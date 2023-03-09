إليك أبرز 5 علامات تدفعك الى تغيير الكويل مذاق محترق

تغير النكهة

إنتاج بخار ضعيف

يبدأ جهازك في التسريب

صوت غريب عند الفيب

كويلات الفيب تتكون من سلك و فتيل قطني يمتص السائل الإلكتروني. عند ارتفاع درجة حرارة السلك ، يبدأ السائل بالتبخر وبالتالي ينتج عنه البخار الذي تستنشقه.

عدم تغيير الكويل بانتظام ، يؤدي إلى مشاكل عديدة كضياع النكهة والبخار ويصل لاحتراق القطن الذي ينتج عنه إحساس مزعج للغاية عند الفيب. لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع اضغط هنا…

أبرز 5 علامات تدفعك الى تغيير الكويل

1- مذاق محترق

هناك بعض العلامات الرئيسية التي تعني أن وقت استبدال الكويل قد حان. لهذا عليك الانتباه لها وعدم تجاهلها.

قد تكون من أوضح العلامات التي تدل على أن الكويل يحتاج إلى استبدال. سيؤدي استخدام الكويلات التالفة إلى احتراق القطن ويكون السبب هنا ان القطن لم يعد يمتص ويوزع السائل بشكل متساوي في الكويل.

سيؤدي ذلك الحصول على طعم حارق مزعج في مؤخرة الفم. لذلك ، بمجرد أن تلاحظ طعمًا محترقًا عند الفيب حتى وإن كان طفيفًا ، تأكد من تغيير الكويل فوراً.

2- تغير النكهة

نكهة السائل الإلكتروني هي من أكثر الأمور الممتعة في تجربة الفيب. الكويل (القطن والسلك) يلعب دورا مهما في نقل هذه النكهة لك. عند تلف الكويل وتجمع الكثير من الرواسب على السلك والقطن تبدأ النكهة بالتغير، أما تضعف أو تمتزج مع طعم الرواسب.

وبالتالي الحصول على طعم غريب ومزعج. يجب أن تكون النكهة تحمل نفس المذاق من السحبة الأولى إلى الأخيرة، لذلك إذا تغير المذاق فجأة، فهذه علامة على ان الكويل تالف.

3- إنتاج بخار

ستقل كمية البخار الذي ينتجه جهازك مع تقدم عمر الكويل، وعندما يقترب من نهايته، ستلاحظ انخفاض في إنتاج البخار ويكون أقل بكثير من المعتاد. عند ملاحظة ذلك، يجب تغيير الكويل ، أو الاستمرار في استخدامه حتى تظهر علامات أخرى.

4- يبدأ جهازك في التسريب

إذا كان السائل الإلكتروني يتسرب من الخزان، فستحتاج إلى إجراء فحص مناسب لجهاز التدخين الإلكتروني الخاص بك لمعرفة السبب. يمكن تفكيك أجهزة الفيب ذات النظام المفتوح. سيسمح لك ذلك بتنظيفه جيدًا، والتحقق من أن البطاريات على ما يرام ثم إعادة تجميع الجهاز.

إذا كان يستمر بالتسريب، فقد يكون الكويل بحاجة إلى الاستبدال. أخرج الكويل وألق نظرة عليه، قد تلاحظ سببًا واضحًا للتسريب. حاول استبداله ومعرفة ما إذا كان ذلك يساعدك.

5- صوت غريب عند الفيب

في الطبيعي لا تصدر اجهزة الفيب أصوات غريبة عند الاستخدام ، باستثناء صوت الهواء أو البخار أثناء مروره خلال التانك. لكن اذا بدأت بسماع صوت صوت قرقرة أو غرغرة، فمن المحتمل أن تكون حجرة البخار داخل التانك قد غمر بالسائل.

يحدث هذا بسبب انخفاض في كمية القطن مما يسمح للسائل بغمر الكويل بالكامل وبهذه الحالة تحتاج الى تغيير الكويل بالكامل. من المحتمل أيضًا أنه لم يتم تركيب الكويل بشكل صحيح في داخل التانك، لذلك إذا كنت قد استبدلت الكويل مؤخرا فحاول فكه وإعادة توصيله من جديد.

ماهو العمر الافتراضي للكويل؟

لم يتم تصميم الكويلات او الخراطيش لتدوم إلى الأبد، مما يعني أن لها عمر محدد. في العادة تحتاج الكويلات إلى التغيير وبشكل منتظم كل 1-4 أسابيع تقريبًا. ويعتمد عدد مرات استبدالها على عوامل مختلفة، بما في ذلك الجهاز ومعدل استخدامه ونوع السائل الإلكتروني الذي تستخدمه.

إذا كنت تفضل السوائل الإلكترونية التي تحتوي على VG بنسب عالية، ستجد أنك بحاجة إلى استبدال الكويل أكثر مما لو كنت تستخدم سوائل إلكترونية عالية الـ PG. لأن السوائل الإلكترونية التي تحتوي على VG بنسب عالية تكون أكثر كثافة وتميل إلى إنتاج المزيد من المخلفات والرواسب التي يمكن أن تتكدس على الكويل.

قد تنتج بعض نكهات السائل الإلكتروني أيضًا المزيد من الرواسب، خاصة حلوة المذاق. في بعض الأحيان، قد تتسبب الطريقة التي تستخدم بها جهاز الفيب vape الخاص بك في حرق الكويل، كالفيب بشكل مستمر دون توقف وهذا يزيد من احتراق الكويل بشكل أسرع من المعتاد.