تُقدم شركة D’lice الفرنسية المُصنّعة للسوائل الإلكترونية بديلاً مُبتكراً لسجائر التبغ، وهو أكياس النيكوتين. D’lice من Kapz عبارة عن كيس نيكوتين يحتوي على حبيبات عطرية!

أكياس النيكوتين – Daku Limitless

تُسمى عادةً أكياس النيكوتين، أو nicopods، وهي من بين بدائل النيكوتين المميزة لسجائر التبغ. ولكن بالنسبة لمُستخدمي السجائر الإلكترونية، يُمكن أن يكون هذا المنتج مُفيداً بشكل خاص في حالات خاصة.

تأتي أكياس النيكوتين بداخل علبة تحتوي على حوالي عشرين كيس نيكوتين. يُفتح الغطاء العلوي لمساحة مخصصة لتخزين الأكياس المُستعملة في حال تعذر التخلص منها في سلة المهملات.

صغير الحجم وخفيف الوزن، يبلغ طول كل الكيس 3 سم فقط، وعرضه 1 سم، وسمكه حوالي 5 ملم. الكيس رطب، مما يسمح بإيصال النيكوتين بشكل فوري تقريباً. لا داعي لانتظار اللعاب ليرطب الكيس ليتم امتصاص النيكوتين ليبدأ مفعوله.

كيف تعمل؟

الاستخدام بسيط للغاية: بمجرد أن تشعر برغبة شديدة في النيكوتين، ضع الكيس بين لثتك وشفتك العليا. كما ذكرنا الكيس رطب، فيتم الامتصاص بسرعة، مما يسمح بتوصيل النيكوتين بفعالية عبر الغشاء المخاطي للفم.

في المرات القليلة الأولى، قد يكون الشعور غريب بعض الشيء، حيث يمكنك الشعور بالكيس تحت شفتك. مع ذلك، فإن حجمه الصغير لا يعيق على الاطلاق. بمجرد وضعه، يبقى ثابتًا في مكانه.

التأثيرات ومدة المفعول

أثناء الاستخدام، قد تشعر بوخز خفيف، علامة على وصول النيكوتين. يخف هذا الشعور مع الاعتياد عليه. يمكن أن يكون أكثر شدة حسب مستوى النيكوتين. يبقى الكيس فعالًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا، مما يوفر إطلاقًا مستمرًا للنيكوتين والنكهة. تُضفي النكهات، سواءً المنثولية او النعناع أو الفاكهية، حلاوةً مُنعشة طوال فترة الاستخدام.

حل خالٍ من التبغ

هذه الأكياس خالية من التبغ، ولكنها تحتوي على النيكوتين. وهي مُخصصة للبالغين فقط، ويجب استخدامها بحذر: لا يجب بلعها أو فتحها.

متى يجب استخدامها؟

تُعدّ أكياس النيكوتين مفيدةً بشكل خاص في الأماكن أو الأوقات التي لا يُمكن فيها الفيب او التدخين: مثل المواصلات العامة، والاجتماعات، والأماكن العامة المغلقة. كما تُمثل حلاً جذابًا للمدخنين الذين يرغبون في تجنب الآثار الضارة للاحتراق مع الحفاظ على مستوى النيكوتين.

صامتة، خالية من الرائحة، خالية من الدخان، وخالية من البخار، تُوفر سرية تامة، مع ميزة إضافية تتمثل في تجربة مليئة بنكهات مُمتعة.

خيارات النكهات واسعة، مع ما يقارب من 8 نكهات تبدأ من المنثول ونكهات الفواكه المختلفة.