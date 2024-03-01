شركة Vaperz Cloud، العلامة التجارية التي اشتهرت بالتانكات المخصصة لمحبي سحب البخار الكثيف، ومحبي الفيب المباشر المفتوح. تقدم لنا تانك Shift Sub Tank المخصص للفيب المباشر، يعمل بكويلات جاهزة ويأتي بقطر 26 ملم!

أول تانك يعمل بكويل جاهز من شركة Vaperz Cloud

اشتهرت شركة Vaperz Cloud بتركيزها على تقديم التانكات القابلة لإعادة البناء الممتازة. وتميزت ايضا بتقديم معدات مخصصة بالكامل لـ “power vaping” وبأفضل جودة.

تحاول العلامة التجارية اليوم من خلال تانك Shift Sub Tank التركيز على نوع آخر من مستخدمي الفيب. عبر طرح تانك Clearomizer مزود بكويلات جاهزة للاستخدام.

المواصفات التقنية

قطر التانك 26 ملم طول التانك 42,2 ملم سعة التانك 4 الى 6 مل وزن التانك 65 غرام نظام التعبئة من الاعلى الكويلات VC, PNP, TMD et GTX نظام تدفق الهواء من الاسفل المبسم – Drip tip 810 الخامات الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج

محتويات العلبة :

التانك

خزان احتياطي

قطع غيار

كويلات

المبسم – Drip tip

دليل المستخدم

تانك Shift Sub Tank .. جودة الصنع

يحمل تانك Shift Sub Tank الكثير من صفات تانكات العلامة التجارية من حيث التصميم، فهو يذكرنا بتصميم تانك Valkyrie mini. فهو تانك كبير (26 × 42 مم) ولكنه بسيط.

يحتوي التانك على صفين من فتحات التهوية (18 فتحة) على كلا الجانبين تمكنه من إنتاج سحب كبيرة من البخار!

حلقة التحكم بتدفق الهواء في تانك Shift Sub Tank متصلة بالقاعدة ولا يمكن فصلها. اثناء الاختبارات وجدنا أن الحلقة كانت لا تدور بسلاسة! تم حل المشكلة بسرعة عن طريق تحريكها من الداخل عبر القاعدة عدة مرات.

ومع ذلك، فمن المؤسف أن حلقة ضبط تدفق الهواء لا يمكن إزالتها خاصة للتنظيف.

بعكس الجزء العلوي، الذي يمكن فتحه بسهولة! ربع دورة كافية لفك الغطاء العلوي لـ تانك Shift Sub Tank والمبسم المصنوع من مادة POM و يبلغ ارتفاعه 5 ملم. حجم المبسم 810 بقطر داخلي 10 ملم عند الفم و7.6 ملم في الاسفل.

علما ان المدخنة الموجودة أسفل المبسم، تأتي بقطر 5 ملم، مما يجعل تنسيق المبسم 810 هذا غير متناسب، علاوة على ذلك لاحظنا تجمع او تكثف السائل في هذا المكان أثناء الاختبارات (الأمر الذي يحدث كثيرا مع هذا النوع من التانكات، ولكنه مقبول بشكل عام) .

عملية اعادة تعبئة الخزان بالسائل بسيطة للغاية، كون تانك Shift Sub Tank مزود بفتحتين كبيرتين. تحتوي الفتحات على سدادات مطاطية لهذا سيتطلب استخدام زجاجة ذات طرف رفيع لتمر من خلال السدادة.

سعة الخزان في تانك Shift Sub Tank تبلغ 4 مل، وقد أضافت Vaperz Cloud خزان فقاعي ثانٍ في العلبة مما يزيد السعة إلى 6 مل وهو أمر ممتاز خاصة لمن يرغب بذلك.

في الجزء السفلي من تانك Shift Sub Tank، نلاحظ وجود علامة، تسمح من خلال جعلها تطابق العلامة الموجودة في الجزء العلوي من التانك، بفصل قاعدة التانك للوصول إلى الكويل.

تتم عملية ربط الجزء السفلي والعلوي من التانك بمغناطيس قوي، مما يجعل عملية الفك والتركيب سهلة للغاية. هذا التصميم المبتكر للغاية، مع أجزاء التانك الممغنطة مع بعضها البعض، توفر نظام قفل. الامر الذي يقلل كثيرا من الحركة الجانبية لأجزاء التانك.

مجموعة واسعة من الكويلات

عندما يتعلق الأمر بالكويلات، فإن شركة Vaperz Cloud لن تبخل عليك ابدا! حيث تقدم العلامة التجارية ما لا يقل عن 4 أنواع من الكويلات المتوفرة في مجموعة VC Tech الخاصة.

يأتي مع تانك Shift Sub Tank في العلبة اثنان من الكويلات المخصصة للفيب المباشر :

كويل VC Tech الشبكي بقيمة 0.20 أوم (45-55 واط)

كويل VC Tech الشبكي بقيمة 0.15 أوم (55-65 واط)

كلاهما ينتجان كمية كبيرة من البخار، مع سحب سلس وتحكم ممتاز في تدفق الهواء مع الحفاظ على جودة النكهات، وهنا يتم الاختيار وفقًا لنطاق الطاقة الذي يرغب فيه المستخدم.

أكثر ما يميز تانك Shift Sub Tank انه متوافق مع غالبية كويلات PNP من شركة (Voopoo)، و كويلات GTX من شركة (Vaporesso)، وكويلات TMD من شركة (BP Mods)، والتي تعتبر الشركات الرئيسية في سوق الفيب. الأمر الذي يجعل المستخدم أمام مجموعة واسعة جدا من الكويلات!

تثبيت الكويل بسيط للغاية، ما عليك سوى وضع الكويل في القاعدة ودفعه إلى أقصى حد. ثم إعادة القاعدة المغناطيسية إلى مكانها وقفلها بربع دورة وتبدأ باستخدام التانك مباشرة.

اكتسبت تانكات Vaperz Cloud شهرة كبيرة بتقديم النكهات بشكل رائع، حتى عند الطاقة العالية. و تانك Shift Sub Tank لا يختلف عن تانكات العلامة التجارية الأخرى.

يُنتج تانك Shift Sub-Tank، كمية كبيرة من البخار الدافئ (65 واط مع مقاومة شبكية تبلغ 0.15 أوم) مع امكانية تعديل تدفق الهواء بشكل دقيق للغاية. حيث توفر مداخل الهواء تيارًا “سلسًا” ومن دون ضوضاء مع إدارة جيدة للحرارة. تانك رائع!