد مرور عام، تم إطلاق النماذج الأولى في الولايات المتحدة، لكن لم يتم التعليق على مدى فعاليتها في إبعاد المراهقين عن السجائر الإلكترونية.

بينما تستمر إدارة الغذاء والدواء (FDA) في رفض المنتجات التي تحتوي على نكهات أخرى غير التبغ، أعلنت شركة Altria مؤخرًا عن رغبتها في إطلاق أجهزة السجائر الإلكترونية الخاصة بها والمؤمنة بتقنية Bluetooth، تحت علامتها التجارية الجديدة NJOY.

ومن المتوقع أن تحتوي هذه الاجهزة، التي تم تقديمها مؤخرًا للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في حالة قبولها، على نكهات البطيخ أو التوت. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بعد بشأن دقة الأداء هذه الأجهزة. ولكن كون شركة Altria أحد المستثمرين السابقين في شركة Juul، فمن المؤكد أن تكون مستوحاة بشكل كبير من المنتجات السابقة، التي تستخدم اجهزة الهواتف الذكية لاستخدام هذه السجائر الالكترونية.

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المقال السابقمراجعة طقم kit Huracan LX من شركة Aspire
Ahmad AL-FARAJI
مؤسس النسخة العربية من موقع Vaping Post , كنت من المعجبين بقيمة المعلومات التي ينشرها هذا الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية. في بداية 2020 خطرت لي فكرة حول حاجة مستخدم الفيب العربي لمعلومات بهذه الجودة ولكن باللغة العربية. بصفتي مدخنًا سابقًا تمكن من ترك التدخين بفضل الفيب ، شعرت على الفور بالحاجة إلى نقل هذه المفاهيم للحد من مخاطر التدخين.
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