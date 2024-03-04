تعاون يجمع بين شركة Absolute Racing و GEEKVP في سباق Sepang 12 Hours للسيارات

لأول مرة تعاون يجمع بين شركة Absolute Racing و GEEKVP عبر مشاركة سيارة بورش 911 GT3 R (النوع 992) في سباق Sepang 12 Hours (ماليزيا).

تدير GEEKVP، وهي شركة تكنولوجيا مقرها الرئيسي في شنتشن، منشأة تصنيع ذكية تجمع بين المعلوماتية والذكاء في المجال الصناعي الخاصة بها. وتلتزم الشركة بتقديم حلول منتجات استثنائية لعملائها حول العالم.

سيقود الإندونيسي أندرسون تانوتو، وإيشان بيريس من سريلانكا، ودوريان بوكولاتشي السيارة التي تحمل شعار GEEKVP في سباق التحمل الآسيوي الأكثر شهرة والذي يبدأ صباح يوم السبت 16 مارس.

الثلاثي من سائقي شركة أبسولوت ريسينغ، على الرغم من أنهم جدد في هذا السباق بالتحديد، إلا أنهم يحملون معهم خبرة كبيرة في سباقات السيارت. شارك أندرسون تانوتو، وهو سائق برونزي من إندونيسيا وبطل كأس GT4 السابق في سلسلة كأس أودي R8 ذات الطراز الواحد في آسيا مع شركة أبسولوت ريسينغ، في سباقي جائزة سنغافورة الكبرى وسباق جائزة ماكاو الكبرى العام الماضي. لقد كان احد المشاركين المنتظمين في سباقات GT، في كل من الولايات المتحدة وآسيا.

ويعتبر إيشان بيريس احد الشخصيات المعروفة في عائلة أبسولوت ريسينغ. حقق المتسابق السريلانكي أول فوز لبلاده في الفورمولا 3 أثناء قيادته لفريق أبسولوت ريسينغ في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، انتقل إلى سيارات جي تي حيث أثبت نفسه كواحد من أكثر السائقين الواعدين. في الموسم الماضي، وصل إيشان بيريس إلى منصة التتويج في فئة TSS The Super Series Super Car GT3 Pro. سيشارك إيشان بيريس، نجل أسطورة السباق السريلانكي ديفيد بيريس، لأول مرة في سباق سيبانغ 12 ساعة.

ويكمل التشكيلة حامل لقب كأس بورشه كاريرا في فرنسا دوريان بوكولاتشي. وسيتنافس الفرنسي البالغ من العمر 25 عاماً من مدينة كان في أول سباق له في آسيا، حاملاً معه خبرة كبيرة في المستويات العليا لهذه الرياضة. بدأ بوكولاتشي مسيرته المهنية في سباقات المقعد الواحد في بطولة الفورمولا 4 الفرنسية عام 2014، حيث حل في المركز الثاني. أصبح فيما بعد نائب البطل في بطولة Eurocup Formula Renault 2.0 قبل أن يتسابق في بطولة FIA Formula 3 الأوروبية ثم في سلسلة GP3 وبطولة FIA Formula 2. انتقل إلى سيارات GT في عام 2020، وحقق نتائج قوية في سلسلة كأس بورش كاريرا في وطنه. Boccolacci هو أيضًا فائز في سلسلة سباقات الجليد Andros Trophy.

وتعليقًا على المشاركة الثالثة لـAbsolute Racing-run في السباق، قال إنغو ماتر، مدير فريق أبسولوت ريسينغ: “أنا سعيد حقًا بانضمامنا إلى سباق سيبانغ 12 ساعة لأول مرة مع سيارة بورشه 911 جي تي 3 آر وفي “الشراكة مع GEEKVP. لقد قمنا بتجميع تشكيلة من السائقين الذين أثبتوا كفاءتهم. كان أندرسون وإيشان جزءًا من عائلة أبسولوت ريسينغ لفترة طويلة، ويسعدنا أن نمنحهم أول فرصة لهم في السباق. لقد اختبر دوريان معنا من قبل، و “يجلب معه الكثير من الخبرة في السباقات مع سيارات بورشه في أوروبا، ونعتقد أنه لن يواجه أي مشاكل في التكيف بسرعة مع الفريق وزملائه.”

وعلق إيشان بيريس قائلاً: “إنه شعور رائع أن نبدأ موسم سباقات 2024 بحدث مثلSepang 12 Hours. كما أنني متحمس للغاية لوجودي مع سيارة بورشه في هذا السباق إلى جانب أبسولوت ريسينغ. ستكون عطلة نهاية أسبوع ملحمية. ، وأنا أتطلع لذلك حقًا.”

وأضاف دوريان بوكولاتشي: “أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى فريق أبسولوت ريسينغ في سباق سيبانغ 12 ساعة. لقد أجرينا اختبارًا معًا على نفس المسار، وأنا متحمس جدا للعمل معهم في السباق”.

يبدأ سباق Sepang 12 Hours في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت ماليزيا يوم السبت 16 مارس 2024.

الجدول الزمني (توقيت جرينتش+8)

الخميس 14 مارس

19:30 – 21:00 – تدريب ليلي

الجمعة 15 مارس

08:00 – 09:30 – تدريب حر 1

10:30 – 12:00 – تدريب حر 2

16:05 – 18:00 – التصفيات

السبت 16 مارس

10:00 – 22:00 – السباق