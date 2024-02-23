كانت الشركة المصنعة Aspire نشطة للغاية منذ بداية عام 2024. وقدمت لنا العديد من أجهزة البود عالية الجودة، لم تنس العلامة التجارية الأطقم التي تحتوي على جميع ما يحتاجه المستخدم من معدات الفيب. يتكون طقم kit Huracan LX من جهاز مود مزود ببطارية مدمجة وتانك Clearomizer مخصص للفيب المباشر.

طقم kit Huracan LX .. التصميم والأداء

يتميز طقم kit Huracan LX بتصميم عصري وأنيق. يلف شريطين من الجلد جسم المود لتعطي انطباع المنتجات الجلدية الفاخرة. تأتي البطارية المدمجة بسعة 3000 مللي أمبير لتلبي احتياجات معظم المستخدمين.

المواصفات التقنية

ابعاد المود 85 * 30 * 35,3 ملم وزن المود 138 غرام الشحن USB C البطارية بطارية مدمجة 3000 مللي أمبير الطاقة القصوى 100 واط اوضاع الفيب واط, فولت, تحكم حراري, منحني, مباشر – Bypass ابعاد التانك 26 * 52 ملم سعة التانك 6 مل وزن التانك 78 غرام نطاق الاستخدام من 30 الى 55 واط نظام اعادة التعبئة من الاعلى

محتويات العلبة :

جهاز المود

تانك – Clearomiseur

سلك USB-C

كويلات

خزان احتياطي

دليل المستخدم

جهاز مود أنيق

مود Huracan LX يستقبل تانكات Clearomizer بقطر 26 ملم. ويحتوي على وصلة 510 مثبتة على نابض و متوافقة مع جميع تانكات Atos وClearos التي يصل قطرها إلى 27 مام. صلة 510 دائرية ومرتفعة قليلاً بمقدار 0.2 ملم لتجنب خدش الجزء العلوي من المود في كل مرة يتم فيها تركيب التانك.

تحتوي واجهة مود Huracan LX على 3 أزرار ومنفذ USB-C مخصص لإعادة شحن البطارية المدمجة التي تأتي بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة. يتيح لك الزران العلويان ضبط الأوضاع واختيار الطاقة. يعمل الزر الموجود في الأسفل كـ قفل لتشغيل او اطفاء المود بسرعة دون الضغط المتتالي على زر التشغيل. التصميم خالي من العيوب وأنيق للغاية.

وكما أشرنا بأن مستوى التشطيب ممتاز. تهتم شركة Aspire بشكل خاص بمظهر أجهزة المود الخاصة بها. وأقل ما يمكننا قوله هو أن العلامة التجارية حققت إنجازاً رائعاً. الشعار واسم الطراز منقوشة بشكل جميل للغاية ولا تنقص من المظهر النهائي للجهاز.

تعرض الشاشة جميع المعلومات الأساسية للمستخدم. السطوع جيد، لكن قد يكون منخفض بعض الشي خاصة في ظروف الإضاءة القوية. يحتوي مود Huracan LX على العديد من الأوضاع. نجد القوة المتغيرة، والتحكم في درجة الحرارة، وتعديل الجهد وغيرها…

وبالتالي يسمح لك المود بالانتقال إلى ما هو أبعد، ويترك لك إمكانية استخدام التانكات قابل لإعادة البناء. خلال اختباراتنا، أظهر مود Huracan LX سرعة استجابة عالية وأداء موثوق خالي من العيوب. يوفر الجهاز طاقة تبدأ من 5 إلى 100 واط. على الرغم من سعة البطارية الكبيرة التي تبلغ 3000 مللي أمبير، لكن لو قمت بأستخدام الجهاز بأقصى طاقة سيكون عمر البطارية محدود.

لو كنت تستخدم الجهاز بطاقة أعلى من 60/70 واط، سيكون اختيار مود يعمل ببطاريتين أكثر ملاءمة للاستخدام لمدة يوم كامل دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

تانك Huracan .. الفيب المباشر

تانك Huracan مخصص للفيب المباشر. مجهز بمبسم – Drip tip قياس 810، لإنتاج كمية بخار كبيرة. تانك سهل الاستخدام، و يقوم بعمله بشكل جيد للغاية خاصة عند استخدامه بين 30 إلى 55 واط.

الوصول إلى فتحة التعبئة في تانك Huracan سهل للغاية. ماعليك سوى فك الجزء العلوي من التانك (الغطاء العلوي) ربع دورة لتجد فتحتين كبيرتين. يمكن استخدام جميع أطراف زجاجات السوائل الإلكترونية. سعة التانك 6 مل لتحصل على كمية سائل كبيرة وتتجنب عمليات إعادة التعبئة المتكررة. على الغطاء العلوي، هناك نقوش تجعل الفتح والإغلاق أسهل. تفاصيل صغيرة، ولكنها مهمة لتوفير الراحة في الاستخدام اليومي.

نظام تدفق الهواء في تانك Huracan موجود في الجزء العلوي. الفتحات واسعة لضمان توصيل كميات كبيرة من الهواء الى الكويل. مع امكانية التحكم بالنظام لتغير كمية الهواء الداخل، لكن ستبقى ضمن حدود الفيب المباشر. تتميز حلقة التحكم بتدفق الهواء بالمرونة بحيث يمكن ضبطها بكل سهولة.

يأتي مع طقم kit Huracan LX اثنان من الكويلات. الاول من نوع BP و بمقاومة 0.3 أوم وهو مخصص للاستخدام بين 30 إلى 40 واط. الثاني من نوع BP ايضا ولكن بمقاومة 0.17 أوم يمكن استخدامه بين 45 إلى 55 واط.

مع Aspire لا توجد مفاجآت سيئة. التجربة بشكل عام موثوقة ودقيقة والتانك خال من أي تسرب بفضل نظام تدفق الهواء العلوي. النكهات دقيقة وغنية. نقدر أن الطقم مزود بكويل لا يتطلب أكثر من 55 واط للأستفادة من عمر البطارية. يعتبر طقم kit Huracan LX مجموعة ممتازة ومجهزة بجميع ما يحتاجه المستخدم.