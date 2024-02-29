في سعيها لضمان سلامة المستخدم، نشرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على موقعها الرسمي وثيقة مفصلة. تحدد المتطلبات والإجراءات اللازمة لجميع المتقدمين للحصول على شهادة تسجيل أنظمة التدخين الالكترونية.

متطلبات الحصول على شهادة التسجيل

تضمنت الوثيقة شرحا تفصيليا لجميع الإجراءات التي يجب اتباعها للقيام بتسجيل اي منتج او علامة تجارية تتعلق بمنتجات السجائر الالكترونية. تهدف هذه المتطلبات الى ضمان جودة المنتج ومطابقته للمواصفات العالمية، الأمر الذي سيوفر على المدى البعيد بيئة امنة لكل من التجار والمستهلكين على حد سواء.

تم تقسيم الاجراءات الى ثلاثة خطوات رئيسية، تضمنت كل خطوة مجموعة من المتطلبات التي تركز على الجهة المتقدمة بالطلب وعلى المنتج كذلك. تبدأ هذه الإجراءات بـ الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب، التي تتضمن تقديم السجل التجاري وموافقة من الشركة المنتجة و رخصة الشركة المنتجة وشهادات الجودة المطبقة داخل المصنع. بالاضافة الى صور من الغلاف الخارجي والداخلي للمنتج وإقرار من المستورد بصحة ما تقدم من مستندات.

يركز القسم الثاني من الإجراءات الملف الأمني، والمقصود بة المواصفات التقنية ودرجة سلامة هذه المنتجات. التي تتضمن احتواء المنتجات على دليل المستخدم باللغة العربية و وصف أجزاء الجهاز ومعلومات حول كيفية تجميع الجهاز. ركز القسم الثاني ايضا على سلامة استخدام الأجهزة التي تحتوي على وحدات الطاقة (البطاريات).

أما بالنسبة للقسم الثالث فقد تم تخصيصة للبيانات الإيضاحية، حيث يجب أن تكون البيانات الموجودة على العلبة مفهومة ومكتوبة باللغة العربية و/أو اللغة الانجليزية. وأن لا تحتوي أو تتضمن البيانات أي إعلان او دعاية تخالف الأنظمة واللوائح الصحية المعمول بها في جمهورية مصر أو أنظمة الصحة العالمية.

الرسوم

أوضحت الهيئة ايضا الرسوم الواجب تسديدها عند التقديم على الطلب، والتي تنقسم إلى قسمين. رسوم فتح ملف وقدرها 20000 جنية مصري و رسوم تسجيل الاسم التجاري والتي تبلغ 15000 جنية.

وبينت الهيئة في الوثيقة مدة التسجيل وطريقة والتجديد ايضا. مدة تسجيل المنتج عامين على ان يكون مدة إخطار التسجيل سارية لمدة عام من تاريخ صدوره ويتم تجديده للعام الأخر بعد سداد رسوم قدرها 50% من قيمة تسجيل الاسم التجاري.